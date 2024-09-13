https://ria.ru/20240913/polsha-1972457319.html
В Польше отреагировали на закрытие границ Германией
В Польше отреагировали на закрытие границ Германией - РИА Новости, 13.09.2024
В Польше отреагировали на закрытие границ Германией
Неожиданное возобновление Германией пограничного контроля – недружественный и недобрососедский по отношению к Польше жест, считает заместитель министра... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T11:14
2024-09-13T11:14
2024-09-13T11:14
в мире
германия
польша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577456494_0:0:2304:1296_1920x0_80_0_0_ebe0da527590ac80eb6f564adcb8045a.jpg
ВАРШАВА, 13 сен – РИА Новости. Неожиданное возобновление Германией пограничного контроля – недружественный и недобрососедский по отношению к Польше жест, считает заместитель министра иностранных дел республики Владислав Теофил Бартошевский. Об этом он заявил в эфире радиостанции Zet. В понедельник глава МВД ФРГ Нэнси Фезер распорядилась ввести временные меры контроля на всех сухопутных границах страны для снижения притока мигрантов и в рамках борьбы с террористической угрозой. По словам Бартошевского, закрытие Германией границ может ухудшить отношения с Польшей. "О закрытии границы мы узнали внезапно, никакого предупреждения не было. Друзья и соседи так не поступают. Будет реакция, потому что так не делается", - сказал он. Политик также заявил, что любые решения будут приниматься "после согласования с другими соседями Германии". Он также подчеркнул, что решение Германии "вызовет хаос на границах". Как считает представитель МИД Польши, "немецкое правительство хочет улучшить свой имидж внутри Германии", делая внешнюю политику заложницей внутренней. "Германия должна винить только себя, потому что сначала она открывает границы и говорит: "willkommen", "мы можем принять любое количество беженцев". Политика канцлера Меркель в отношении беженцев оказалась катастрофической", - указал Бартошевский.
https://ria.ru/20240911/germaniya-1972180610.html
https://ria.ru/20240912/posobiya-1972286402.html
германия
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577456494_0:0:1874:1405_1920x0_80_0_0_d8d81655269a53a55f60d688e8c787e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, польша
В Польше отреагировали на закрытие границ Германией
Бартошевский назвал закрытие границ Германией недружественным жестом
ВАРШАВА, 13 сен – РИА Новости.
Неожиданное возобновление Германией пограничного контроля – недружественный и недобрососедский по отношению к Польше жест, считает заместитель министра иностранных дел республики Владислав Теофил Бартошевский. Об этом он заявил в эфире радиостанции Zet.
В понедельник глава МВД ФРГ Нэнси Фезер распорядилась ввести временные меры контроля на всех сухопутных границах страны для снижения притока мигрантов и в рамках борьбы с террористической угрозой.
По словам Бартошевского, закрытие Германией границ может ухудшить отношения с Польшей. "О закрытии границы мы узнали внезапно, никакого предупреждения не было. Друзья и соседи так не поступают. Будет реакция, потому что так не делается", - сказал он.
Политик также заявил, что любые решения будут приниматься "после согласования с другими соседями Германии". Он также подчеркнул, что решение Германии "вызовет хаос на границах".
Как считает представитель МИД Польши, "немецкое правительство хочет улучшить свой имидж внутри Германии", делая внешнюю политику заложницей внутренней.
"Германия должна винить только себя, потому что сначала она открывает границы и говорит: "willkommen", "мы можем принять любое количество беженцев". Политика канцлера Меркель в отношении беженцев оказалась катастрофической", - указал Бартошевский.