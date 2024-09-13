https://ria.ru/20240913/peskov-1972487032.html

Москва продолжает разъяснять Анкаре позицию по Крыму, заявили в Кремле

Москва продолжает разъяснять Анкаре позицию по Крыму, заявили в Кремле - РИА Новости, 13.09.2024

Москва продолжает разъяснять Анкаре позицию по Крыму, заявили в Кремле

Москва продолжает разъяснять Анкаре позицию по Крыму, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T12:46

2024-09-13T12:46

2024-09-13T12:46

россия

турция

дмитрий песков

в мире

республика крым

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Москва продолжает разъяснять Анкаре позицию по Крыму, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее СМИ сообщали, что президент Турции Тайип Эрдоган в своем видеообращении к участникам саммита так называемой Крымской платформы в Киеве заявил о необходимости возвращения Крыма в ее состав, так как это "требование международного права". Комментируя высказывания турецкого лидера Песков сообщил, что тема принадлежности Крыма относится к категории разногласий между РФ и Турцией. "Мы вместе с тем не оставляем наши целенаправленные попытки и далее разъяснять турецким друзьям и коллегам нашу точку зрения, нашу позицию. Мы надеемся, что со временем это позволит Анкаре лучше понять нас, лучше понять и согласиться с нашими доводами", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240909/uchebniki-1971706824.html

россия

турция

республика крым

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россия, турция, дмитрий песков, в мире, республика крым