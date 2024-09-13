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Выборы не изменят негативный фон в отношениях с США, заявил посол России

Выборы не изменят негативный фон в отношениях с США, заявил посол России - РИА Новости, 13.09.2024

Выборы не изменят негативный фон в отношениях с США, заявил посол России

Президентские выборы в США не изменят негативный фон в российско-американских отношениях, России нужно опираться только на себя и партнеров из стран Глобального РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T20:16

2024-09-13T20:16

2024-09-13T20:33

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президентские выборы в США не изменят негативный фон в российско-американских отношениях, России нужно опираться только на себя и партнеров из стран Глобального Юга, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в эфире телеканала "Россия 24"."Выборы предстоящие не изменят негативный фон, негативную ситуацию в российско-американских отношениях, мы должны опираться только на себя, на наших партнеров из Глобального Юга и постепенно, пусть не такими быстрыми темпами, но идти к созданию полицентричной или многополярной системы международных отношений", - сказал Антонов.

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сша, россия, анатолий антонов, в мире, выборы президента сша — 2024