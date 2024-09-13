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США работают над новой редакцией ядерной доктрины, заявили в Минобороны - РИА Новости, 13.09.2024
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07:27 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/oruzhie-1972425747.html
США работают над новой редакцией ядерной доктрины, заявили в Минобороны
США работают над новой редакцией ядерной доктрины, заявили в Минобороны - РИА Новости, 13.09.2024
США работают над новой редакцией ядерной доктрины, заявили в Минобороны
США активно работают над новой редакцией своей ядерной доктрины, в которой порог применения ядерного оружия может быть существенно снижен, заявил заместитель... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T07:27
2024-09-13T07:27
пекин
сша
россия
александр фомин
в мире
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ПЕКИН, 13 сен - РИА Новости. США активно работают над новой редакцией своей ядерной доктрины, в которой порог применения ядерного оружия может быть существенно снижен, заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин, выступая на открытии 11-го Пекинского Сяншаньского форума по безопасности в Пекине. "Соединенные Штаты Америки активно работают над новой редакцией своей ядерной доктрины, в которой, как мы полагаем, порог применения ядерного оружия может быть существенно снижен", - сказал Фомин. Сяншаньский форум по безопасности проходит в Пекине 12-14 сентября. Фомин возглавляет российскую делегацию на форуме.
https://ria.ru/20240913/spetsoperatsiya-1972425493.html
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пекин, сша, россия, александр фомин, в мире
Пекин, США, Россия, Александр Фомин, В мире
США работают над новой редакцией ядерной доктрины, заявили в Минобороны

Замглавы МО Фомин: новая ядерная доктрина США может снизить порог применения ЯО

© Depositphotos.com / curraheeshutterЯдерный взрыв
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© Depositphotos.com / curraheeshutter
Ядерный взрыв. Архивное фото
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ПЕКИН, 13 сен - РИА Новости. США активно работают над новой редакцией своей ядерной доктрины, в которой порог применения ядерного оружия может быть существенно снижен, заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин, выступая на открытии 11-го Пекинского Сяншаньского форума по безопасности в Пекине.
"Соединенные Штаты Америки активно работают над новой редакцией своей ядерной доктрины, в которой, как мы полагаем, порог применения ядерного оружия может быть существенно снижен", - сказал Фомин.
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Фомин заявил, что спецоперация на Украине перевернула представление о войне
Вчера, 07:25
Сяншаньский форум по безопасности проходит в Пекине 12-14 сентября. Фомин возглавляет российскую делегацию на форуме.
 
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