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В ГД предложили ограничить выдачу соцпособия после приобретения гражданства - РИА Новости, 13.09.2024
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16:33 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/posobie-1972555287.html
В ГД предложили ограничить выдачу соцпособия после приобретения гражданства
В ГД предложили ограничить выдачу соцпособия после приобретения гражданства - РИА Новости, 13.09.2024
В ГД предложили ограничить выдачу соцпособия после приобретения гражданства
Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина обратилась к председателю Конституционного суда РФ Валерию Зорькину с предложением рассмотреть вопрос о... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T16:33
2024-09-13T16:33
общество
россия
валерий зорькин
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина обратилась к председателю Конституционного суда РФ Валерию Зорькину с предложением рассмотреть вопрос о предоставлении лицам, приобретшим гражданство РФ, мер соцподдержки не ранее чем через некоторое время после приобретения ими гражданства, например, через 3-5 лет. На социальную поддержку в России могут претендовать отдельные категории граждан. В том числе, многодетные семьи, малоимущие, ветераны, пенсионеры, работники спецгосучреждений и другие. "В этой связи я предлагаю рассмотреть вопрос о предоставлении лицам, приобретшим гражданство Российской Федерации, мер социальной поддержки, предусмотренных государственных пособиях и о дополнительных мерах государственной поддержки, не ранее чем через определенный промежуток времени после приобретения ими гражданства (например, 3-5 лет). Обратилась к председателю Конституционного Суда РФ Валерию Дмитревичу Зорькину…", - сообщила Останина в своём Telegram-канале. По словам парламентария, одновременно такое ограничение могло бы быть введено на уровне регионального законодательства. "В настоящее время остро стоит проблема, связанная с приобретением российского гражданства выходцами из иностранных государств, поскольку такие лица одновременно приобретают и все права граждан Российской Федерации, в том числе, право на меры социальной поддержки: государственные пособия, выплаты, материнский (семейный) капитал и др", - написала депутат ГД. Она добавила, что в ее адрес поступают обращения граждан, которые не понимают, почему "вчерашние иностранцы получают государственные пособия наравне с теми, кто родился в России, учился и работал в ней смолоду, платя налоги, служа в Вооруженных силах, участвуя в развитии страны". "Таким образом, будет установлен своего рода испытательный срок, по истечении которого указанные лица будут пользоваться всеми правами, на которые они смогут претендовать как полноправные граждане Российской Федерации", - пояснила Останина.
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общество, россия, валерий зорькин, госдума рф
Общество, Россия, Валерий Зорькин, Госдума РФ
В ГД предложили ограничить выдачу соцпособия после приобретения гражданства

В ГД предложили давать соцпособия лишь после 3-5 лет после получения гражданства

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы России . Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина обратилась к председателю Конституционного суда РФ Валерию Зорькину с предложением рассмотреть вопрос о предоставлении лицам, приобретшим гражданство РФ, мер соцподдержки не ранее чем через некоторое время после приобретения ими гражданства, например, через 3-5 лет.
На социальную поддержку в России могут претендовать отдельные категории граждан. В том числе, многодетные семьи, малоимущие, ветераны, пенсионеры, работники спецгосучреждений и другие.
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"В этой связи я предлагаю рассмотреть вопрос о предоставлении лицам, приобретшим гражданство Российской Федерации, мер социальной поддержки, предусмотренных государственных пособиях и о дополнительных мерах государственной поддержки, не ранее чем через определенный промежуток времени после приобретения ими гражданства (например, 3-5 лет). Обратилась к председателю Конституционного Суда РФ Валерию Дмитревичу Зорькину…", - сообщила Останина в своём Telegram-канале.
По словам парламентария, одновременно такое ограничение могло бы быть введено на уровне регионального законодательства.
"В настоящее время остро стоит проблема, связанная с приобретением российского гражданства выходцами из иностранных государств, поскольку такие лица одновременно приобретают и все права граждан Российской Федерации, в том числе, право на меры социальной поддержки: государственные пособия, выплаты, материнский (семейный) капитал и др", - написала депутат ГД.
Она добавила, что в ее адрес поступают обращения граждан, которые не понимают, почему "вчерашние иностранцы получают государственные пособия наравне с теми, кто родился в России, учился и работал в ней смолоду, платя налоги, служа в Вооруженных силах, участвуя в развитии страны".
"Таким образом, будет установлен своего рода испытательный срок, по истечении которого указанные лица будут пользоваться всеми правами, на которые они смогут претендовать как полноправные граждане Российской Федерации", - пояснила Останина.
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