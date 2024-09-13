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Защите не предоставили документы об аресте имущества Попова, заявил адвокат - РИА Новости, 13.09.2024
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10:48 13.09.2024 (обновлено: 11:00 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/popov-1972452431.html
Защите не предоставили документы об аресте имущества Попова, заявил адвокат
Защите не предоставили документы об аресте имущества Попова, заявил адвокат - РИА Новости, 13.09.2024
Защите не предоставили документы об аресте имущества Попова, заявил адвокат
Защиту бывшего замминистра обороны РФ Павла Попова не ознакомили с документами о наложенном аресте на его имущество, рассказал РИА Новости адвокат Игорь Дюкин. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T10:48
2024-09-13T11:00
павел попов (генерал)
происшествия
россия
патриот
следственный комитет россии (ск рф)
дело замминистра обороны тимура иванова
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Защиту бывшего замминистра обороны РФ Павла Попова не ознакомили с документами о наложенном аресте на его имущество, рассказал РИА Новости адвокат Игорь Дюкин."Никаких следственных действий не проводилось уже больше недели, и об аресте недвижимости нам не предоставляли никаких документов", - сказал собеседник агентства.В начале сентября СК сообщал, что суд удовлетворил ходатайство следователя о наложении ареста на принадлежащие Попову загородный дом и подсобные строения. Сегодня ведомство рассказало, что на арестованных счетах экс-замминистра обнаружены свыше 30 миллионов рублей.По данным следствия, Попов, заместитель начальника главного управления инновационного развития Минобороны России Владимир Шестеров, директор Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" Вячеслав Ахмедов и иные лица путем обмана и злоупотребления доверием похитили бюджетные денежные средства в размере 30 миллионов рублей. Эти деньги были выделены на обеспечение деятельности и функционирование Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" и Конгрессно-выставочного центра "Патриот".Попов занимал пост замминистра обороны 11 лет, с ноября 2013 года. Он был освобожден от должности и уволен с военной службы в середине июня.
https://ria.ru/20240912/zaderzhanie-1972261684.html
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павел попов (генерал), происшествия, россия, патриот, следственный комитет россии (ск рф), дело замминистра обороны тимура иванова
Павел Попов (генерал), Происшествия, Россия, Патриот, Следственный комитет России (СК РФ), Дело замминистра обороны Тимура Иванова
Защите не предоставили документы об аресте имущества Попова, заявил адвокат

Адвокат: защите не предоставили документы об аресте имущества Попова

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПавел Попов в суде
Павел Попов в суде - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Павел Попов в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Защиту бывшего замминистра обороны РФ Павла Попова не ознакомили с документами о наложенном аресте на его имущество, рассказал РИА Новости адвокат Игорь Дюкин.
"Никаких следственных действий не проводилось уже больше недели, и об аресте недвижимости нам не предоставляли никаких документов", - сказал собеседник агентства.
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В начале сентября СК сообщал, что суд удовлетворил ходатайство следователя о наложении ареста на принадлежащие Попову загородный дом и подсобные строения. Сегодня ведомство рассказало, что на арестованных счетах экс-замминистра обнаружены свыше 30 миллионов рублей.
По данным следствия, Попов, заместитель начальника главного управления инновационного развития Минобороны России Владимир Шестеров, директор Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" Вячеслав Ахмедов и иные лица путем обмана и злоупотребления доверием похитили бюджетные денежные средства в размере 30 миллионов рублей. Эти деньги были выделены на обеспечение деятельности и функционирование Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" и Конгрессно-выставочного центра "Патриот".
Попов занимал пост замминистра обороны 11 лет, с ноября 2013 года. Он был освобожден от должности и уволен с военной службы в середине июня.
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Павел Попов (генерал)ПроисшествияРоссияПатриотСледственный комитет России (СК РФ)Дело замминистра обороны Тимура Иванова
 
 
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