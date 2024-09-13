https://ria.ru/20240913/pavodok-1972538587.html

Мишустин назвал сумму, выделенную пострадавшему от паводков Оренбуржью

Мишустин назвал сумму, выделенную пострадавшему от паводков Оренбуржью - РИА Новости, 13.09.2024

Мишустин назвал сумму, выделенную пострадавшему от паводков Оренбуржью

Всего около 9 миллиардов рублей направлено пострадавшим от паводков жителям Оренбургской области, сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин. РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T15:29

2024-09-13T15:29

2024-09-13T15:38

оренбургская область

россия

орск

михаил мишустин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

экономика

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972539139_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_425db1a8b3f01a906b9a18d3488716a9.jpg

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Всего около 9 миллиардов рублей направлено пострадавшим от паводков жителям Оренбургской области, сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин. "Всего из федерального бюджета выделено около 9 миллиардов рублей жителям Оренбуржья на компенсацию потерь от паводка", - заявил Мишустин на совещании кабмина. Он отметил, что сейчас важно помочь людям восполнить ущерб, который был нанесен природной стихией. В апреле этого года произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация жителей нескольких поселков. МЧС оценивал ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную, в регионе действовал режим ЧС федерального уровня.

оренбургская область

россия

орск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

оренбургская область, россия, орск, михаил мишустин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), экономика, происшествия