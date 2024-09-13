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На помощь жителям Курской области направили восемь миллиардов рублей - РИА Новости, 13.09.2024
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15:11 13.09.2024 (обновлено: 15:22 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/pomosch-1972534922.html
На помощь жителям Курской области направили восемь миллиардов рублей
На помощь жителям Курской области направили восемь миллиардов рублей - РИА Новости, 13.09.2024
На помощь жителям Курской области направили восемь миллиардов рублей
Правительство России выделило свыше восьми миллиардов рублей для выплат жителям Курской области, пострадавшим в ходе нападения ВСУ на регион, сообщил... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T15:11
2024-09-13T15:22
курская область
вооруженные силы украины
общество
владимир путин
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Правительство России выделило свыше восьми миллиардов рублей для выплат жителям Курской области, пострадавшим в ходе нападения ВСУ на регион, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Глава правительства РФ на заседании кабмина напомнил, что по поручению президента на этой неделе Курской области было дополнительно выделено более трех млрд рублей на оказание помощи жителям региона. Кроме того, кабмин намерен обсудить выделение дополнительного миллиарда рублей на выплаты пострадавшим жителям области, уточнил российский премьер-министр."Всего на неотложные нужды направили курянам свыше восьми миллиардов рублей", - сказал Мишустин.Глава кабмина также отметил, что жители Курской области сейчас получают поддержку со всех уголков страны.Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 13 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 12,7 тысячи военных, 108 танков.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html
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курская область, вооруженные силы украины, общество, владимир путин, михаил мишустин, россия
Курская область, Вооруженные силы Украины, Общество, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Россия
На помощь жителям Курской области направили восемь миллиардов рублей

На помощь пострадавшим при обстрелах жителям Курской области выделили 8 млрд руб

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЖители пострадавших в результате атаки ВСУ приграничных районов Курской области в пункте временного размещения
Жители пострадавших в результате атаки ВСУ приграничных районов Курской области в пункте временного размещения - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Жители пострадавших в результате атаки ВСУ приграничных районов Курской области в пункте временного размещения
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Правительство России выделило свыше восьми миллиардов рублей для выплат жителям Курской области, пострадавшим в ходе нападения ВСУ на регион, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава правительства РФ на заседании кабмина напомнил, что по поручению президента на этой неделе Курской области было дополнительно выделено более трех млрд рублей на оказание помощи жителям региона. Кроме того, кабмин намерен обсудить выделение дополнительного миллиарда рублей на выплаты пострадавшим жителям области, уточнил российский премьер-министр.
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"Всего на неотложные нужды направили курянам свыше восьми миллиардов рублей", - сказал Мишустин.
Глава кабмина также отметил, что жители Курской области сейчас получают поддержку со всех уголков страны.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 13 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 12,7 тысячи военных, 108 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Курская областьВооруженные силы УкраиныОбществоВладимир ПутинМихаил МишустинРоссия
 
 
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