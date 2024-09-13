https://ria.ru/20240913/podpole-1972428037.html

На складах ВСУ под Одессой прогремели взрывы, сообщили в подполье

На складах ВСУ под Одессой прогремели взрывы, сообщили в подполье - РИА Новости, 13.09.2024

На складах ВСУ под Одессой прогремели взрывы, сообщили в подполье

Ночью в Одессе прогремели взрывы в районе, где находятся железнодорожная станция и склады ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T07:55

2024-09-13T07:55

2024-09-13T09:10

специальная военная операция на украине

в мире

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одесская область

сергей лебедев

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ДОНЕЦК, 13 сен — РИА Новости. Ночью в Одессе прогремели взрывы в районе, где находятся железнодорожная станция и склады ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."По сообщениям одесситов, взрывы были со стороны железнодорожной станции Одесса-Восточная (Куяльник). На станции расположено несколько складов, где постоянно идет работа с военными грузами. А также две большие секции с гаражами, где хранится военная техника", — сказал он.По словам подпольщика, это произошло примерно в 02:45 мск. Украинские СМИ тоже писали о взрывах в Одесской области. С 01:38 до 03:24 в регионе объявляли воздушную тревогу.Лебедев добавил, что еще один взрыв прогремел в порту Черноморска, этот удар сопровождался продолжительной детонацией."После прилета к месту взрыва направились более десятка скорых и с аэродрома Школьный вылетел вертолет, который тоже направился к месту взрыва. Потом вертолет улетел в направлении Румынии/Молдавии", — заключил собеседник агентства.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240912/kharkov-1972340643.html

https://ria.ru/20240913/podpole-1972414347.html

одесса

одесская область

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в мире, одесса, вооруженные силы украины, одесская область, сергей лебедев