https://ria.ru/20240913/peterburg-1972583842.html
Совет осетин попросил убрать из продажи в Петербурге пироги со свининой
Совет осетин попросил убрать из продажи в Петербурге пироги со свининой - РИА Новости, 13.09.2024
Совет осетин попросил убрать из продажи в Петербурге пироги со свининой
Глава Высшего совета осетин Зелим Ватаев обратился к предпринимателю из Санкт-Петербурга с просьбой убрать из меню осетинские пироги со свининой и курицей, так... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T18:00
2024-09-13T18:00
2024-09-13T18:00
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ПЯТИГОРСК, 13 сен - РИА Новости. Глава Высшего совета осетин Зелим Ватаев обратился к предпринимателю из Санкт-Петербурга с просьбой убрать из меню осетинские пироги со свининой и курицей, так как это оскорбляет чувства осетинского народа, говорится в Telegram-канале общественного движения. Ватаев пояснил, что осетинские пироги имеют сакральное значение - тремя пирогами осетины обращаются к Всевышнему с благодарностью. Поэтому все, что связано с этим традиционным обрядом, свято для представителей народа. По словам главы общественного движения, маркетинговые нововведения не имеют ничего общего с осетинскими пирогами. "Птица и свинина считаются "грязными", "нечистыми" животными и в истории осетинского народа никогда не то что не изготавливались, но и считались святотатством. Поэтому наряду с обманом потребителей вы оскорбляете чувства осетинского народа, что может привести к соответствующей реакции. В связи с вышеизложенным прошу скорректировать ваш рекламный проспект, исключив не характерную для осетинской кухни продукцию", - говорится в обращении к индивидуальному предпринимателю.
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общество, санкт-петербург, россия
Общество, Санкт-Петербург, Россия
Совет осетин попросил убрать из продажи в Петербурге пироги со свининой
Высший совет осетин просит ИП в Петербурге убрать из продажи пироги со свининой
ПЯТИГОРСК, 13 сен - РИА Новости.
Глава Высшего совета осетин Зелим Ватаев обратился к предпринимателю из Санкт-Петербурга с просьбой убрать из меню осетинские пироги со свининой и курицей, так как это оскорбляет чувства осетинского народа, говорится в Telegram-канале
общественного движения.
Ватаев пояснил, что осетинские пироги имеют сакральное значение - тремя пирогами осетины обращаются к Всевышнему с благодарностью. Поэтому все, что связано с этим традиционным обрядом, свято для представителей народа. По словам главы общественного движения, маркетинговые нововведения не имеют ничего общего с осетинскими пирогами.
"Птица и свинина считаются "грязными", "нечистыми" животными и в истории осетинского народа никогда не то что не изготавливались, но и считались святотатством. Поэтому наряду с обманом потребителей вы оскорбляете чувства осетинского народа, что может привести к соответствующей реакции. В связи с вышеизложенным прошу скорректировать ваш рекламный проспект, исключив не характерную для осетинской кухни продукцию", - говорится в обращении к индивидуальному предпринимателю.