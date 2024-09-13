На складах ВСУ под Одессой прогремели взрывы, сообщили в подполье
Подполье: в Одессе у ж/д станции, где находились склады ВСУ, прогремели взрывы
© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 сен — РИА Новости. Ночью в Одессе прогремели взрывы в районе, где находятся железнодорожная станция и склады ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"По сообщениям одесситов, взрывы были со стороны железнодорожной станции Одесса-Восточная (Куяльник). На станции расположено несколько складов, где постоянно идет работа с военными грузами. А также две большие секции с гаражами, где хранится военная техника", — сказал он.
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По словам подпольщика, это произошло примерно в 02:45 мск. Украинские СМИ тоже писали о взрывах в Одесской области. С 01:38 до 03:24 в регионе объявляли воздушную тревогу.
Лебедев добавил, что еще один взрыв прогремел в порту Черноморска, этот удар сопровождался продолжительной детонацией.
"После прилета к месту взрыва направились более десятка скорых и с аэродрома Школьный вылетел вертолет, который тоже направился к месту взрыва. Потом вертолет улетел в направлении Румынии/Молдавии", — заключил собеседник агентства.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.