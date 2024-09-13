https://ria.ru/20240913/podpole-1972414347.html

Пророссийское подполье на Украине помогло уничтожить состав с техникой ВСУ

Пророссийское подполье на Украине помогло уничтожить состав с техникой ВСУ - РИА Новости, 13.09.2024

Пророссийское подполье на Украине помогло уничтожить состав с техникой ВСУ

Пророссийское сопротивление уничтожило релейный шкаф в Шевченковском районе Харьковской области, из-за чего состав с военной техникой ВСУ, ждущий восстановления РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T04:02

2024-09-13T04:02

2024-09-13T04:09

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ДОНЕЦК, 13 сен — РИА Новости. Пророссийское сопротивление уничтожило релейный шкаф в Шевченковском районе Харьковской области, из-за чего состав с военной техникой ВСУ, ждущий восстановления движения, был ликвидирован, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "Стало известно, что груженный военной техникой и БК (боекомплектом. — Прим. ред.) состав вышел из пгт Шевченково Харьковской области. Состав вез усиление на купянское направление. Чтобы приостановить движение состава, русское сопротивление сожгло релейный шкаф на железной дороге по пути следования военного груза", — сказал собеседник агентства. Также он отметил, что мелкие диверсии ломают логистические цепочки поставок вооружения ВСУ, которые следуют к линии боестолкновения. "Состав по переданным сопротивлением координатам был уничтожен на месте, где отстаивался во время ремонта релейного шкафа недалеко от станции "Первомайское-Южное". Удар был нанесен по бывшему складу ракетного топлива (войсковая часть А-2136), где временно находился состав. Детонацию было слышно в нескольких километрах в центре Купянска", — добавил Лебедев. Также он предоставил видео, на котором участник сопротивления поджигает релейный шкаф.Ранее координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что агенты пророссийского подполья на Украине на протяжении примерно 160 километров следили за колонной ВСУ из Винницы, чтобы передать данные о дислокации российским военным для ее уничтожения.

https://ria.ru/20240912/zelenskiy-1972392348.html

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в мире, харьковская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, украина