Рейтинг@Mail.ru
США утверждают, что не стали менять позицию по ударам ВСУ вглубь России - РИА Новости, 13.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:53 13.09.2024 (обновлено: 19:22 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/oruzhie-1972597808.html
США утверждают, что не стали менять позицию по ударам ВСУ вглубь России
США утверждают, что не стали менять позицию по ударам ВСУ вглубь России - РИА Новости, 13.09.2024
США утверждают, что не стали менять позицию по ударам ВСУ вглубь России
США не меняли позицию по запрету ВСУ использовать американское оружие для ударов вглубь территории России, заявил координатор стратегических коммуникаций Совета РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T18:53
2024-09-13T19:22
специальная военная операция на украине
сша
россия
владимир путин
нато
вооруженные силы украины
кир стармер
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949708087_0:314:3071:2041_1920x0_80_0_0_f4f6e494e68a3ba4df53fb892680f948.jpg
ВАШИНГТОН, 13 сен — РИА Новости. США не меняли позицию по запрету ВСУ использовать американское оружие для ударов вглубь территории России, заявил координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге."Нет перемены в наших подходах касательно этого. И я бы не ожидал увидеть такую перемену сегодня", — утверждает он.В пятницу пройдут переговоры президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Как пишут западные СМИ, Вашингтон и Лондон могут принять решение об отмене запрета на использование ВСУ западного дальнобойного оружия для ударов по российской территории за пределами Крыма и новых регионов, на которые действующие ограничения не распространяются.Позиция РоссииНакануне Владимир Путин заявил, что страны НАТО обсуждают не просто возможность использования Украиной западных дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте.По словам главы государства, киевский режим уже наносит удары по российской территории беспилотниками и другими средствами. Когда же речь идет о применении высокоточного оружия большой дальности западного производства, то следует понимать, что такие операции проводятся при участии военных стран альянса, поскольку только они могут вводить полетные задания в ракетные системы, пояснил президент.Он подчеркнул, что прямое участие Запада в противостоянии на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США, европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения исходя из появляющихся перед ней угроз, резюмировал Путин.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, заявление российского лидера о последствиях ударов вглубь России было предельно четким и однозначным и нет сомнений, что оно достигло адресатов.
https://ria.ru/20240913/atacms-1972565835.html
https://ria.ru/20240913/ukraina-1972425933.html
https://ria.ru/20240913/london-1972375244.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949708087_238:0:2967:2047_1920x0_80_0_0_6f2b3e86048bd2dbb6ad518ccd3e4385.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, кир стармер, украина, джон кирби, в мире, джо байден
Специальная военная операция на Украине, США, Россия, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины, Кир Стармер, Украина, Джон Кирби, В мире, Джо Байден
США утверждают, что не стали менять позицию по ударам ВСУ вглубь России

Кирби: США не меняли позицию по запрету ВСУ бить американским оружием вглубь РФ

© AP Photo / Sgt. 1st Class Andrew DicksonЗагрузка ракет ATACMS в высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS
Загрузка ракет ATACMS в высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© AP Photo / Sgt. 1st Class Andrew Dickson
Загрузка ракет ATACMS в высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 сен — РИА Новости. США не меняли позицию по запрету ВСУ использовать американское оружие для ударов вглубь территории России, заявил координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге.
"Нет перемены в наших подходах касательно этого. И я бы не ожидал увидеть такую перемену сегодня", — утверждает он.
Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS с баллистической ракетой малой дальности - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
США указывают Украине, какие цели атаковать ракетами ATACMS, пишут СМИ
Вчера, 17:08
В пятницу пройдут переговоры президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Как пишут западные СМИ, Вашингтон и Лондон могут принять решение об отмене запрета на использование ВСУ западного дальнобойного оружия для ударов по российской территории за пределами Крыма и новых регионов, на которые действующие ограничения не распространяются.

Позиция России

Накануне Владимир Путин заявил, что страны НАТО обсуждают не просто возможность использования Украиной западных дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте.
По словам главы государства, киевский режим уже наносит удары по российской территории беспилотниками и другими средствами. Когда же речь идет о применении высокоточного оружия большой дальности западного производства, то следует понимать, что такие операции проводятся при участии военных стран альянса, поскольку только они могут вводить полетные задания в ракетные системы, пояснил президент.
Работа танкового экипажа по позициям ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
СМИ раскрыли, как разрешение на удары вглубь России повлияет на Украину
Вчера, 07:30
Он подчеркнул, что прямое участие Запада в противостоянии на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США, европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения исходя из появляющихся перед ней угроз, резюмировал Путин.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, заявление российского лидера о последствиях ударов вглубь России было предельно четким и однозначным и нет сомнений, что оно достигло адресатов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Лондон и Киев пьют шампанское. Зря
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАРоссияВладимир ПутинНАТОВооруженные силы УкраиныКир СтармерУкраинаДжон КирбиВ миреДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала