https://ria.ru/20240913/penza-1972559832.html

В Пензе установили первое модульное укрытие для защиты от беспилотников

В Пензе установили первое модульное укрытие для защиты от беспилотников - РИА Новости, 13.09.2024

В Пензе установили первое модульное укрытие для защиты от беспилотников

Первое модульное защитное сооружение для защиты людей при атаках беспилотников установили на набережной реки Сура в центре Пензы, сообщил региональный главк МЧС РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T16:51

2024-09-13T16:51

2024-09-13T16:56

специальная военная операция на украине

происшествия

пенза

саратовская область

россия

роман бусаргин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САРАТОВ, 13 сен - РИА Новости. Первое модульное защитное сооружение для защиты людей при атаках беспилотников установили на набережной реки Сура в центре Пензы, сообщил региональный главк МЧС РФ в Telegram-канале. "Сегодня на территории города Пензы установлено первое пробное модульное укрытие. Данный тип укрытий предназначен для защиты населения, в том числе в случае применения беспилотных летательных аппаратов. Место установки выбрано не случайно. Набережная реки Сура - место массового скопления жителей и гостей города. Установка укрытия позволит в случае возникновения угрозы сохранить жизнь и здоровье людей", - говорится в сообщении. Отмечается, что всего на территории города будет установлено пять таких укрытий. "Звуковой сигнал сирены означает команду "Внимание всем!". Услышав сирену, каждому жителю необходимо укрыться в близлежащем подходящем месте, в данном случае - в укрытии, зайти, присесть на корточки и ждать отбоя воздушной тревоги", - приводятся в сообщении слова начальника отдела мероприятий гражданской обороны и подготовки населения управления гражданской обороны и защиты населения начальника главка МЧС Владислава Баранова. Уточняется, что модульные укрытия хорошо зарекомендовали себя при атаках беспилотников на территории Белгородской области. Пензенская область ранее не подвергалась атаке беспилотников, в то время как в соседней Саратовской области 26 августа в результате атаки БПЛА был частично поврежден 40-этажный жилой комплекс на Предмостовой площади в центре Саратова. В результате атаки, по данным властей региона, одна женщина погибла, еще три человека пострадали. Также, по словам губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, из-за БПЛА был поврежден многоэтажный дом в Энгельсе и еще четыре частных дома.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html

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происшествия, пенза, саратовская область, россия, роман бусаргин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)