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Правительство поддержало проект о юридической помощи для многодетных семей
Правительство поддержало проект о юридической помощи для многодетных семей - РИА Новости, 13.09.2024
Правительство поддержало проект о юридической помощи для многодетных семей
Законопроект сенатора Айрата Гибатдинова, который позволит сделать услуги нотариусов и юристов бесплатными для многодетных семей, получил поддержку... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T07:50
2024-09-13T07:50
2024-09-13T12:02
общество
айрат гибатдинов
дмитрий григоренко
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Законопроект сенатора Айрата Гибатдинова, который позволит сделать услуги нотариусов и юристов бесплатными для многодетных семей, получил поддержку правительства, следует из заключения, копия которого есть в распоряжении РИА Новости. "Правительство <…> поддерживает законопроект при условии, что реализация его положений будет осуществлена в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных законами субъектов Российской Федерации о бюджетах субъектов Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период", — говорится в документе за подписью вице-премьера Дмитрия Григоренко. Как пояснил РИА Новости сенатор, представленный им законопроект предусматривает освобождение многодетных семей от уплаты нотариальных тарифов и госпошлин, если речь идет о защите прав их детей. Кроме того, многодетные семьи смогут получать бесплатную юридическую помощь. Он добавил, что принял все замечания от правительства и в ближайшее время намерен вместе с коллегами внести документ в Госдуму.
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Правительство поддержало проект о юридической помощи для многодетных семей
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