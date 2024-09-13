https://ria.ru/20240913/oruzhie-1972597808.html

США утверждают, что не стали менять позицию по ударам ВСУ вглубь России

США утверждают, что не стали менять позицию по ударам ВСУ вглубь России - РИА Новости, 13.09.2024

США утверждают, что не стали менять позицию по ударам ВСУ вглубь России

США не меняли позицию по запрету ВСУ использовать американское оружие для ударов вглубь территории России, заявил координатор стратегических коммуникаций Совета РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T18:53

2024-09-13T18:53

2024-09-13T19:22

специальная военная операция на украине

сша

россия

владимир путин

нато

вооруженные силы украины

кир стармер

украина

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ВАШИНГТОН, 13 сен — РИА Новости. США не меняли позицию по запрету ВСУ использовать американское оружие для ударов вглубь территории России, заявил координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге."Нет перемены в наших подходах касательно этого. И я бы не ожидал увидеть такую перемену сегодня", — утверждает он.В пятницу пройдут переговоры президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Как пишут западные СМИ, Вашингтон и Лондон могут принять решение об отмене запрета на использование ВСУ западного дальнобойного оружия для ударов по российской территории за пределами Крыма и новых регионов, на которые действующие ограничения не распространяются.Позиция РоссииНакануне Владимир Путин заявил, что страны НАТО обсуждают не просто возможность использования Украиной западных дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте.По словам главы государства, киевский режим уже наносит удары по российской территории беспилотниками и другими средствами. Когда же речь идет о применении высокоточного оружия большой дальности западного производства, то следует понимать, что такие операции проводятся при участии военных стран альянса, поскольку только они могут вводить полетные задания в ракетные системы, пояснил президент.Он подчеркнул, что прямое участие Запада в противостоянии на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США, европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения исходя из появляющихся перед ней угроз, резюмировал Путин.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, заявление российского лидера о последствиях ударов вглубь России было предельно четким и однозначным и нет сомнений, что оно достигло адресатов.

https://ria.ru/20240913/atacms-1972565835.html

https://ria.ru/20240913/ukraina-1972425933.html

https://ria.ru/20240913/london-1972375244.html

сша

россия

украина

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