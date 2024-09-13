https://ria.ru/20240913/pavodki-1972537156.html

Пострадавшему от паводков Оренбуржью выделят дополнительную помощь

Пострадавшему от паводков Оренбуржью выделят дополнительную помощь - РИА Новости, 13.09.2024

Пострадавшему от паводков Оренбуржью выделят дополнительную помощь

Кабмин дополнительно направит свыше 3 миллиардов рублей на помощь пострадавшим из-за весенних паводков в Оренбургской области, сообщил премьер-министр РФ Михаил РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T15:22

2024-09-13T15:22

2024-09-13T15:22

оренбургская область

россия

михаил мишустин

экономика

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Кабмин дополнительно направит свыше 3 миллиардов рублей на помощь пострадавшим из-за весенних паводков в Оренбургской области, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Дополнительно направим еще свыше 3 миллиардов рублей пострадавшим во время весеннего наводнения в Оренбургской области", - сообщил Мишустин во время совещания кабмина.

оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

оренбургская область, россия, михаил мишустин, экономика