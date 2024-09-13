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Поддубный поблагодарил лечивших его врачей - РИА Новости, 13.09.2024
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11:54 13.09.2024 (обновлено: 12:06 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/poddubnyj-1972470244.html
Поддубный поблагодарил лечивших его врачей
Поддубный поблагодарил лечивших его врачей - РИА Новости, 13.09.2024
Поддубный поблагодарил лечивших его врачей
Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный выразил благодарность врачам курской и московской больниц за профессионализм не только по отношению к нему, но и в РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T11:54
2024-09-13T12:06
здоровье - общество
россия
курская область
брянская область
евгений поддубный
владимир путин
родион мирошник
вгтрк
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный выразил благодарность врачам курской и московской больниц за профессионализм не только по отношению к нему, но и в отношении других пациентов. "Я плохо помню, как меня доставили в курскую больницу, но я хорошо помню, что там стало значительно легче. Вообще мне хотелось бы сказать огромное спасибо врачам за то, что с такой душой и с таким профессионализмом отнеслись не только ко мне, но и ко всем раненым, которые за те тяжелые дни были доставлены из Курской области в столичные больницы", - сказал Поддубный журналистам во время выписки из НИИ имени Склифосовского. Седьмого августа Поддубный получил ранение в Курской области в результате атаки украинского дрона. Репортер получил тяжелые ранения, его доставили в реанимацию в Курскую областную больницу, где провели все необходимые исследования, назначили курс лечения и приняли решение перевести Поддубного в Москву. На следующий день утром врачи сообщали, что у Поддубного тяжелый ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета, пострадавший находится в стабильно тяжелом состоянии. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил РИА Новости, что военкора могли выследить целенаправленно. Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала. Военкора доставили на лечение в НИИ имени Склифосовского. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 12 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 12,5 тысячи военных, 101 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240822/putin-1967753774.html
https://ria.ru/20240913/poddubnyj-1972458367.html
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здоровье - общество, россия, курская область, брянская область, евгений поддубный, владимир путин, родион мирошник, вгтрк, вооруженные силы украины
Здоровье - Общество, Россия, Курская область, Брянская область, Евгений Поддубный, Владимир Путин, Родион Мирошник, ВГТРК, Вооруженные силы Украины
Поддубный поблагодарил лечивших его врачей

Военкор Поддубный поблагодарил курских и московских врачей за профессионализм

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоенный корреспондент Евгений Поддубный после выписки из научно-исследовательского института скорой неотложной помощи имени Н. В. Склифосовского. 13 сентября 2024
Военный корреспондент Евгений Поддубный после выписки из научно-исследовательского института скорой неотложной помощи имени Н. В. Склифосовского. 13 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военный корреспондент Евгений Поддубный после выписки из научно-исследовательского института скорой неотложной помощи имени Н. В. Склифосовского. 13 сентября 2024
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный выразил благодарность врачам курской и московской больниц за профессионализм не только по отношению к нему, но и в отношении других пациентов.
"Я плохо помню, как меня доставили в курскую больницу, но я хорошо помню, что там стало значительно легче. Вообще мне хотелось бы сказать огромное спасибо врачам за то, что с такой душой и с таким профессионализмом отнеслись не только ко мне, но и ко всем раненым, которые за те тяжелые дни были доставлены из Курской области в столичные больницы", - сказал Поддубный журналистам во время выписки из НИИ имени Склифосовского.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
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22 августа, 12:13
Седьмого августа Поддубный получил ранение в Курской области в результате атаки украинского дрона. Репортер получил тяжелые ранения, его доставили в реанимацию в Курскую областную больницу, где провели все необходимые исследования, назначили курс лечения и приняли решение перевести Поддубного в Москву. На следующий день утром врачи сообщали, что у Поддубного тяжелый ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета, пострадавший находится в стабильно тяжелом состоянии. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил РИА Новости, что военкора могли выследить целенаправленно. Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала. Военкора доставили на лечение в НИИ имени Склифосовского.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 12 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 12,5 тысячи военных, 101 танк.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Здоровье - ОбществоРоссияКурская областьБрянская областьЕвгений ПоддубныйВладимир ПутинРодион МирошникВГТРКВооруженные силы Украины
 
 
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