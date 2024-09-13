Рейтинг@Mail.ru
В Польше отреагировали на закрытие границ Германией - РИА Новости, 13.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:14 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/polsha-1972457319.html
В Польше отреагировали на закрытие границ Германией
В Польше отреагировали на закрытие границ Германией - РИА Новости, 13.09.2024
В Польше отреагировали на закрытие границ Германией
Неожиданное возобновление Германией пограничного контроля – недружественный и недобрососедский по отношению к Польше жест, считает заместитель министра... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T11:14
2024-09-13T11:14
в мире
германия
польша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577456494_0:0:2304:1296_1920x0_80_0_0_ebe0da527590ac80eb6f564adcb8045a.jpg
ВАРШАВА, 13 сен – РИА Новости. Неожиданное возобновление Германией пограничного контроля – недружественный и недобрососедский по отношению к Польше жест, считает заместитель министра иностранных дел республики Владислав Теофил Бартошевский. Об этом он заявил в эфире радиостанции Zet. В понедельник глава МВД ФРГ Нэнси Фезер распорядилась ввести временные меры контроля на всех сухопутных границах страны для снижения притока мигрантов и в рамках борьбы с террористической угрозой. По словам Бартошевского, закрытие Германией границ может ухудшить отношения с Польшей. "О закрытии границы мы узнали внезапно, никакого предупреждения не было. Друзья и соседи так не поступают. Будет реакция, потому что так не делается", - сказал он. Политик также заявил, что любые решения будут приниматься "после согласования с другими соседями Германии". Он также подчеркнул, что решение Германии "вызовет хаос на границах". Как считает представитель МИД Польши, "немецкое правительство хочет улучшить свой имидж внутри Германии", делая внешнюю политику заложницей внутренней. "Германия должна винить только себя, потому что сначала она открывает границы и говорит: "willkommen", "мы можем принять любое количество беженцев". Политика канцлера Меркель в отношении беженцев оказалась катастрофической", - указал Бартошевский.
https://ria.ru/20240911/germaniya-1972180610.html
https://ria.ru/20240912/posobiya-1972286402.html
германия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577456494_0:0:1874:1405_1920x0_80_0_0_d8d81655269a53a55f60d688e8c787e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, польша
В мире, Германия, Польша
В Польше отреагировали на закрытие границ Германией

Бартошевский назвал закрытие границ Германией недружественным жестом

© РИА Новости / Егор Еремов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие погранзаставы "Брест" с собакой охраняют белорусско-польскую границу у города Брест
Военнослужащие погранзаставы Брест с собакой охраняют белорусско-польскую границу у города Брест - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Егор Еремов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 13 сен – РИА Новости. Неожиданное возобновление Германией пограничного контроля – недружественный и недобрососедский по отношению к Польше жест, считает заместитель министра иностранных дел республики Владислав Теофил Бартошевский. Об этом он заявил в эфире радиостанции Zet.
В понедельник глава МВД ФРГ Нэнси Фезер распорядилась ввести временные меры контроля на всех сухопутных границах страны для снижения притока мигрантов и в рамках борьбы с террористической угрозой.
Нэнси Фезер - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
В Германии заявили об исчерпании ресурсов по принятию мигрантов
11 сентября, 21:41
По словам Бартошевского, закрытие Германией границ может ухудшить отношения с Польшей. "О закрытии границы мы узнали внезапно, никакого предупреждения не было. Друзья и соседи так не поступают. Будет реакция, потому что так не делается", - сказал он.
Политик также заявил, что любые решения будут приниматься "после согласования с другими соседями Германии". Он также подчеркнул, что решение Германии "вызовет хаос на границах".
Как считает представитель МИД Польши, "немецкое правительство хочет улучшить свой имидж внутри Германии", делая внешнюю политику заложницей внутренней.
"Германия должна винить только себя, потому что сначала она открывает границы и говорит: "willkommen", "мы можем принять любое количество беженцев". Политика канцлера Меркель в отношении беженцев оказалась катастрофической", - указал Бартошевский.
Замковая площадь и колонна короля Сигизмунда в Варшаве - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
В Польше призвали ЕС прекратить выплачивать пособия украинским беженцам
12 сентября, 13:44
 
В миреГерманияПольша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала