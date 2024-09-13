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Госдеп одобрил продажу Японии самолетов-заправщиков - РИА Новости, 13.09.2024
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23:39 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/pentagon-1972632092.html
Госдеп одобрил продажу Японии самолетов-заправщиков
Госдеп одобрил продажу Японии самолетов-заправщиков - РИА Новости, 13.09.2024
Госдеп одобрил продажу Японии самолетов-заправщиков
Госдепартамент США одобрил сделку по продаже Японии самолетов-заправщиков KC-46A и сопутствующего оборудования на сумму порядка 4,1 миллиарда долларов, сообщило РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T23:39
2024-09-13T23:39
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ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Госдепартамент США одобрил сделку по продаже Японии самолетов-заправщиков KC-46A и сопутствующего оборудования на сумму порядка 4,1 миллиарда долларов, сообщило в пятницу агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в состав Пентагона. По данным ведомства, японское правительство запросило возможность приобретения до девяти машин такого типа, а также двигателей, радарных и оружейных систем и сопутствующего снаряжения. Предполагаемая сделка, как ожидается, не приведет к принципиальным изменениям в расстановке военных сил в регионе. Боеспособность армии США, как подчеркнули в Пентагоне, в результате продажи данных самолетов также не пострадает. Конгресс США уже получил уведомление о сделке. У законодательного органа США теперь будет месяц на то, чтобы изучить ее и принять решение о возможной блокировке.
https://ria.ru/20240910/ssha-1971695624.html
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в мире, сша, япония, государственный департамент сша, министерство обороны сша
В мире, США, Япония, Государственный департамент США, Министерство обороны США
Госдеп одобрил продажу Японии самолетов-заправщиков

Пентагон: Госдеп одобрил продажу Японии самолетов-заправщиков на сумму $4,1 млрд

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Госдепартамент США одобрил сделку по продаже Японии самолетов-заправщиков KC-46A и сопутствующего оборудования на сумму порядка 4,1 миллиарда долларов, сообщило в пятницу агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в состав Пентагона.
По данным ведомства, японское правительство запросило возможность приобретения до девяти машин такого типа, а также двигателей, радарных и оружейных систем и сопутствующего снаряжения.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
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Предполагаемая сделка, как ожидается, не приведет к принципиальным изменениям в расстановке военных сил в регионе. Боеспособность армии США, как подчеркнули в Пентагоне, в результате продажи данных самолетов также не пострадает.
Конгресс США уже получил уведомление о сделке. У законодательного органа США теперь будет месяц на то, чтобы изучить ее и принять решение о возможной блокировке.
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