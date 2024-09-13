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Военкора Поддубного выписали из больницы после ранения - РИА Новости, 13.09.2024
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09:02 13.09.2024 (обновлено: 11:17 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/poddubnyy-1972431923.html
Военкора Поддубного выписали из больницы после ранения
Военкора Поддубного выписали из больницы после ранения - РИА Новости, 13.09.2024
Военкора Поддубного выписали из больницы после ранения
Военного корреспондента Евгения Поддубного выписали из НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T09:02
2024-09-13T11:17
здоровье - общество
евгений поддубный
москва
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Военного корреспондента Евгения Поддубного выписали из НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, передает корреспондент РИА Новости.Седьмого августа Поддубный получил ранение в Курской области в результате атаки украинского дрона. Репортер получил тяжелые ранения, его доставили в реанимацию в Курскую областную больницу, где провели все необходимые исследования, назначили курс лечения и приняли решение перевести Поддубного в Москву. На следующий день утром врачи сообщали, что у Поддубного тяжелый ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета, пострадавший находится в стабильно тяжелом состоянии. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил РИА Новости, что военкора могли выследить целенаправленно. Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала. Военкора доставили на лечение в НИИ имени Склифосовского.Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 12 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 12,5 тысячи военных, 101 танк.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240811/poddubnyy-1965526380.html
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здоровье - общество, евгений поддубный, москва
Здоровье - Общество, Евгений Поддубный, Москва
Военкора Поддубного выписали из больницы после ранения

Военкора Евгения Поддубного выписали из больницы после ранения в Курской области

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоенный корреспондент Евгений Поддубный, раненый в результате атаки ВСУ, после выписки из научно-исследовательского института скорой неотложной помощи имени Н. В. Склифосовского. 13 сентября 2024
Военный корреспондент Евгений Поддубный, раненый в результате атаки ВСУ, после выписки из научно-исследовательского института скорой неотложной помощи имени Н. В. Склифосовского. 13 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военный корреспондент Евгений Поддубный, раненый в результате атаки ВСУ, после выписки из научно-исследовательского института скорой неотложной помощи имени Н. В. Склифосовского. 13 сентября 2024
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Военного корреспондента Евгения Поддубного выписали из НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, передает корреспондент РИА Новости.
Седьмого августа Поддубный получил ранение в Курской области в результате атаки украинского дрона. Репортер получил тяжелые ранения, его доставили в реанимацию в Курскую областную больницу, где провели все необходимые исследования, назначили курс лечения и приняли решение перевести Поддубного в Москву. На следующий день утром врачи сообщали, что у Поддубного тяжелый ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета, пострадавший находится в стабильно тяжелом состоянии. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил РИА Новости, что военкора могли выследить целенаправленно. Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала. Военкора доставили на лечение в НИИ имени Склифосовского.
Евгений Поддубный - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
Поддубный рассказал, как получил ранение при атаке украинского дрона
11 августа, 16:36
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 12 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 12,5 тысячи военных, 101 танк.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Военкора ВГТРК Евгения Поддубного доставили в Склиф - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Житель Курской области рассказал, как нашел Поддубного после ранения
8 августа, 21:30
 
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