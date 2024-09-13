https://ria.ru/20240913/opyt-1972425049.html

Россия готова делиться опытом противодействия западному оружию с партнерами

Россия готова делиться опытом противодействия западному оружию с партнерами - РИА Новости, 13.09.2024

Россия готова делиться опытом противодействия западному оружию с партнерами

ВС РФ, обладая уникальными наработками противодействия различным образцам западного оружия, готовы делиться этим опытом с партнерами, заявил в пятницу... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T07:21

2024-09-13T07:21

2024-09-13T07:21

безопасность

россия

пекин

александр фомин

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ПЕКИН, 13 сен – РИА Новости. ВС РФ, обладая уникальными наработками противодействия различным образцам западного оружия, готовы делиться этим опытом с партнерами, заявил в пятницу заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин. "Обладая уникальными наработками противодействия различным образцам западного оружия и тактикой ведения современного боя, мы готовы делиться этим опытом с нашими партнерами", - сказал Фомин, выступая на XI Пекинском Сяншаньском форуме по безопасности. Сяншаньский форум по безопасности проходит в Пекине 12-14 сентября. Фомин возглавляет российскую делегацию на форуме.

https://ria.ru/20240913/koreya-1972424419.html

россия

пекин

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безопасность, россия, пекин, александр фомин