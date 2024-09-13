https://ria.ru/20240913/otel-1972589739.html

Отель в Абрау-Дюрсо на четверть ускорил подготовку номеров к заезду гостей

Отель в Абрау-Дюрсо на четверть ускорил подготовку номеров к заезду гостей - РИА Новости, 13.09.2024

Отель в Абрау-Дюрсо на четверть ускорил подготовку номеров к заезду гостей

Отель в гостинице национального туристического кластера Абрау-Дюрсо на четверть сократил время подготовки номеров к заезду гостей благодаря бережливым... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T18:26

2024-09-13T18:26

2024-09-13T18:26

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новости - туризм

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КРАСНОДАР, 13 сен — РИА Новости. Отель в гостинице национального туристического кластера Абрау-Дюрсо на четверть сократил время подготовки номеров к заезду гостей благодаря бережливым технологиям в рамках нацпроекта, сообщили в пресс-службе краевой администрации. "Отель в Абрау-Дюрсо на четверть сократил время подготовки номеров к заезду гостей благодаря бережливым технологиям. В отеле внедрили систему адресного хранения и стандарты операционных процедур, наладили процессы, связанные с комплектацией тележки, типами уборок, перераспределили функционал между сотрудниками", - говорится в сообщении. По данным властей, для повышения эффективности работы сотрудников в отеле также открыли первый в России корпоративный центр опережающей подготовки на должность горничной. Это также позволило разработать короткие программы повышения квалификации. Уточняется, что "Abrau Light Resort & Spa" - современный четырехзвездочный отель на 111 номеров, оснащённый системой "умный дом" с голосовым управлением. На территории отеля также есть спа-центр с бассейном и тренажерным залом, два ресторана, конгресс-холл. Власти отмечают, что региональный центр компетенций оказывает экспертную поддержку по оптимизации рабочих процессов с помощью технологий бережливого производства в рамках нацпроекта "Производительность труда" и проекта "Бережливый регион".

https://ria.ru/20240725/puteshestviya-1961745319.html

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абрау-дюрсо, россия, новости - туризм