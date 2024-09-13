https://ria.ru/20240913/plany-1972403535.html

ФСБ рассказала, как Германия хотела использовать Японию для войны с СССР

ФСБ рассказала, как Германия хотела использовать Японию для войны с СССР - РИА Новости, 13.09.2024

ФСБ рассказала, как Германия хотела использовать Японию для войны с СССР

Гитлеровская Германия весной 1939 года хотела, чтобы Япония первой напала на Советский Союз, вынудив Москву отвести значительные военные силы на Восток, а затем РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T00:22

2024-09-13T00:22

2024-09-13T00:22

в мире

япония

ссср

германия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950601233_0:182:2995:1867_1920x0_80_0_0_442a9acabd6e5dcc5b0a657473e01620.jpg

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Гитлеровская Германия весной 1939 года хотела, чтобы Япония первой напала на Советский Союз, вынудив Москву отвести значительные военные силы на Восток, а затем самой атаковать СССР, на сей счет Берлин и Токио вели переговоры - это следует из рассекреченных архивных документов, опубликованных ФСБ России. Восемьдесят пять лет назад, 15 сентября 1939 года, было подписано соглашение между СССР, Монгольской Народной Республикой и Японией о прекращении военных действий в районе реки Халхин-Гол. В самом начале этого конфликта в качестве дипкурьера германского МИДа, сопровождающего почту, в Токио был направлен офицер отдела "Иностранные армии - Восток" Верховного командования сухопутных сил Германии (ОКХ), специалист по Красной армии Фридрих Шильдкнехт. О подробностях этой поездки он рассказал советским контрразведчикам после того, как был взят в плен в сталинградском "котле". Из собственноручных показаний Шильдкнехта, фотокопии которых публикуются сейчас, вырисовывается следующая картина событий. Ночью 8 мая 1939 года состоялся первый бой японского взвода с монгольскими пограничниками, а 9 мая Шильдкнехт выехал из Берлина варшавским скорым поездом в Москву, а оттуда на Дальний Восток. Перед поездкой он получил дополнительное задание от начальника отдела подполковника Кинцеля собрать сведения о Сибирской железной дороге. Аналогичные сведения необходимо было собирать и на маньчжурских, корейских и японских дорогах. Шильдкнехт 11 мая 1939-го прибыл в Москву и вечером отправился на Дальний Восток. До пограничной станции Отпор поезд следовал восемь суток. На протяжении всего пути Шильдкнехт делал пометки на листах бумаги, которые по мере заполнения прятал через отверстие в опечатанной курьерской сумке с диппочтой. По прибытию 23 мая в Токио, в посольстве Германии, к своему удивлению, Шильдкнехт встретил Кинцеля. Тот пояснил, что прибыл в Токио самолётом для участия в специальных переговорах о готовности Японии к нападению на Советский Союз. Шильдкнехт сообщил Кинцелю, немецкому послу Отту и сотрудникам японского генштаба о своих наблюдениях, сделанных во время поездки, и о том, что, по его мнению, СССР больших воинских перевозок с Дальнего Востока на запад не производит. Учитывая цель, с которой прибыл Кинцель, в конце совещания с японскими коллегами Шильдкнехт задал майору Коотани (бывший помощник военного атташе в Москве в 1935-1936 годах) вопрос, считает ли тот возможным нападение Японии на Советский Союз. Майор ответил, что официального ответа он дать не может, но ему известно, что в японском генштабе имеются две группы: первая – сторонники "узкого разрешения вопроса", которые считают необходимым занять Владивосток и небольшую часть береговой полосы для ликвидации угрозы Японии с этой стороны и ослабить русское влияние на тихоокеанском побережье; вторая – большая часть генштаба (в том числе ряд генералов), которые считают необходимым захватить восточную часть Сибири, ударив в направлении Байкала, и добиться полного уничтожения русской армии. По мнению последних, только так можно покончить с советским кольцом вокруг Маньчжурии и использовать богатые в экономическом отношении районы Дальнего Востока, говорил Коотани. Уже по возвращении в Германию Шильдкнехт, по его словам, слышал от Кинцеля, что японский генштаб в основном был готов к вооружённому конфликту с СССР и мог в нём задействовать 