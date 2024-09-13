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"Ситуация изменилась". В Госдуме оценили план Трампа по Украине - РИА Новости, 13.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:16 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/plan-1972433745.html
"Ситуация изменилась". В Госдуме оценили план Трампа по Украине
"Ситуация изменилась". В Госдуме оценили план Трампа по Украине - РИА Новости, 13.09.2024
"Ситуация изменилась". В Госдуме оценили план Трампа по Украине
Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал благоразумным план кандидата в президенты США Дональда Трампа по урегулированию... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T09:16
2024-09-13T09:16
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
дональд трамп
михаил шеремет
джо байден
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал благоразумным план кандидата в президенты США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Ранее кандидат в вице-президенты от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс в интервью YouTube-каналу Shawn Ryan Show заявил, что план Трампа может предусматривать демилитаризацию линии демаркации между Россией и Украиной, а также гарантию для РФ, что Киев не вступит в НАТО. "Фактически план Трампа сводится к реанимации уже существующих Стамбульских соглашений 2022 года между Россией и Украиной, целенаправленно сорванных по вине Вашингтона и Лондона. Но стремление Дональда Трампа исправить преступную и совершенно безумно агрессивную, ничем не оправданную политику нынешнего президента США (Джо - ред.) Байдена, который приложил максимум усилий для развязывания кровавого конфликта между Украиной и Россией, с его стороны очень ответственно и благоразумно", - сказал Шеремет РИА Новости. При этом, по его словам, с момента формирования пунктов Стамбульских соглашений ситуация очень изменилась, так как киевский режим за это время совершил массу непростительных деяний террористического характера в отношении России. "Это, несомненно, сводит к нулю все прилагаемые ранее миротворческие усилия России и мирные инициативы со стороны большинства здравомыслящей части международного сообщества. Это вынуждает нас продолжить громить врага на всех фронтах, принуждая его к полной и безоговорочной капитуляции", - сказал депутат. Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
https://ria.ru/20240719/tramp-1960657241.html
https://ria.ru/20240704/putin-1957452779.html
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в мире, россия, украина, дональд трамп, михаил шеремет, джо байден
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Дональд Трамп, Михаил Шеремет, Джо Байден
"Ситуация изменилась". В Госдуме оценили план Трампа по Украине

Депутат Шеремет назвал план Трампа по урегулированию на Украине благоразумным

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты США Дональд Трамп
Кандидат в президенты США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал благоразумным план кандидата в президенты США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине.
Ранее кандидат в вице-президенты от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс в интервью YouTube-каналу Shawn Ryan Show заявил, что план Трампа может предусматривать демилитаризацию линии демаркации между Россией и Украиной, а также гарантию для РФ, что Киев не вступит в НАТО.
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"Фактически план Трампа сводится к реанимации уже существующих Стамбульских соглашений 2022 года между Россией и Украиной, целенаправленно сорванных по вине Вашингтона и Лондона. Но стремление Дональда Трампа исправить преступную и совершенно безумно агрессивную, ничем не оправданную политику нынешнего президента США (Джо - ред.) Байдена, который приложил максимум усилий для развязывания кровавого конфликта между Украиной и Россией, с его стороны очень ответственно и благоразумно", - сказал Шеремет РИА Новости.
При этом, по его словам, с момента формирования пунктов Стамбульских соглашений ситуация очень изменилась, так как киевский режим за это время совершил массу непростительных деяний террористического характера в отношении России.
«
"Это, несомненно, сводит к нулю все прилагаемые ранее миротворческие усилия России и мирные инициативы со стороны большинства здравомыслящей части международного сообщества. Это вынуждает нас продолжить громить врага на всех фронтах, принуждая его к полной и безоговорочной капитуляции", - сказал депутат.
Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаДональд ТрампМихаил ШереметДжо Байден
 
 
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