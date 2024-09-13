"Ситуация изменилась". В Госдуме оценили план Трампа по Украине
Депутат Шеремет назвал план Трампа по урегулированию на Украине благоразумным
© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал благоразумным план кандидата в президенты США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине.
Ранее кандидат в вице-президенты от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс в интервью YouTube-каналу Shawn Ryan Show заявил, что план Трампа может предусматривать демилитаризацию линии демаркации между Россией и Украиной, а также гарантию для РФ, что Киев не вступит в НАТО.
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"Фактически план Трампа сводится к реанимации уже существующих Стамбульских соглашений 2022 года между Россией и Украиной, целенаправленно сорванных по вине Вашингтона и Лондона. Но стремление Дональда Трампа исправить преступную и совершенно безумно агрессивную, ничем не оправданную политику нынешнего президента США (Джо - ред.) Байдена, который приложил максимум усилий для развязывания кровавого конфликта между Украиной и Россией, с его стороны очень ответственно и благоразумно", - сказал Шеремет РИА Новости.
При этом, по его словам, с момента формирования пунктов Стамбульских соглашений ситуация очень изменилась, так как киевский режим за это время совершил массу непростительных деяний террористического характера в отношении России.
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"Это, несомненно, сводит к нулю все прилагаемые ранее миротворческие усилия России и мирные инициативы со стороны большинства здравомыслящей части международного сообщества. Это вынуждает нас продолжить громить врага на всех фронтах, принуждая его к полной и безоговорочной капитуляции", - сказал депутат.
Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.