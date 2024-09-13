https://ria.ru/20240913/patrushev-1972530319.html

Патрушев рассказал об инновациях с первой в России цифровой верфи

Патрушев рассказал об инновациях с первой в России цифровой верфи - РИА Новости, 13.09.2024

Патрушев рассказал об инновациях с первой в России цифровой верфи

Инновационные решения, реализованные в ходе создания первой в России цифровой верфи на базе Онежского судостроительно-судоремонтного завода (ОССЗ) в... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T14:56

2024-09-13T14:56

2024-09-13T14:59

экономика

технологии

россия

петрозаводск

республика карелия

николай патрушев

александр гуцан

артур парфенчиков

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Инновационные решения, реализованные в ходе создания первой в России цифровой верфи на базе Онежского судостроительно-судоремонтного завода (ОССЗ) в Петрозаводске, будут активно использоваться на других судостроительных и судоремонтных предприятиях России, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. В ходе рабочей поездки в пятницу в Петрозаводск Патрушев проконтролировал ход модернизации ОССЗ. "Обсужден ход реализации принятых ранее решений по завершению работ первой очереди создания цифровой верфи на базе Онежского судостроительно-судоремонтного завода. Поставлены задачи по ускорению строительства верфи, первую очередь которой планируется завершить до конца 2024 года", - сообщили журналистам в аппарате Патрушева. Были определены меры по подготовке к реализации второй очереди создания цифровой верфи. "Помощник президента РФ сообщил, что на реализацию второй очереди завода Росморречфлоту из резервного фонда правительства Российской Федерации выделены средства федерального бюджета в объеме 2 миллиардов рублей. По его словам, проектной организацией "Союзпроектверфь" разработана проектно-сметная документация по второй очереди проекта", - отмечается в сообщении. "Инновационные решения, реализованные в ходе создания цифровой верфи, будут активно использоваться на других судостроительных и судоремонтных предприятиях", - сказал Патрушев. Ожидается, что создание таких верфей придаст дополнительный импульс развитию отечественного судостроения, удовлетворит спрос потребителей на речные и морские суда, а также на суда смешанного (река-море) плавания. Глубокая модернизация ОССЗ предусматривает внедрение цифрового сопровождения строительства судов, роботизацию и автоматизацию процессов производства с увеличением производительности труда не менее чем в 2,5 раза, увеличение количества построенных судов с 3 до 10 ежегодно, создание не менее 500 дополнительных высокотехнологичных рабочих мест. В числе приоритетных задач – обеспечение ОССЗ высококвалифицированными кадрами. В этот же день Патрушев провел рабочую встречу с полномочным представителем президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александром Гуцаном и главой Республики Карелия Артуром Парфенчиковым. Были рассмотрены вопросы развития портовой инфраструктуры, а также расширения возможностей использования пассажирского водного транспорта в республике. Кроме того, в Петрозаводске Патрушев принял участие в торжественной церемонии открытия первого в Карелии завода по производству газобетонных блоков "КСМ-газобетон". "Запускаемое предприятие имеет важное значение для увеличения объемов жилищного и промышленного строительства не только для Республики Карелия, но и для других регионов страны", - подчеркнул Патрушев. Он также обратил внимание на то, что при строительстве завода использовано в основном отечественное оборудование. Производительность предприятия составит 50 тысяч кубометров в год. В дальнейшем его мощность может быть увеличена вдвое.

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https://ria.ru/20240829/sudostroenie-1969243334.html

https://ria.ru/20240521/pozhidaev-1947349106.html

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экономика, технологии, россия, петрозаводск, республика карелия, николай патрушев, александр гуцан, артур парфенчиков, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)