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Ozon изменил политику работы с продавцами после предупреждения ФАС - РИА Новости, 13.09.2024
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10:51 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/ozon-1972452870.html
Ozon изменил политику работы с продавцами после предупреждения ФАС
Ozon изменил политику работы с продавцами после предупреждения ФАС - РИА Новости, 13.09.2024
Ozon изменил политику работы с продавцами после предупреждения ФАС
Ozon внес изменения в политику работы с продавцами после предупреждения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T10:51
2024-09-13T10:51
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
ozon
общество
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Ozon внес изменения в политику работы с продавцами после предупреждения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, говорится в сообщении пресс-службы регулятора. В апреле ФАС выдала компании предупреждение, ведомством были установлены признаки необоснованного отказа потенциальным продавцам, а также навязывание участия в акции. Кроме того, в действиях компании были установлены признаки необоснованного отказа в заключении договоров - потенциальным продавцам отказывали без объяснения причин. "Ozon исполнил предупреждение ФАС. Маркетплейс внес изменения в политику работы с продавцами. Служба получила от ООО "Интернет Решения" подтверждение исполнения предупреждения", - говорится в сообщении. Теперь в договорах с продавцами отображается исчерпывающий перечень оснований для отказа от заключения договора и его одностороннего расторжения. Кроме этого, маркетплейс упорядочил ответственность продавцов за те или иные нарушения, а также установил понятные и прозрачные условия подключения и отключения услуги "Баллы за скидки". Ozon добавил продавцам возможность при необходимости передавать свои контактные данные покупателю в чате. Так они смогут напрямую разрешить конфликтную ситуацию. "По мнению ведомства, исполнение предупреждения обеспечит эффективное развитие рынка, повысит качество предоставляемых покупателям услуг и поспособствует формированию разумных и прозрачных условий для продавцов", - добавили в ФАС.
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россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), ozon, общество
Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Ozon, Общество
Ozon изменил политику работы с продавцами после предупреждения ФАС

Ozon уведомил ФАС о внесении изменений в политику работы с продавцами

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМашины у оптово-распределительного центра группы компаний Ozon
Машины у оптово-распределительного центра группы компаний Ozon - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Машины у оптово-распределительного центра группы компаний Ozon. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Ozon внес изменения в политику работы с продавцами после предупреждения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, говорится в сообщении пресс-службы регулятора.
В апреле ФАС выдала компании предупреждение, ведомством были установлены признаки необоснованного отказа потенциальным продавцам, а также навязывание участия в акции. Кроме того, в действиях компании были установлены признаки необоснованного отказа в заключении договоров - потенциальным продавцам отказывали без объяснения причин.
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"Ozon исполнил предупреждение ФАС. Маркетплейс внес изменения в политику работы с продавцами. Служба получила от ООО "Интернет Решения" подтверждение исполнения предупреждения", - говорится в сообщении.
Теперь в договорах с продавцами отображается исчерпывающий перечень оснований для отказа от заключения договора и его одностороннего расторжения. Кроме этого, маркетплейс упорядочил ответственность продавцов за те или иные нарушения, а также установил понятные и прозрачные условия подключения и отключения услуги "Баллы за скидки".
Ozon добавил продавцам возможность при необходимости передавать свои контактные данные покупателю в чате. Так они смогут напрямую разрешить конфликтную ситуацию.
"По мнению ведомства, исполнение предупреждения обеспечит эффективное развитие рынка, повысит качество предоставляемых покупателям услуг и поспособствует формированию разумных и прозрачных условий для продавцов", - добавили в ФАС.
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