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Отель в Абрау-Дюрсо на четверть ускорил подготовку номеров к заезду гостей - РИА Новости, 13.09.2024
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Туризм
 
18:26 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/otel-1972589739.html
Отель в Абрау-Дюрсо на четверть ускорил подготовку номеров к заезду гостей
Отель в Абрау-Дюрсо на четверть ускорил подготовку номеров к заезду гостей - РИА Новости, 13.09.2024
Отель в Абрау-Дюрсо на четверть ускорил подготовку номеров к заезду гостей
Отель в гостинице национального туристического кластера Абрау-Дюрсо на четверть сократил время подготовки номеров к заезду гостей благодаря бережливым... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T18:26
2024-09-13T18:26
туризм
абрау-дюрсо
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КРАСНОДАР, 13 сен — РИА Новости. Отель в гостинице национального туристического кластера Абрау-Дюрсо на четверть сократил время подготовки номеров к заезду гостей благодаря бережливым технологиям в рамках нацпроекта, сообщили в пресс-службе краевой администрации. "Отель в Абрау-Дюрсо на четверть сократил время подготовки номеров к заезду гостей благодаря бережливым технологиям. В отеле внедрили систему адресного хранения и стандарты операционных процедур, наладили процессы, связанные с комплектацией тележки, типами уборок, перераспределили функционал между сотрудниками", - говорится в сообщении. По данным властей, для повышения эффективности работы сотрудников в отеле также открыли первый в России корпоративный центр опережающей подготовки на должность горничной. Это также позволило разработать короткие программы повышения квалификации. Уточняется, что "Abrau Light Resort &amp; Spa" - современный четырехзвездочный отель на 111 номеров, оснащённый системой "умный дом" с голосовым управлением. На территории отеля также есть спа-центр с бассейном и тренажерным залом, два ресторана, конгресс-холл. Власти отмечают, что региональный центр компетенций оказывает экспертную поддержку по оптимизации рабочих процессов с помощью технологий бережливого производства в рамках нацпроекта "Производительность труда" и проекта "Бережливый регион".
https://ria.ru/20240725/puteshestviya-1961745319.html
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абрау-дюрсо, россия, новости - туризм
Туризм, Абрау-Дюрсо, Россия, Новости - Туризм

Отель в Абрау-Дюрсо на четверть ускорил подготовку номеров к заезду гостей

© Фото : предоставлено "Абрау-Дюрсо"Отель Abrau Light Resort&Spa
Отель Abrau Light Resort&Spa - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© Фото : предоставлено "Абрау-Дюрсо"
Отель Abrau Light Resort&Spa. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 13 сен — РИА Новости. Отель в гостинице национального туристического кластера Абрау-Дюрсо на четверть сократил время подготовки номеров к заезду гостей благодаря бережливым технологиям в рамках нацпроекта, сообщили в пресс-службе краевой администрации.
"Отель в Абрау-Дюрсо на четверть сократил время подготовки номеров к заезду гостей благодаря бережливым технологиям. В отеле внедрили систему адресного хранения и стандарты операционных процедур, наладили процессы, связанные с комплектацией тележки, типами уборок, перераспределили функционал между сотрудниками", - говорится в сообщении.
По данным властей, для повышения эффективности работы сотрудников в отеле также открыли первый в России корпоративный центр опережающей подготовки на должность горничной. Это также позволило разработать короткие программы повышения квалификации.
Уточняется, что "Abrau Light Resort & Spa" - современный четырехзвездочный отель на 111 номеров, оснащённый системой "умный дом" с голосовым управлением. На территории отеля также есть спа-центр с бассейном и тренажерным залом, два ресторана, конгресс-холл.
Власти отмечают, что региональный центр компетенций оказывает экспертную поддержку по оптимизации рабочих процессов с помощью технологий бережливого производства в рамках нацпроекта "Производительность труда" и проекта "Бережливый регион".
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