https://ria.ru/20240913/ozon-1972452870.html

Ozon изменил политику работы с продавцами после предупреждения ФАС

Ozon изменил политику работы с продавцами после предупреждения ФАС - РИА Новости, 13.09.2024

Ozon изменил политику работы с продавцами после предупреждения ФАС

Ozon внес изменения в политику работы с продавцами после предупреждения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T10:51

2024-09-13T10:51

2024-09-13T10:51

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

ozon

общество

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Ozon внес изменения в политику работы с продавцами после предупреждения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, говорится в сообщении пресс-службы регулятора. В апреле ФАС выдала компании предупреждение, ведомством были установлены признаки необоснованного отказа потенциальным продавцам, а также навязывание участия в акции. Кроме того, в действиях компании были установлены признаки необоснованного отказа в заключении договоров - потенциальным продавцам отказывали без объяснения причин. "Ozon исполнил предупреждение ФАС. Маркетплейс внес изменения в политику работы с продавцами. Служба получила от ООО "Интернет Решения" подтверждение исполнения предупреждения", - говорится в сообщении. Теперь в договорах с продавцами отображается исчерпывающий перечень оснований для отказа от заключения договора и его одностороннего расторжения. Кроме этого, маркетплейс упорядочил ответственность продавцов за те или иные нарушения, а также установил понятные и прозрачные условия подключения и отключения услуги "Баллы за скидки". Ozon добавил продавцам возможность при необходимости передавать свои контактные данные покупателю в чате. Так они смогут напрямую разрешить конфликтную ситуацию. "По мнению ведомства, исполнение предупреждения обеспечит эффективное развитие рынка, повысит качество предоставляемых покупателям услуг и поспособствует формированию разумных и прозрачных условий для продавцов", - добавили в ФАС.

https://ria.ru/20240709/direktor-1958391333.html

https://ria.ru/20240426/ozon-1942423278.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), ozon, общество