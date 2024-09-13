https://ria.ru/20240913/pamyatnik-1972565477.html

В Польше отказываются ремонтировать оскверненный памятник красноармейцам

В Польше отказываются ремонтировать оскверненный памятник красноармейцам - РИА Новости, 13.09.2024

В Польше отказываются ремонтировать оскверненный памятник красноармейцам

Польские власти отказываются отремонтировать памятник советским солдатам, оскверненный летом в Тарнуве Малопольского воеводства, сообщил журналистам мэр города... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T17:07

2024-09-13T17:07

2024-09-13T17:07

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ВАРШАВА, 13 сен - РИА Новости. Польские власти отказываются отремонтировать памятник советским солдатам, оскверненный летом в Тарнуве Малопольского воеводства, сообщил журналистам мэр города Якуб Квасный. В июне вандалы облили памятник, установленный на кладбище, где похоронены погибшие красноармейцы, коричневой краской, а также попытались оторвать от него гранитную звезду, повредив ее. Полиция предприняла поиски, но так и не нашла виновных. Для ремонта памятника власти воеводства решили выделить городу средства в размере 5,8 тысячи злотых (около 1,5 тысячи долларов), однако это вызвало резкую критику местных антироссийских активистов. Мэр города сообщил, что воевода Малопольский в последний момент отменил решение о выделении средств на ремонт памятника. "Это не наш памятник. Это военное кладбище, которое находится в распоряжении воеводского управления, и воевода ограничил бюджет на этот пункт. Мы всего лишь посредники во всей операции", - сказал Квасный. Он подчеркнул, что без выделения денег городские власти сделать ремонт не могут, поскольку это не прерогатива "ни города, ни городского управления кладбищ". "Городское управление кладбищ только убрало последствия вандализма, в то время как сообщение об этом факте поступило в воеводское управление, в компетенции которой находится этот памятник", - пояснил он. В последние годы в Польше активно сносят памятники, которые, как считают власти республики, "посвящены лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй". Российские дипломаты провели в 2020–2021 годах проверку, и она показала, что на прежних местах в изначальном виде в Польше стояли только 112 памятников советским воинам-освободителям, хотя в 1997 году насчитывался 561 монумент. В свою очередь, в конце 2023 года Институт национальной памяти Польши отчитался о 40 снесенных за 18 месяцев памятниках. В МИД РФ отмечали, что страны Балтии, Польша и Украина продолжают сносить памятники советским воинам при поддержке ЕС и НАТО, Запад борьбой с мемориальными объектами пытается сцементировать русофобский фронт. В ведомстве, комментируя снос памятников, заявляли, что польские власти демонстрируют неблагодарность.

https://ria.ru/20240426/pamyatnik-1942632567.html

https://ria.ru/20240528/yle-1948892782.html

https://ria.ru/20230509/kladbische-1870574886.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, польша, россия, балтия, евросоюз, нато, вторая мировая война (1939-1945)