https://ria.ru/20240913/poddubnyj-1972458367.html

Поддубный выразил желание познакомиться с людьми, спасшими его в Курске

Поддубный выразил желание познакомиться с людьми, спасшими его в Курске - РИА Новости, 13.09.2024

Поддубный выразил желание познакомиться с людьми, спасшими его в Курске

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный заявил, что хочет познакомиться с людьми, спасшими его в Курской области. РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T11:18

2024-09-13T11:18

2024-09-13T14:10

специальная военная операция на украине

россия

курская область

евгений поддубный

владимир путин

дмитрий киселев

ранение военкора поддубного в курской области

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный заявил, что хочет познакомиться с людьми, спасшими его в Курской области. "Я, к сожалению, не помню людей, которые помогли мне при эвакуации, по сути — жизнь спасли. Я их знаю благодаря вам, моим коллегам. <...> Я прочитал эту историю, хотя эта история случилась со мной. Но я был в таком состоянии, что не запомнил ее. <...> Конечно, я хочу познакомиться с ними. Просто для того, чтобы пожать руку мужикам, сказать спасибо. В тех обстоятельствах взять в свою машину недалеко от противника незнакомого раненого человека — это поступок, они не испугались. И если меня бы там не вывезли, наверно, я бы погиб", — сказал он на встрече с генеральным директором медиагруппы "Россия сегодня", автором и ведущим программы "Вести недели" на телеканале "Россия-1" Дмитрием Киселевым, директором НИИ имени Склифосовского Сергеем Петриковым и журналистами. Репортер также поблагодарил врачей, принимавших его в Курской области и в Москве. "Вообще мне хотелось бы сказать огромное спасибо врачам за то, что с такой душой и с таким профессионализмом отнеслись не только ко мне, но и ко всем раненым, которые за те тяжелые дни были доставлены из Курской области в столичные больницы", — добавил он.Сегодня Поддубного выписали из НИИ имени Склифосовского. Седьмого августа военкор получил тяжелые ранения во время атаки украинского беспилотника на его автомобиль в Курской области, но все же смог выйти из разбитой машины и поймать попутку в сторону областного центра. Его доставили в реанимацию Курской областной больницы, а затем перевели на лечение в Москву. Сообщалось, что у Поддубного тяжелый ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета. Сопровождавшая военкора съемочная группа ВГТРК не пострадала. По словам посла по особым поручениям МИД Родиона Мирошника, ВСУ могли выследить Поддубного целенаправленно.

https://ria.ru/20240808/poddubnyy-1965053155.html

https://ria.ru/20240811/poddubnyy-1965561145.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Хочу познакомиться с ними" – Поддубный о людях, спасших его в Курской области Выписанный из больницы военкор Евгений Поддубный рассказал, что очень хочет встретиться с людьми, которые помогли ему после ранения и фактически спасли жизнь. 2024-09-13T11:18 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, курская область, евгений поддубный, владимир путин, дмитрий киселев, ранение военкора поддубного в курской области