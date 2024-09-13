https://ria.ru/20240913/plan-1972433745.html

"Ситуация изменилась". В Госдуме оценили план Трампа по Украине

"Ситуация изменилась". В Госдуме оценили план Трампа по Украине - РИА Новости, 13.09.2024

"Ситуация изменилась". В Госдуме оценили план Трампа по Украине

Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал благоразумным план кандидата в президенты США Дональда Трампа по урегулированию... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T09:16

2024-09-13T09:16

2024-09-13T09:16

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

дональд трамп

михаил шеремет

джо байден

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1971967778_0:162:3065:1886_1920x0_80_0_0_072b8e3300e83536120f7113c0fd538f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал благоразумным план кандидата в президенты США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Ранее кандидат в вице-президенты от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс в интервью YouTube-каналу Shawn Ryan Show заявил, что план Трампа может предусматривать демилитаризацию линии демаркации между Россией и Украиной, а также гарантию для РФ, что Киев не вступит в НАТО. "Фактически план Трампа сводится к реанимации уже существующих Стамбульских соглашений 2022 года между Россией и Украиной, целенаправленно сорванных по вине Вашингтона и Лондона. Но стремление Дональда Трампа исправить преступную и совершенно безумно агрессивную, ничем не оправданную политику нынешнего президента США (Джо - ред.) Байдена, который приложил максимум усилий для развязывания кровавого конфликта между Украиной и Россией, с его стороны очень ответственно и благоразумно", - сказал Шеремет РИА Новости. При этом, по его словам, с момента формирования пунктов Стамбульских соглашений ситуация очень изменилась, так как киевский режим за это время совершил массу непростительных деяний террористического характера в отношении России. "Это, несомненно, сводит к нулю все прилагаемые ранее миротворческие усилия России и мирные инициативы со стороны большинства здравомыслящей части международного сообщества. Это вынуждает нас продолжить громить врага на всех фронтах, принуждая его к полной и безоговорочной капитуляции", - сказал депутат. Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.

https://ria.ru/20240719/tramp-1960657241.html

https://ria.ru/20240704/putin-1957452779.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, дональд трамп, михаил шеремет, джо байден