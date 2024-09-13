Рейтинг@Mail.ru
На складах ВСУ под Одессой прогремели взрывы, сообщили в подполье - РИА Новости, 13.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:55 13.09.2024 (обновлено: 09:10 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/podpole-1972428037.html
На складах ВСУ под Одессой прогремели взрывы, сообщили в подполье
На складах ВСУ под Одессой прогремели взрывы, сообщили в подполье - РИА Новости, 13.09.2024
На складах ВСУ под Одессой прогремели взрывы, сообщили в подполье
Ночью в Одессе прогремели взрывы в районе, где находятся железнодорожная станция и склады ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T07:55
2024-09-13T09:10
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
вооруженные силы украины
одесская область
сергей лебедев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823483349_398:544:3072:2048_1920x0_80_0_0_27e8e78e6713b9cc3145be29264dd6f2.jpg
ДОНЕЦК, 13 сен — РИА Новости. Ночью в Одессе прогремели взрывы в районе, где находятся железнодорожная станция и склады ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."По сообщениям одесситов, взрывы были со стороны железнодорожной станции Одесса-Восточная (Куяльник). На станции расположено несколько складов, где постоянно идет работа с военными грузами. А также две большие секции с гаражами, где хранится военная техника", — сказал он.По словам подпольщика, это произошло примерно в 02:45 мск. Украинские СМИ тоже писали о взрывах в Одесской области. С 01:38 до 03:24 в регионе объявляли воздушную тревогу.Лебедев добавил, что еще один взрыв прогремел в порту Черноморска, этот удар сопровождался продолжительной детонацией."После прилета к месту взрыва направились более десятка скорых и с аэродрома Школьный вылетел вертолет, который тоже направился к месту взрыва. Потом вертолет улетел в направлении Румынии/Молдавии", — заключил собеседник агентства.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240912/kharkov-1972340643.html
https://ria.ru/20240913/podpole-1972414347.html
одесса
одесская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823483349_845:391:3055:2048_1920x0_80_0_0_0ee1e094323942578bb6b4b98d65c5cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, одесса, вооруженные силы украины, одесская область, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Вооруженные силы Украины, Одесская область, Сергей Лебедев
На складах ВСУ под Одессой прогремели взрывы, сообщили в подполье

Подполье: в Одессе у ж/д станции, где находились склады ВСУ, прогремели взрывы

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 13 сен — РИА Новости. Ночью в Одессе прогремели взрывы в районе, где находятся железнодорожная станция и склады ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"По сообщениям одесситов, взрывы были со стороны железнодорожной станции Одесса-Восточная (Куяльник). На станции расположено несколько складов, где постоянно идет работа с военными грузами. А также две большие секции с гаражами, где хранится военная техника", — сказал он.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 наносит удар бомбами ФАБ-500 - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
Подполье сообщило об ударе ФАБ по месту дислокации боевиков в Харькове
12 сентября, 17:11
По словам подпольщика, это произошло примерно в 02:45 мск. Украинские СМИ тоже писали о взрывах в Одесской области. С 01:38 до 03:24 в регионе объявляли воздушную тревогу.
Лебедев добавил, что еще один взрыв прогремел в порту Черноморска, этот удар сопровождался продолжительной детонацией.
"После прилета к месту взрыва направились более десятка скорых и с аэродрома Школьный вылетел вертолет, который тоже направился к месту взрыва. Потом вертолет улетел в направлении Румынии/Молдавии", — заключил собеседник агентства.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Пророссийское подполье уничтожило электрический распределительный щит - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Пророссийское подполье на Украине помогло уничтожить состав с техникой ВСУ
Вчера, 04:02
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдессаВооруженные силы УкраиныОдесская областьСергей Лебедев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала