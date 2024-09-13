https://ria.ru/20240913/oruzhie-1972425747.html
США работают над новой редакцией ядерной доктрины, заявили в Минобороны
США работают над новой редакцией ядерной доктрины, заявили в Минобороны - РИА Новости, 13.09.2024
США работают над новой редакцией ядерной доктрины, заявили в Минобороны
США активно работают над новой редакцией своей ядерной доктрины, в которой порог применения ядерного оружия может быть существенно снижен, заявил заместитель... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T07:27
2024-09-13T07:27
2024-09-13T07:27
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ПЕКИН, 13 сен - РИА Новости. США активно работают над новой редакцией своей ядерной доктрины, в которой порог применения ядерного оружия может быть существенно снижен, заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин, выступая на открытии 11-го Пекинского Сяншаньского форума по безопасности в Пекине. "Соединенные Штаты Америки активно работают над новой редакцией своей ядерной доктрины, в которой, как мы полагаем, порог применения ядерного оружия может быть существенно снижен", - сказал Фомин. Сяншаньский форум по безопасности проходит в Пекине 12-14 сентября. Фомин возглавляет российскую делегацию на форуме.
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пекин, сша, россия, александр фомин, в мире
Пекин, США, Россия, Александр Фомин, В мире
США работают над новой редакцией ядерной доктрины, заявили в Минобороны
Замглавы МО Фомин: новая ядерная доктрина США может снизить порог применения ЯО