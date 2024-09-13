Рейтинг@Mail.ru
Совет осетин попросил убрать из продажи в Петербурге пироги со свининой - РИА Новости, 13.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:00 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/peterburg-1972583842.html
Совет осетин попросил убрать из продажи в Петербурге пироги со свининой
Совет осетин попросил убрать из продажи в Петербурге пироги со свининой - РИА Новости, 13.09.2024
Совет осетин попросил убрать из продажи в Петербурге пироги со свининой
Глава Высшего совета осетин Зелим Ватаев обратился к предпринимателю из Санкт-Петербурга с просьбой убрать из меню осетинские пироги со свининой и курицей, так... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T18:00
2024-09-13T18:00
общество
санкт-петербург
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152438/50/1524385061_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_cc60da700a673d0c52f4bb3a22cafef5.jpg
ПЯТИГОРСК, 13 сен - РИА Новости. Глава Высшего совета осетин Зелим Ватаев обратился к предпринимателю из Санкт-Петербурга с просьбой убрать из меню осетинские пироги со свининой и курицей, так как это оскорбляет чувства осетинского народа, говорится в Telegram-канале общественного движения. Ватаев пояснил, что осетинские пироги имеют сакральное значение - тремя пирогами осетины обращаются к Всевышнему с благодарностью. Поэтому все, что связано с этим традиционным обрядом, свято для представителей народа. По словам главы общественного движения, маркетинговые нововведения не имеют ничего общего с осетинскими пирогами. "Птица и свинина считаются "грязными", "нечистыми" животными и в истории осетинского народа никогда не то что не изготавливались, но и считались святотатством. Поэтому наряду с обманом потребителей вы оскорбляете чувства осетинского народа, что может привести к соответствующей реакции. В связи с вышеизложенным прошу скорректировать ваш рекламный проспект, исключив не характерную для осетинской кухни продукцию", - говорится в обращении к индивидуальному предпринимателю.
https://ria.ru/20240612/islam-1952322614.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152438/50/1524385061_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_6cc68d90aa430601af5c6deec13ed86a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, санкт-петербург, россия
Общество, Санкт-Петербург, Россия
Совет осетин попросил убрать из продажи в Петербурге пироги со свининой

Высший совет осетин просит ИП в Петербурге убрать из продажи пироги со свининой

© Depositphotos.com / AndreyStОсетинский пирог
Осетинский пирог - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© Depositphotos.com / AndreySt
Осетинский пирог. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 13 сен - РИА Новости. Глава Высшего совета осетин Зелим Ватаев обратился к предпринимателю из Санкт-Петербурга с просьбой убрать из меню осетинские пироги со свининой и курицей, так как это оскорбляет чувства осетинского народа, говорится в Telegram-канале общественного движения.
Ватаев пояснил, что осетинские пироги имеют сакральное значение - тремя пирогами осетины обращаются к Всевышнему с благодарностью. Поэтому все, что связано с этим традиционным обрядом, свято для представителей народа. По словам главы общественного движения, маркетинговые нововведения не имеют ничего общего с осетинскими пирогами.
"Птица и свинина считаются "грязными", "нечистыми" животными и в истории осетинского народа никогда не то что не изготавливались, но и считались святотатством. Поэтому наряду с обманом потребителей вы оскорбляете чувства осетинского народа, что может привести к соответствующей реакции. В связи с вышеизложенным прошу скорректировать ваш рекламный проспект, исключив не характерную для осетинской кухни продукцию", - говорится в обращении к индивидуальному предпринимателю.
Продажа мяса в магазине - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
Муфтий рассказал, что мусульманам можно употреблять мясо ламы
12 июня, 08:33
 
ОбществоСанкт-ПетербургРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала