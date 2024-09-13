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Румыния взяла на себя обучение украинского пилота на F-16, пишут СМИ - РИА Новости, 13.09.2024
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22:17 13.09.2024
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Румыния взяла на себя обучение украинского пилота на F-16, пишут СМИ
Румыния взяла на себя обучение украинского пилота на F-16, пишут СМИ - РИА Новости, 13.09.2024
Румыния взяла на себя обучение украинского пилота на F-16, пишут СМИ
Несколько румынских СМИ, включая телеканал Antena 3, сообщили в пятницу, что Румыния взяла на себя обучение одного украинского пилота на истребителе F-16, тогда РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T22:17
2024-09-13T22:17
в мире
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сергей лавров
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рустем умеров
нато
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КИШИНЕВ, 13 сен — РИА Новости. Несколько румынских СМИ, включая телеканал Antena 3, сообщили в пятницу, что Румыния взяла на себя обучение одного украинского пилота на истребителе F-16, тогда как еще троих пилотов подготовят Нидерланды. Президент Румынии Клаус Йоханнис 10 апреля на брифинге заявил, что Бухарест намерен поддерживать Украину, в том числе через обучение украинских военных, включая пилотов истребителей F-16. По его словам, поддержка Киеву будет оказываться как на уровне НАТО, так и на уровне ЕС. "Министр обороны Украины Рустем Умеров в своем посте на Facebook* сообщил, что украинские летчики уже начали тренировки в Румынии, а также отметил, что у него состоялся телефонный разговор с румынским министром обороны Анджелом Тылваром. Источники в минобороны сообщили изданию Securitynews, что Румыния взяла на себя обучение одного пилота на F-16, в то время как Нидерланды займутся подготовкой еще трех пилотов", - говорится в публикации на сайте телеканала. По данным военных источников, в первую группу подготовки вошли четыре украинских пилота. Для обучения пилотов правительство Румынии примет соответствующее решение (через постановление или распоряжение), а расходы будут покрыты из бюджета министерства обороны на текущий год без дополнительных ассигнований. Источники издания уточняют, что полная подготовка одного украинского пилота для безопасной эксплуатации истребителя F-16 обойдется в 5 миллионов евро за весь цикл обучения. Официального подтверждения этой информации от властей Румынии пока не поступало. Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Она также сообщала, что Нидерланды намерены отправить в центр обучения украинских пилотов управлению F-16 в Румынии 12-18 таких истребителей. Как заявил ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240910/ssha-1971695624.html
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в мире, украина, румыния, россия, сергей лавров, клаус йоханнис, рустем умеров, нато, евросоюз, facebook, f-16
В мире, Украина, Румыния, Россия, Сергей Лавров, Клаус Йоханнис, Рустем Умеров, НАТО, Евросоюз, Facebook, F-16
Румыния взяла на себя обучение украинского пилота на F-16, пишут СМИ

Antena 3: Румыния взяла на себя обучение одного украинского пилота на F-16

© AP Photo / Mindaugas KulbisИстребитель F-16
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Истребитель F-16 . Архивное фото
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КИШИНЕВ, 13 сен — РИА Новости. Несколько румынских СМИ, включая телеканал Antena 3, сообщили в пятницу, что Румыния взяла на себя обучение одного украинского пилота на истребителе F-16, тогда как еще троих пилотов подготовят Нидерланды.
Президент Румынии Клаус Йоханнис 10 апреля на брифинге заявил, что Бухарест намерен поддерживать Украину, в том числе через обучение украинских военных, включая пилотов истребителей F-16. По его словам, поддержка Киеву будет оказываться как на уровне НАТО, так и на уровне ЕС.
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"Министр обороны Украины Рустем Умеров в своем посте на Facebook* сообщил, что украинские летчики уже начали тренировки в Румынии, а также отметил, что у него состоялся телефонный разговор с румынским министром обороны Анджелом Тылваром. Источники в минобороны сообщили изданию Securitynews, что Румыния взяла на себя обучение одного пилота на F-16, в то время как Нидерланды займутся подготовкой еще трех пилотов", - говорится в публикации на сайте телеканала.
По данным военных источников, в первую группу подготовки вошли четыре украинских пилота. Для обучения пилотов правительство Румынии примет соответствующее решение (через постановление или распоряжение), а расходы будут покрыты из бюджета министерства обороны на текущий год без дополнительных ассигнований.
Источники издания уточняют, что полная подготовка одного украинского пилота для безопасной эксплуатации истребителя F-16 обойдется в 5 миллионов евро за весь цикл обучения. Официального подтверждения этой информации от властей Румынии пока не поступало.
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Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Она также сообщала, что Нидерланды намерены отправить в центр обучения украинских пилотов управлению F-16 в Румынии 12-18 таких истребителей. Как заявил ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
В миреУкраинаРумынияРоссияСергей ЛавровКлаус ЙоханнисРустем УмеровНАТОЕвросоюзFacebookF-16
 
 
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