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Директор НИИ Склифосовского рассказал о лечении военкора Поддубного - РИА Новости, 13.09.2024
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11:18 13.09.2024 (обновлено: 12:08 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/poddubnyy-1972458560.html
Директор НИИ Склифосовского рассказал о лечении военкора Поддубного
Директор НИИ Склифосовского рассказал о лечении военкора Поддубного - РИА Новости, 13.09.2024
Директор НИИ Склифосовского рассказал о лечении военкора Поддубного
Директор НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков рассказал, что военный корреспондент Евгений Поддубный, которого в пятницу выписали из медучреждения, будет... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T11:18
2024-09-13T12:08
здоровье - общество
россия
курская область
брянская область
евгений поддубный
сергей петриков
вгтрк
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Директор НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков рассказал, что военный корреспондент Евгений Поддубный, которого в пятницу выписали из медучреждения, будет приходить на перевязки. "Было над чем работать. Это ожоги в основном, и основное в ожогах - это глубокие ожоги, поэтому они всегда внушают определенное опасение. И мы, конечно, сейчас выписываем. Но он все равно будет к нам возвращаться на перевязки. Слава богу, что все так хорошо пошло", - рассказал Петриков генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня", автору и ведущему программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрию Киселеву, который присутствовал на выписке военкора. Седьмого августа Поддубный получил ранение в Курской области в результате атаки украинского дрона. Репортер получил тяжелые ранения, его доставили в реанимацию в Курскую областную больницу, где провели все необходимые исследования, назначили курс лечения и приняли решение перевести Поддубного в Москву. На следующий день утром врачи сообщали, что у Поддубного тяжелый ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета, пострадавший находится в стабильно тяжелом состоянии. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил РИА Новости, что военкора могли выследить целенаправленно. Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала. Военкора доставили на лечение в НИИ имени Склифосовского. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 12 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 12,5 тысячи военных, 101 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240811/poddubnyy-1965526380.html
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здоровье - общество, россия, курская область, брянская область, евгений поддубный, сергей петриков, вгтрк, вооруженные силы украины
Здоровье - Общество, Россия, Курская область, Брянская область, Евгений Поддубный, Сергей Петриков, ВГТРК, Вооруженные силы Украины
Директор НИИ Склифосовского рассказал о лечении военкора Поддубного

Директор НИИ Склифосовского Петриков: Поддубный будет приходить на перевязки

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДиректор НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Сергей Петриков и военный корреспондент Евгений Поддубный. 13 сентября 2024
Директор НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Сергей Петриков и военный корреспондент Евгений Поддубный. 13 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Директор НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Сергей Петриков и военный корреспондент Евгений Поддубный. 13 сентября 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Директор НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков рассказал, что военный корреспондент Евгений Поддубный, которого в пятницу выписали из медучреждения, будет приходить на перевязки.
"Было над чем работать. Это ожоги в основном, и основное в ожогах - это глубокие ожоги, поэтому они всегда внушают определенное опасение. И мы, конечно, сейчас выписываем. Но он все равно будет к нам возвращаться на перевязки. Слава богу, что все так хорошо пошло", - рассказал Петриков генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня", автору и ведущему программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрию Киселеву, который присутствовал на выписке военкора.
Евгений Поддубный - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
Поддубный рассказал, как получил ранение при атаке украинского дрона
11 августа, 16:36
Седьмого августа Поддубный получил ранение в Курской области в результате атаки украинского дрона. Репортер получил тяжелые ранения, его доставили в реанимацию в Курскую областную больницу, где провели все необходимые исследования, назначили курс лечения и приняли решение перевести Поддубного в Москву. На следующий день утром врачи сообщали, что у Поддубного тяжелый ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета, пострадавший находится в стабильно тяжелом состоянии. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил РИА Новости, что военкора могли выследить целенаправленно. Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала. Военкора доставили на лечение в НИИ имени Склифосовского.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 12 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 12,5 тысячи военных, 101 танк.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Военкора ВГТРК Евгения Поддубного доставили в Склиф - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Житель Курской области рассказал, как нашел Поддубного после ранения
8 августа, 21:30
 
Здоровье - ОбществоРоссияКурская областьБрянская областьЕвгений ПоддубныйСергей ПетриковВГТРКВооруженные силы Украины
 
 
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