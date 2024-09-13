https://ria.ru/20240913/posobie-1972555287.html

В ГД предложили ограничить выдачу соцпособия после приобретения гражданства

В ГД предложили ограничить выдачу соцпособия после приобретения гражданства - РИА Новости, 13.09.2024

В ГД предложили ограничить выдачу соцпособия после приобретения гражданства

Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина обратилась к председателю Конституционного суда РФ Валерию Зорькину с предложением рассмотреть вопрос о... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T16:33

2024-09-13T16:33

2024-09-13T16:33

общество

россия

валерий зорькин

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1c2eeb9876a7bd2e77aa8a1d93a7800.jpg

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина обратилась к председателю Конституционного суда РФ Валерию Зорькину с предложением рассмотреть вопрос о предоставлении лицам, приобретшим гражданство РФ, мер соцподдержки не ранее чем через некоторое время после приобретения ими гражданства, например, через 3-5 лет. На социальную поддержку в России могут претендовать отдельные категории граждан. В том числе, многодетные семьи, малоимущие, ветераны, пенсионеры, работники спецгосучреждений и другие. "В этой связи я предлагаю рассмотреть вопрос о предоставлении лицам, приобретшим гражданство Российской Федерации, мер социальной поддержки, предусмотренных государственных пособиях и о дополнительных мерах государственной поддержки, не ранее чем через определенный промежуток времени после приобретения ими гражданства (например, 3-5 лет). Обратилась к председателю Конституционного Суда РФ Валерию Дмитревичу Зорькину…", - сообщила Останина в своём Telegram-канале. По словам парламентария, одновременно такое ограничение могло бы быть введено на уровне регионального законодательства. "В настоящее время остро стоит проблема, связанная с приобретением российского гражданства выходцами из иностранных государств, поскольку такие лица одновременно приобретают и все права граждан Российской Федерации, в том числе, право на меры социальной поддержки: государственные пособия, выплаты, материнский (семейный) капитал и др", - написала депутат ГД. Она добавила, что в ее адрес поступают обращения граждан, которые не понимают, почему "вчерашние иностранцы получают государственные пособия наравне с теми, кто родился в России, учился и работал в ней смолоду, платя налоги, служа в Вооруженных силах, участвуя в развитии страны". "Таким образом, будет установлен своего рода испытательный срок, по истечении которого указанные лица будут пользоваться всеми правами, на которые они смогут претендовать как полноправные граждане Российской Федерации", - пояснила Останина.

https://ria.ru/20240912/migranty-1972169999.html

https://ria.ru/20240810/rossiya-1965256317.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, валерий зорькин, госдума рф