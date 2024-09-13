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Поддубный выразил желание познакомиться с людьми, спасшими его в Курске - РИА Новости, 13.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:18 13.09.2024 (обновлено: 14:10 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/poddubnyj-1972458367.html
Поддубный выразил желание познакомиться с людьми, спасшими его в Курске
Поддубный выразил желание познакомиться с людьми, спасшими его в Курске - РИА Новости, 13.09.2024
Поддубный выразил желание познакомиться с людьми, спасшими его в Курске
Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный заявил, что хочет познакомиться с людьми, спасшими его в Курской области. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T11:18
2024-09-13T14:10
специальная военная операция на украине
россия
курская область
евгений поддубный
владимир путин
дмитрий киселев
ранение военкора поддубного в курской области
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный заявил, что хочет познакомиться с людьми, спасшими его в Курской области. "Я, к сожалению, не помню людей, которые помогли мне при эвакуации, по сути — жизнь спасли. Я их знаю благодаря вам, моим коллегам. &lt;...&gt; Я прочитал эту историю, хотя эта история случилась со мной. Но я был в таком состоянии, что не запомнил ее. &lt;...&gt; Конечно, я хочу познакомиться с ними. Просто для того, чтобы пожать руку мужикам, сказать спасибо. В тех обстоятельствах взять в свою машину недалеко от противника незнакомого раненого человека — это поступок, они не испугались. И если меня бы там не вывезли, наверно, я бы погиб", — сказал он на встрече с генеральным директором медиагруппы "Россия сегодня", автором и ведущим программы "Вести недели" на телеканале "Россия-1" Дмитрием Киселевым, директором НИИ имени Склифосовского Сергеем Петриковым и журналистами. Репортер также поблагодарил врачей, принимавших его в Курской области и в Москве. "Вообще мне хотелось бы сказать огромное спасибо врачам за то, что с такой душой и с таким профессионализмом отнеслись не только ко мне, но и ко всем раненым, которые за те тяжелые дни были доставлены из Курской области в столичные больницы", — добавил он.Сегодня Поддубного выписали из НИИ имени Склифосовского. Седьмого августа военкор получил тяжелые ранения во время атаки украинского беспилотника на его автомобиль в Курской области, но все же смог выйти из разбитой машины и поймать попутку в сторону областного центра. Его доставили в реанимацию Курской областной больницы, а затем перевели на лечение в Москву. Сообщалось, что у Поддубного тяжелый ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета. Сопровождавшая военкора съемочная группа ВГТРК не пострадала. По словам посла по особым поручениям МИД Родиона Мирошника, ВСУ могли выследить Поддубного целенаправленно.
https://ria.ru/20240808/poddubnyy-1965053155.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Хочу познакомиться с ними" – Поддубный о людях, спасших его в Курской области
Выписанный из больницы военкор Евгений Поддубный рассказал, что очень хочет встретиться с людьми, которые помогли ему после ранения и фактически спасли жизнь.
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россия, курская область, евгений поддубный, владимир путин, дмитрий киселев, ранение военкора поддубного в курской области
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Евгений Поддубный, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, Ранение военкора Поддубного в Курской области
Поддубный выразил желание познакомиться с людьми, спасшими его в Курске

Военкор Поддубный выразил желание познакомиться с людьми, спасшими его в Курске

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный заявил, что хочет познакомиться с людьми, спасшими его в Курской области.
"Я, к сожалению, не помню людей, которые помогли мне при эвакуации, по сути — жизнь спасли. Я их знаю благодаря вам, моим коллегам. <...> Я прочитал эту историю, хотя эта история случилась со мной. Но я был в таком состоянии, что не запомнил ее. <...> Конечно, я хочу познакомиться с ними. Просто для того, чтобы пожать руку мужикам, сказать спасибо. В тех обстоятельствах взять в свою машину недалеко от противника незнакомого раненого человека — это поступок, они не испугались. И если меня бы там не вывезли, наверно, я бы погиб", — сказал он на встрече с генеральным директором медиагруппы "Россия сегодня", автором и ведущим программы "Вести недели" на телеканале "Россия-1" Дмитрием Киселевым, директором НИИ имени Склифосовского Сергеем Петриковым и журналистами.
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Репортер также поблагодарил врачей, принимавших его в Курской области и в Москве.
"Вообще мне хотелось бы сказать огромное спасибо врачам за то, что с такой душой и с таким профессионализмом отнеслись не только ко мне, но и ко всем раненым, которые за те тяжелые дни были доставлены из Курской области в столичные больницы", — добавил он.
Сегодня Поддубного выписали из НИИ имени Склифосовского. Седьмого августа военкор получил тяжелые ранения во время атаки украинского беспилотника на его автомобиль в Курской области, но все же смог выйти из разбитой машины и поймать попутку в сторону областного центра. Его доставили в реанимацию Курской областной больницы, а затем перевели на лечение в Москву. Сообщалось, что у Поддубного тяжелый ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета.
Сопровождавшая военкора съемочная группа ВГТРК не пострадала. По словам посла по особым поручениям МИД Родиона Мирошника, ВСУ могли выследить Поддубного целенаправленно.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьЕвгений ПоддубныйВладимир ПутинДмитрий КиселевРанение военкора Поддубного в Курской области
 
 
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