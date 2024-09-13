США утверждают, что не стали менять позицию по ударам ВСУ вглубь России
Кирби: США не меняли позицию по запрету ВСУ бить американским оружием вглубь РФ
© AP Photo / Sgt. 1st Class Andrew DicksonЗагрузка ракет ATACMS в высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS
© AP Photo / Sgt. 1st Class Andrew Dickson
Загрузка ракет ATACMS в высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 сен — РИА Новости. США не меняли позицию по запрету ВСУ использовать американское оружие для ударов вглубь территории России, заявил координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге.
"Нет перемены в наших подходах касательно этого. И я бы не ожидал увидеть такую перемену сегодня", — утверждает он.
В пятницу пройдут переговоры президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Как пишут западные СМИ, Вашингтон и Лондон могут принять решение об отмене запрета на использование ВСУ западного дальнобойного оружия для ударов по российской территории за пределами Крыма и новых регионов, на которые действующие ограничения не распространяются.
Позиция России
По словам главы государства, киевский режим уже наносит удары по российской территории беспилотниками и другими средствами. Когда же речь идет о применении высокоточного оружия большой дальности западного производства, то следует понимать, что такие операции проводятся при участии военных стран альянса, поскольку только они могут вводить полетные задания в ракетные системы, пояснил президент.
Он подчеркнул, что прямое участие Запада в противостоянии на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США, европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения исходя из появляющихся перед ней угроз, резюмировал Путин.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, заявление российского лидера о последствиях ударов вглубь России было предельно четким и однозначным и нет сомнений, что оно достигло адресатов.
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