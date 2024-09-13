https://ria.ru/20240913/pomosch-1972427743.html

Правительство поддержало проект о юридической помощи для многодетных семей

Правительство поддержало проект о юридической помощи для многодетных семей - РИА Новости, 13.09.2024

Правительство поддержало проект о юридической помощи для многодетных семей

Законопроект сенатора Айрата Гибатдинова, который позволит сделать услуги нотариусов и юристов бесплатными для многодетных семей, получил поддержку... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T07:50

2024-09-13T07:50

2024-09-13T12:02

общество

айрат гибатдинов

дмитрий григоренко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972469111_569:95:2990:1457_1920x0_80_0_0_50047aa1b0032ce0b7145ebf3ae34a81.jpg

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Законопроект сенатора Айрата Гибатдинова, который позволит сделать услуги нотариусов и юристов бесплатными для многодетных семей, получил поддержку правительства, следует из заключения, копия которого есть в распоряжении РИА Новости. "Правительство <…> поддерживает законопроект при условии, что реализация его положений будет осуществлена в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных законами субъектов Российской Федерации о бюджетах субъектов Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период", — говорится в документе за подписью вице-премьера Дмитрия Григоренко. Как пояснил РИА Новости сенатор, представленный им законопроект предусматривает освобождение многодетных семей от уплаты нотариальных тарифов и госпошлин, если речь идет о защите прав их детей. Кроме того, многодетные семьи смогут получать бесплатную юридическую помощь. Он добавил, что принял все замечания от правительства и в ближайшее время намерен вместе с коллегами внести документ в Госдуму.

https://ria.ru/20240905/semya-1970676964.html

https://ria.ru/20240905/vyplaty-1733188155.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, айрат гибатдинов, дмитрий григоренко