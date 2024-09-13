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Российское оружие доказало эффективность, заявили в Минобороны
Российское оружие доказало эффективность, заявили в Минобороны - РИА Новости, 13.09.2024
Российское оружие доказало эффективность, заявили в Минобороны
Российское оружие доказало эффективность в боевых условиях, западные системы вооружений отлично горят на поле боя без шансов на восстановление, заявил в пятницу РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T07:16
2024-09-13T07:16
2024-09-13T07:16
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пекин
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ПЕКИН, 13 сен – РИА Новости. Российское оружие доказало эффективность в боевых условиях, западные системы вооружений отлично горят на поле боя без шансов на восстановление, заявил в пятницу заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин на XI Пекинском Сяншаньском форуме по безопасности. "Российское оружие в полной мере доказало свою эффективность в боевых условиях, западные системы вооружения, якобы обладающие, по данным рекламных буклетов, высокими тактико-техническими характеристиками, отлично горят на поле боя без каких- либо шансов на восстановление", - заявил Фомин в своем выступлении. Сяншаньский форум по безопасности проходит в Пекине 12-14 сентября. Фомин возглавляет российскую делегацию на форуме.
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россия, пекин, александр фомин, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Пекин, Александр Фомин, В мире
Российское оружие доказало эффективность, заявили в Минобороны
Замглавы МО Фомин: российское оружие доказало эффективность в боевых условиях