https://ria.ru/20240913/popov-1972452431.html

Защите не предоставили документы об аресте имущества Попова, заявил адвокат

Защите не предоставили документы об аресте имущества Попова, заявил адвокат - РИА Новости, 13.09.2024

Защите не предоставили документы об аресте имущества Попова, заявил адвокат

Защиту бывшего замминистра обороны РФ Павла Попова не ознакомили с документами о наложенном аресте на его имущество, рассказал РИА Новости адвокат Игорь Дюкин. РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T10:48

2024-09-13T10:48

2024-09-13T11:00

павел попов (генерал)

происшествия

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патриот

следственный комитет россии (ск рф)

дело замминистра обороны тимура иванова

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Защиту бывшего замминистра обороны РФ Павла Попова не ознакомили с документами о наложенном аресте на его имущество, рассказал РИА Новости адвокат Игорь Дюкин."Никаких следственных действий не проводилось уже больше недели, и об аресте недвижимости нам не предоставляли никаких документов", - сказал собеседник агентства.В начале сентября СК сообщал, что суд удовлетворил ходатайство следователя о наложении ареста на принадлежащие Попову загородный дом и подсобные строения. Сегодня ведомство рассказало, что на арестованных счетах экс-замминистра обнаружены свыше 30 миллионов рублей.По данным следствия, Попов, заместитель начальника главного управления инновационного развития Минобороны России Владимир Шестеров, директор Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" Вячеслав Ахмедов и иные лица путем обмана и злоупотребления доверием похитили бюджетные денежные средства в размере 30 миллионов рублей. Эти деньги были выделены на обеспечение деятельности и функционирование Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" и Конгрессно-выставочного центра "Патриот".Попов занимал пост замминистра обороны 11 лет, с ноября 2013 года. Он был освобожден от должности и уволен с военной службы в середине июня.

https://ria.ru/20240912/zaderzhanie-1972261684.html

https://ria.ru/20240907/sukhpayki-1971212170.html

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павел попов (генерал), происшествия, россия, патриот, следственный комитет россии (ск рф), дело замминистра обороны тимура иванова