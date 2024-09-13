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Правительство поддержало проект о юридической помощи для многодетных семей - РИА Новости, 13.09.2024
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07:50 13.09.2024 (обновлено: 12:02 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/pomosch-1972427743.html
Правительство поддержало проект о юридической помощи для многодетных семей
Правительство поддержало проект о юридической помощи для многодетных семей - РИА Новости, 13.09.2024
Правительство поддержало проект о юридической помощи для многодетных семей
Законопроект сенатора Айрата Гибатдинова, который позволит сделать услуги нотариусов и юристов бесплатными для многодетных семей, получил поддержку... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T07:50
2024-09-13T12:02
общество
айрат гибатдинов
дмитрий григоренко
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Законопроект сенатора Айрата Гибатдинова, который позволит сделать услуги нотариусов и юристов бесплатными для многодетных семей, получил поддержку правительства, следует из заключения, копия которого есть в распоряжении РИА Новости. "Правительство &lt;…&gt; поддерживает законопроект при условии, что реализация его положений будет осуществлена в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных законами субъектов Российской Федерации о бюджетах субъектов Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период", — говорится в документе за подписью вице-премьера Дмитрия Григоренко. Как пояснил РИА Новости сенатор, представленный им законопроект предусматривает освобождение многодетных семей от уплаты нотариальных тарифов и госпошлин, если речь идет о защите прав их детей. Кроме того, многодетные семьи смогут получать бесплатную юридическую помощь. Он добавил, что принял все замечания от правительства и в ближайшее время намерен вместе с коллегами внести документ в Госдуму.
https://ria.ru/20240905/semya-1970676964.html
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общество, айрат гибатдинов, дмитрий григоренко
Общество, Айрат Гибатдинов, Дмитрий Григоренко
Правительство поддержало проект о юридической помощи для многодетных семей

Кабмин поддержал проект о расширении юридической помощи для многодетных семей

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСемья во время прогулки
Семья во время прогулки - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Семья во время прогулки. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Законопроект сенатора Айрата Гибатдинова, который позволит сделать услуги нотариусов и юристов бесплатными для многодетных семей, получил поддержку правительства, следует из заключения, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.
«
"Правительство <…> поддерживает законопроект при условии, что реализация его положений будет осуществлена в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных законами субъектов Российской Федерации о бюджетах субъектов Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период", — говорится в документе за подписью вице-премьера Дмитрия Григоренко.
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Как пояснил РИА Новости сенатор, представленный им законопроект предусматривает освобождение многодетных семей от уплаты нотариальных тарифов и госпошлин, если речь идет о защите прав их детей. Кроме того, многодетные семьи смогут получать бесплатную юридическую помощь.
Он добавил, что принял все замечания от правительства и в ближайшее время намерен вместе с коллегами внести документ в Госдуму.
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ОбществоАйрат ГибатдиновДмитрий Григоренко
 
 
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