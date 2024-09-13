https://ria.ru/20240913/pentagon-1972632092.html

Госдеп одобрил продажу Японии самолетов-заправщиков

Госдеп одобрил продажу Японии самолетов-заправщиков - РИА Новости, 13.09.2024

Госдеп одобрил продажу Японии самолетов-заправщиков

Госдепартамент США одобрил сделку по продаже Японии самолетов-заправщиков KC-46A и сопутствующего оборудования на сумму порядка 4,1 миллиарда долларов, сообщило РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T23:39

2024-09-13T23:39

2024-09-13T23:39

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ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Госдепартамент США одобрил сделку по продаже Японии самолетов-заправщиков KC-46A и сопутствующего оборудования на сумму порядка 4,1 миллиарда долларов, сообщило в пятницу агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в состав Пентагона. По данным ведомства, японское правительство запросило возможность приобретения до девяти машин такого типа, а также двигателей, радарных и оружейных систем и сопутствующего снаряжения. Предполагаемая сделка, как ожидается, не приведет к принципиальным изменениям в расстановке военных сил в регионе. Боеспособность армии США, как подчеркнули в Пентагоне, в результате продажи данных самолетов также не пострадает. Конгресс США уже получил уведомление о сделке. У законодательного органа США теперь будет месяц на то, чтобы изучить ее и принять решение о возможной блокировке.

https://ria.ru/20240910/ssha-1971695624.html

https://ria.ru/20240819/vertolety-1967197981.html

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в мире, сша, япония, государственный департамент сша, министерство обороны сша