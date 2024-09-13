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Суд в Москве разрешил уничтожить оружие главаря РДК* Капустина

Суд в Москве разрешил уничтожить оружие главаря РДК* Капустина - РИА Новости, 13.09.2024

Суд в Москве разрешил уничтожить оружие главаря РДК* Капустина

Столичный суд признал бесхозным оружие главаря террористического "Русского добровольческого корпуса"* Дениса Капустина** и разрешил его утилизировать, указано в РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T02:17

2024-09-13T02:17

2024-09-13T02:27

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Столичный суд признал бесхозным оружие главаря террористического "Русского добровольческого корпуса"* Дениса Капустина** и разрешил его утилизировать, указано в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Признать бесхозяйным и прекратить право собственности гражданина <...> на оружие: Streamer, Mossberg 500a. <...> Разрешить <...> безвозмездное уничтожение (утилизацию) оружия", — сказано в материалах. Срок действия на разрешение данного оружия истек летом 2021 года, затем его временно изъяли и поместили на ответственное хранение в одну из дежурных частей отдела МВД России. Из документов следует, что главное управление Росгвардии по Москве обратилось в суд с исковым заявлением о признании движимого имущества — оружия — бесхозяйным и принятии решения о безвозмездном его уничтожении. Капустину** предлагали решить вопрос о продлении сроков разрешения либо отчуждения от данного имущества, но он не отреагировал. Также сказано, что наличие изъятого из оборота оружия, в отношении которого не принято мер к определению дальнейшего правового статуса, "может привести к утрате контроля за таким оружием, что создает угрозу его использования для совершения преступлений и причинения вреда гражданам, обществу и государству", а также, что неопределенность правового статуса имущества "влечет причинение убытков государству в виде расходов, связанных с его хранением". Таким образом, суд удовлетворил требования истца в лице Главного управления Росгвардии по Москве.Ранее, как стало известно РИА Новости, суд лишил Капустина**, заочно осужденного за организацию нападения на Брянскую область, прав на московскую квартиру.Главарь РДК* Денис Капустин** в интервью немецкой газете Bild рассказал, что украинские власти поддерживают боевиков этой группировки, чем опроверг заявления Киева, который пытался отвергать обвинения в сотрудничестве с РДК*.* Запрещенная в России террористическая организация.** Внесен в России в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму и заочно приговорен к пожизненному лишению свободы.

https://ria.ru/20240829/terakt-1969115541.html

https://ria.ru/20240827/terakt-1968856251.html

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