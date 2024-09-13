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Российский посол прокомментировал сообщения о запуске БПЛА из Финляндии - РИА Новости, 13.09.2024
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14:34 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/posol-1972522051.html
Российский посол прокомментировал сообщения о запуске БПЛА из Финляндии
Российский посол прокомментировал сообщения о запуске БПЛА из Финляндии - РИА Новости, 13.09.2024
Российский посол прокомментировал сообщения о запуске БПЛА из Финляндии
Подтверждения информации о запуске БПЛА, атаковавших Мурманскую область, с территории Финляндии, нет, к таким сообщениям нужно относиться настороженно, заявил... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T14:34
2024-09-13T14:34
финляндия
мурманская область
россия
александр токовинин
андрей чибис
нато
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Подтверждения информации о запуске БПЛА, атаковавших Мурманскую область, с территории Финляндии, нет, к таким сообщениям нужно относиться настороженно, заявил посол России в Бельгии, где расположена штаб-квартира НАТО, Александр Токовинин. В среду губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что на регион совершаются налеты вражеских беспилотников, ПВО работает над их уничтожением. Над регионом были сбиты три БПЛА, уточнил он позднее. Генштаб сил обороны Финляндии назвал не соответствующими действительности заявления о том, что запуск беспилотников якобы был выполнен с финской территории. Страна не использовалась и не будет использоваться для таких действий против РФ, сообщили в генштабе общественному вещателю Yle. "Такие сообщения (о возможном запуске БПЛА из Финляндии - ред.) должны получать очень авторитетное подтверждение, пока мы этого не видели. Я бы относился к ним достаточно настороженно, потому что это было бы очень опасным и серьезным развитием событий", - сказал Токовинин в эфире канала "Россия 24". Финляндия присоединилась к Североатлантическому альянсу 4 апреля 2023 года.
https://ria.ru/20240902/malinen-1970097522.html
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финляндия, мурманская область, россия, александр токовинин, андрей чибис, нато, в мире
Финляндия, Мурманская область, Россия, Александр Токовинин, Андрей Чибис, НАТО, В мире
Российский посол прокомментировал сообщения о запуске БПЛА из Финляндии

Посол Токовинин: подтверждения сообщения о запуске БПЛА из Финляндии нет

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Беспилотный летательный аппарат - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Подтверждения информации о запуске БПЛА, атаковавших Мурманскую область, с территории Финляндии, нет, к таким сообщениям нужно относиться настороженно, заявил посол России в Бельгии, где расположена штаб-квартира НАТО, Александр Токовинин.
В среду губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что на регион совершаются налеты вражеских беспилотников, ПВО работает над их уничтожением. Над регионом были сбиты три БПЛА, уточнил он позднее. Генштаб сил обороны Финляндии назвал не соответствующими действительности заявления о том, что запуск беспилотников якобы был выполнен с финской территории. Страна не использовалась и не будет использоваться для таких действий против РФ, сообщили в генштабе общественному вещателю Yle.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
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"Такие сообщения (о возможном запуске БПЛА из Финляндии - ред.) должны получать очень авторитетное подтверждение, пока мы этого не видели. Я бы относился к ним достаточно настороженно, потому что это было бы очень опасным и серьезным развитием событий", - сказал Токовинин в эфире канала "Россия 24".
Финляндия присоединилась к Североатлантическому альянсу 4 апреля 2023 года.
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ФинляндияМурманская областьРоссияАлександр ТоковининАндрей ЧибисНАТОВ мире
 
 
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