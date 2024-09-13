https://ria.ru/20240913/pogoda-1972431722.html

В Москве в пятницу может быть побит температурный рекорд 1909 года

В Москве в пятницу может быть побит температурный рекорд 1909 года - РИА Новости, 13.09.2024

В Москве в пятницу может быть побит температурный рекорд 1909 года

Москва может повторить или побить рекорд тепла, установленный в 1909 году, тогда в столице было плюс 27,4 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T08:59

2024-09-13T08:59

2024-09-13T13:09

общество

московская область (подмосковье)

москва

евгений тишковец

экология в россии

погода

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1c/1968925026_0:175:3330:2048_1920x0_80_0_0_0bc4f91efe7f61c00dcb085aff3ace7b.jpg

МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Москва может повторить или побить рекорд тепла, установленный в 1909 году, тогда в столице было плюс 27,4 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В течение дня синоптическая ситуация обусловится западной периферией антициклона. В условиях солнечной и сухой погоды после полудня воздух прогреется до плюс 26 – плюс 28 градусов, в Подмосковье плюс 24 – плюс 29 градусов. Таким образом, ожидается либо повтор, либо падение рекорда тепла дня 13 сентября, который держится в городе с 1909 года, когда было плюс 27,4 градуса", – отметил он. Тишковец добавил, что температура воды в озерах и реках Подмосковья составит от плюс 13 до плюс 20 градусов. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду, порывы 13 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 753 миллиметра ртутного столба.

https://ria.ru/20240912/moskva-1972256705.html

московская область (подмосковье)

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, московская область (подмосковье), москва, евгений тишковец, экология в россии, погода