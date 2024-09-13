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В Москве в пятницу может быть побит температурный рекорд 1909 года - РИА Новости, 13.09.2024
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08:59 13.09.2024 (обновлено: 13:09 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/pogoda-1972431722.html
В Москве в пятницу может быть побит температурный рекорд 1909 года
В Москве в пятницу может быть побит температурный рекорд 1909 года - РИА Новости, 13.09.2024
В Москве в пятницу может быть побит температурный рекорд 1909 года
Москва может повторить или побить рекорд тепла, установленный в 1909 году, тогда в столице было плюс 27,4 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T08:59
2024-09-13T13:09
общество
московская область (подмосковье)
москва
евгений тишковец
экология в россии
погода
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Москва может повторить или побить рекорд тепла, установленный в 1909 году, тогда в столице было плюс 27,4 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В течение дня синоптическая ситуация обусловится западной периферией антициклона. В условиях солнечной и сухой погоды после полудня воздух прогреется до плюс 26 – плюс 28 градусов, в Подмосковье плюс 24 – плюс 29 градусов. Таким образом, ожидается либо повтор, либо падение рекорда тепла дня 13 сентября, который держится в городе с 1909 года, когда было плюс 27,4 градуса", – отметил он. Тишковец добавил, что температура воды в озерах и реках Подмосковья составит от плюс 13 до плюс 20 градусов. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду, порывы 13 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 753 миллиметра ртутного столба.
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общество, московская область (подмосковье), москва, евгений тишковец, экология в россии, погода
Общество, Московская область (Подмосковье), Москва, Евгений Тишковец, Экология в России, Погода
В Москве в пятницу может быть побит температурный рекорд 1909 года

Тишковец: температурный рекорд 1909 года может быть побит в Москве в эту пятницу

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПовседневная жизнь в Москве
Повседневная жизнь в Москве - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Москва может повторить или побить рекорд тепла, установленный в 1909 году, тогда в столице было плюс 27,4 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В течение дня синоптическая ситуация обусловится западной периферией антициклона. В условиях солнечной и сухой погоды после полудня воздух прогреется до плюс 26 – плюс 28 градусов, в Подмосковье плюс 24 – плюс 29 градусов. Таким образом, ожидается либо повтор, либо падение рекорда тепла дня 13 сентября, который держится в городе с 1909 года, когда было плюс 27,4 градуса", – отметил он.
Тишковец добавил, что температура воды в озерах и реках Подмосковья составит от плюс 13 до плюс 20 градусов. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду, порывы 13 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 753 миллиметра ртутного столба.
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