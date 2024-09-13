https://ria.ru/20240913/poezd-1972507420.html
В США поезд столкнулся с грузовиком, перевозившим артиллерийскую установку
В США поезд столкнулся с грузовиком, перевозившим артиллерийскую установку - РИА Новости, 13.09.2024
В США поезд столкнулся с грузовиком, перевозившим артиллерийскую установку
Поезд в американском штате Южная Каролина столкнулся с грузовиком, перевозящим самоходную артиллерийскую установку, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T13:53
2024-09-13T13:53
2024-09-13T13:53
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южная каролина
сша
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Поезд в американском штате Южная Каролина столкнулся с грузовиком, перевозящим самоходную артиллерийскую установку, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на очевидцев. "Приближающийся грузовой поезд врезался в грузовик с полуприцепом, перевозивший, по всей видимости, самоходную артиллерийскую установку M109 "Паладин", и повредил (железнодорожный - ред.) переезд в городе Гуз-Крик, штат Южная Каролина", - говорится в сообщении. Как сообщает телеканал со ссылкой на очевидца, 18-колесный грузовик застрял при попытке переехать железнодорожный переезд. Согласно телеканалу, по данным местной полиции, в результате столкновения никто не пострадал. Телеканал отмечает, что очевидцы заметили, как из грузовика выбежал мужчина, от медицинской помощи он отказался.
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Столкновение грузового поезда с гаубицей M109 Paladin в штате Южная Каролина
Столкновение грузового поезда с гаубицей M109 Paladin в штате Южная Каролина
2024-09-13T13:53
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PT0M40S
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в мире, южная каролина, сша
В мире, Южная Каролина, США
В США поезд столкнулся с грузовиком, перевозившим артиллерийскую установку
В Южной Каролине поезд столкнулся с грузовиком с артиллерийской установкой