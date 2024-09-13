https://ria.ru/20240913/peterburg-1972583842.html

Совет осетин попросил убрать из продажи в Петербурге пироги со свининой

Совет осетин попросил убрать из продажи в Петербурге пироги со свининой - РИА Новости, 13.09.2024

Совет осетин попросил убрать из продажи в Петербурге пироги со свининой

Глава Высшего совета осетин Зелим Ватаев обратился к предпринимателю из Санкт-Петербурга с просьбой убрать из меню осетинские пироги со свининой и курицей, так... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T18:00

2024-09-13T18:00

2024-09-13T18:00

общество

санкт-петербург

россия

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ПЯТИГОРСК, 13 сен - РИА Новости. Глава Высшего совета осетин Зелим Ватаев обратился к предпринимателю из Санкт-Петербурга с просьбой убрать из меню осетинские пироги со свининой и курицей, так как это оскорбляет чувства осетинского народа, говорится в Telegram-канале общественного движения. Ватаев пояснил, что осетинские пироги имеют сакральное значение - тремя пирогами осетины обращаются к Всевышнему с благодарностью. Поэтому все, что связано с этим традиционным обрядом, свято для представителей народа. По словам главы общественного движения, маркетинговые нововведения не имеют ничего общего с осетинскими пирогами. "Птица и свинина считаются "грязными", "нечистыми" животными и в истории осетинского народа никогда не то что не изготавливались, но и считались святотатством. Поэтому наряду с обманом потребителей вы оскорбляете чувства осетинского народа, что может привести к соответствующей реакции. В связи с вышеизложенным прошу скорректировать ваш рекламный проспект, исключив не характерную для осетинской кухни продукцию", - говорится в обращении к индивидуальному предпринимателю.

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общество, санкт-петербург, россия