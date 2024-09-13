https://ria.ru/20240913/peskov-1972487032.html
Москва продолжает разъяснять Анкаре позицию по Крыму, заявили в Кремле
Москва продолжает разъяснять Анкаре позицию по Крыму, заявили в Кремле - РИА Новости, 13.09.2024
Москва продолжает разъяснять Анкаре позицию по Крыму, заявили в Кремле
Москва продолжает разъяснять Анкаре позицию по Крыму, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T12:46
2024-09-13T12:46
2024-09-13T12:46
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турция
дмитрий песков
в мире
республика крым
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Москва продолжает разъяснять Анкаре позицию по Крыму, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее СМИ сообщали, что президент Турции Тайип Эрдоган в своем видеообращении к участникам саммита так называемой Крымской платформы в Киеве заявил о необходимости возвращения Крыма в ее состав, так как это "требование международного права". Комментируя высказывания турецкого лидера Песков сообщил, что тема принадлежности Крыма относится к категории разногласий между РФ и Турцией. "Мы вместе с тем не оставляем наши целенаправленные попытки и далее разъяснять турецким друзьям и коллегам нашу точку зрения, нашу позицию. Мы надеемся, что со временем это позволит Анкаре лучше понять нас, лучше понять и согласиться с нашими доводами", - сказал Песков журналистам.
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россия, турция, дмитрий песков, в мире, республика крым
Россия, Турция, Дмитрий Песков, В мире, Республика Крым
Москва продолжает разъяснять Анкаре позицию по Крыму, заявили в Кремле
Песков: Россия продолжает разъяснять Турции позицию по Крыму