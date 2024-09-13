Рейтинг@Mail.ru
Российское оружие доказало эффективность, заявили в Минобороны - РИА Новости, 13.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:16 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/oruzhie-1972424732.html
Российское оружие доказало эффективность, заявили в Минобороны
Российское оружие доказало эффективность, заявили в Минобороны - РИА Новости, 13.09.2024
Российское оружие доказало эффективность, заявили в Минобороны
Российское оружие доказало эффективность в боевых условиях, западные системы вооружений отлично горят на поле боя без шансов на восстановление, заявил в пятницу РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T07:16
2024-09-13T07:16
специальная военная операция на украине
россия
пекин
александр фомин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967859756_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_7e8850d1f6d71eb92ef47940f4cbc09c.jpg
ПЕКИН, 13 сен – РИА Новости. Российское оружие доказало эффективность в боевых условиях, западные системы вооружений отлично горят на поле боя без шансов на восстановление, заявил в пятницу заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин на XI Пекинском Сяншаньском форуме по безопасности. "Российское оружие в полной мере доказало свою эффективность в боевых условиях, западные системы вооружения, якобы обладающие, по данным рекламных буклетов, высокими тактико-техническими характеристиками, отлично горят на поле боя без каких- либо шансов на восстановление", - заявил Фомин в своем выступлении. Сяншаньский форум по безопасности проходит в Пекине 12-14 сентября. Фомин возглавляет российскую делегацию на форуме.
https://ria.ru/20240913/pvo-1972424296.html
россия
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967859756_329:0:3060:2048_1920x0_80_0_0_dcfe8e08b54fd5076c6bca0c5a5d6154.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, пекин, александр фомин, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Пекин, Александр Фомин, В мире
Российское оружие доказало эффективность, заявили в Минобороны

Замглавы МО Фомин: российское оружие доказало эффективность в боевых условиях

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 13 сен – РИА Новости. Российское оружие доказало эффективность в боевых условиях, западные системы вооружений отлично горят на поле боя без шансов на восстановление, заявил в пятницу заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин на XI Пекинском Сяншаньском форуме по безопасности.
"Российское оружие в полной мере доказало свою эффективность в боевых условиях, западные системы вооружения, якобы обладающие, по данным рекламных буклетов, высокими тактико-техническими характеристиками, отлично горят на поле боя без каких- либо шансов на восстановление", - заявил Фомин в своем выступлении.
ЗРК Стрела-10 на боевом дежурстве - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Силы ПВО уничтожили 20 украинских беспилотников в шести областях
Вчера, 07:11
Сяншаньский форум по безопасности проходит в Пекине 12-14 сентября. Фомин возглавляет российскую делегацию на форуме.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияПекинАлександр ФоминВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала