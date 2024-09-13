В Пензе установили первое модульное укрытие для защиты от беспилотников
МЧС: в центре Пензы установили первое модульное укрытие для защиты от дронов
© Фото : МЧС Пензенской областиВ Пензе установили пробное модульное укрытие
© Фото : МЧС Пензенской области
В Пензе установили пробное модульное укрытие
САРАТОВ, 13 сен - РИА Новости. Первое модульное защитное сооружение для защиты людей при атаках беспилотников установили на набережной реки Сура в центре Пензы, сообщил региональный главк МЧС РФ в Telegram-канале.
"Сегодня на территории города Пензы установлено первое пробное модульное укрытие. Данный тип укрытий предназначен для защиты населения, в том числе в случае применения беспилотных летательных аппаратов. Место установки выбрано не случайно. Набережная реки Сура - место массового скопления жителей и гостей города. Установка укрытия позволит в случае возникновения угрозы сохранить жизнь и здоровье людей", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что всего на территории города будет установлено пять таких укрытий.
"Звуковой сигнал сирены означает команду "Внимание всем!". Услышав сирену, каждому жителю необходимо укрыться в близлежащем подходящем месте, в данном случае - в укрытии, зайти, присесть на корточки и ждать отбоя воздушной тревоги", - приводятся в сообщении слова начальника отдела мероприятий гражданской обороны и подготовки населения управления гражданской обороны и защиты населения начальника главка МЧС Владислава Баранова.
Уточняется, что модульные укрытия хорошо зарекомендовали себя при атаках беспилотников на территории Белгородской области.
Пензенская область ранее не подвергалась атаке беспилотников, в то время как в соседней Саратовской области 26 августа в результате атаки БПЛА был частично поврежден 40-этажный жилой комплекс на Предмостовой площади в центре Саратова. В результате атаки, по данным властей региона, одна женщина погибла, еще три человека пострадали. Также, по словам губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, из-за БПЛА был поврежден многоэтажный дом в Энгельсе и еще четыре частных дома.
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