20-25 дивизий. Но Япония была готова осуществить этот план только в том случае, если Германия оттянет на себя вооружённые силы Советского Союза. В случае нападения Германии на СССР Япония хотела иметь дело только с дальневосточной армией, так как в тот момент достаточно увязла в войне с Китаем. Германский штаб, в свою очередь, считал необходимым, чтобы первыми напали японцы, что отвлекло бы часть вооружённых сил СССР с запада и только после этого, покончив с Польшей и разрешив все проблемы в Европе, Германия могла напасть на Советский Союз. Изначально перед Шильдкнехтом стояла задача не только обменяться с коллегами информацией об СССР, но и сопоставить её с японскими данными на месте. Рабочее совещание в Токио велось на русском языке. С японской стороны в нём участвовали майор Коотани и офицер из русского отдела в чине капитана. Представители штабов сверили с немецкими данными информацию о местах дислокации воинских частей и соединений, нанесённую на японскую карту СССР. На месте были внесены необходимые коррективы. Разница составляла пять-шесть советских дивизий (не 17, а 22 дивизии), в существовании которых немцы сомневались, но японцы доказывали, что это – установленный факт. Немецкие данные о советских вооружённых силах в европейской части были полнее японских и, соответственно, японские сведения о дальневосточной армии были более точными. В сведения об организации советских воинских соединений обеими сторонами были внесены поправки. По вооружению и снаряжению расхождений не имелось. Также почти совпадали германские и японские данные о системе боевой подготовки Красной армии, за исключением вопроса о сроках ежегодного обучения запасных. Представленные Шильдкнехтом сведения о подготовке офицерского состава Красной армии, список военно-учебных заведений и информация об авиадесантных частях были значительно полнее японских. В целом японская оценка военной мощи Советского Союза была ниже немецкой. Японский генштаб считал, что Красная армия недостаточно вооружена, не имеет необходимого количества тяжёлой артиллерии и ощущает недостаток в кадрах среднего и низшего командного состава. В результате японцам были переданы карта с дислокацией советских войск; материалы об авиадесантных и парашютных частях; системе боевой подготовки, в том числе обзор мероприятий по подготовке офицерского состава Красной армии со списком всех известных военных академий, училищ и курсов; таблицы-перечни частей и соединений, структура штабов в военное время, как высших, так и войсковых; карта железнодорожной сети СССР. От японцев была получена карта с дислокацией советских войск, сведения о численности дальневосточной армии и состоянии вооружённых сил Японии и Китая. По показаниям Шильдкнехта, во время боев на Халхин-Голе в Токио прибыли три офицера генерального штаба Германии. Возможно, немцами преднамеренно приуменьшалось количество советских дивизий на Дальнем Востоке, дабы спровоцировать развитие ситуации в необходимом им русле и уже в 1939 году втянуть Японию в полномасштабную войну с СССР. Волею судеб через три года именно Шильдкнехт в качестве представителя ОКХ в августе 1942 года сопровождал японского посла в Берлине генерала Осиму во время поездки на Восточный фронт для того, чтобы продемонстрировать успехи немецкой армии и рассказать о возможностях использования новых регионов (планировалось посетить Одессу, Николаев, Симферополь, Севастополь, Мариуполь, Сталино, Ростов-на-Дону и Киев) с целью повлиять на позицию Японии о вступлении в войну с Советским Союзом. Однако политическое руководство Японии после поражения в ходе вооруженного конфликта на реке Халхин-Гол относилось к идее вступления в войну с СССР достаточно осторожно и смогло противостоять внешнему воздействию гитлеровской Германии и внутреннему давлению милитаристского лобби как в 1939, так и 1942 году.

https://ria.ru/20240303/germaniya-1930819824.html

https://ria.ru/20240903/pobeda-1970007763.html

https://ria.ru/20231220/dokumenty_svr-1916846020.html

https://ria.ru/20240907/fashisty-1971316845.html

https://ria.ru/20210820/uzniki-1746482700.html

япония

ссср

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, япония, ссср, германия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)