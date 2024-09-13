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Общественную территорию у озера благоустроят в Усть-Лабинске на Кубани - РИА Новости, 13.09.2024
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Краснодарский край
 
23:51 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/ozero-1972632667.html
Общественную территорию у озера благоустроят в Усть-Лабинске на Кубани
Общественную территорию у озера благоустроят в Усть-Лабинске на Кубани - РИА Новости, 13.09.2024
Общественную территорию у озера благоустроят в Усть-Лабинске на Кубани
Общественную территорию у озера в Усть-Лабинске благоустроят в Краснодарском крае в рамках нацпроекта, участок на пяти гектарах модернизируют в том числе и за... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T23:51
2024-09-13T23:51
краснодарский край
усть-лабинск
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 13 сен — РИА Новости. Общественную территорию у озера в Усть-Лабинске благоустроят в Краснодарском крае в рамках нацпроекта, участок на пяти гектарах модернизируют в том числе и за счет краевого бюджета, сообщил журналистам врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник. По данным властей, "Усть-Лабинская миля" стала победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". "Благодаря победе будет реализован проект благоустройства участка, соединяющего парк на озере Копытце с Александровской крепостью. На площади около пяти гектаров предстоит создать восемь функциональных зон. На это из бюджетов всех уровней выделят 98 миллионов рублей. Работы выполним в 2025-2026 годы", – передает пресс-служба краевой администрации слова Шапошника. Уточняется, что на территории обустроят "Тропу здоровья" для прогулок и велодорожку. В "Экологической зоне" установят арт-объекты. "Казачье подворье" станет многофункциональной зоной, где создадут удобное пространство, сочетающее традиционные и современные элементы. Для проведения творческих и культурных мероприятий планируется создание объединенной зоны – "Хижина рассказчика" и "Знахарский кнут".
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усть-лабинск, краснодарский край
Краснодарский край, Усть-Лабинск, Краснодарский край

Общественную территорию у озера благоустроят в Усть-Лабинске на Кубани

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПарк Солнечный остров и озеро Старая Кубань в Краснодаре
Парк Солнечный остров и озеро Старая Кубань в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Парк Солнечный остров и озеро Старая Кубань в Краснодаре. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 13 сен — РИА Новости. Общественную территорию у озера в Усть-Лабинске благоустроят в Краснодарском крае в рамках нацпроекта, участок на пяти гектарах модернизируют в том числе и за счет краевого бюджета, сообщил журналистам врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.
По данным властей, "Усть-Лабинская миля" стала победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".
"Благодаря победе будет реализован проект благоустройства участка, соединяющего парк на озере Копытце с Александровской крепостью. На площади около пяти гектаров предстоит создать восемь функциональных зон. На это из бюджетов всех уровней выделят 98 миллионов рублей. Работы выполним в 2025-2026 годы", – передает пресс-служба краевой администрации слова Шапошника.
Уточняется, что на территории обустроят "Тропу здоровья" для прогулок и велодорожку. В "Экологической зоне" установят арт-объекты. "Казачье подворье" станет многофункциональной зоной, где создадут удобное пространство, сочетающее традиционные и современные элементы. Для проведения творческих и культурных мероприятий планируется создание объединенной зоны – "Хижина рассказчика" и "Знахарский кнут".
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