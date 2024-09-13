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Россия готова делиться опытом противодействия западному оружию с партнерами - РИА Новости, 13.09.2024
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07:21 13.09.2024
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Россия готова делиться опытом противодействия западному оружию с партнерами
Россия готова делиться опытом противодействия западному оружию с партнерами - РИА Новости, 13.09.2024
Россия готова делиться опытом противодействия западному оружию с партнерами
ВС РФ, обладая уникальными наработками противодействия различным образцам западного оружия, готовы делиться этим опытом с партнерами, заявил в пятницу... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T07:21
2024-09-13T07:21
безопасность
россия
пекин
александр фомин
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ПЕКИН, 13 сен – РИА Новости. ВС РФ, обладая уникальными наработками противодействия различным образцам западного оружия, готовы делиться этим опытом с партнерами, заявил в пятницу заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин. "Обладая уникальными наработками противодействия различным образцам западного оружия и тактикой ведения современного боя, мы готовы делиться этим опытом с нашими партнерами", - сказал Фомин, выступая на XI Пекинском Сяншаньском форуме по безопасности. Сяншаньский форум по безопасности проходит в Пекине 12-14 сентября. Фомин возглавляет российскую делегацию на форуме.
https://ria.ru/20240913/koreya-1972424419.html
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безопасность, россия, пекин, александр фомин
Безопасность, Россия, Пекин, Александр Фомин
Россия готова делиться опытом противодействия западному оружию с партнерами

Минобороны: Россия готова делиться опытом борьбы с западным оружием с партнерами

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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ПЕКИН, 13 сен – РИА Новости. ВС РФ, обладая уникальными наработками противодействия различным образцам западного оружия, готовы делиться этим опытом с партнерами, заявил в пятницу заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.
"Обладая уникальными наработками противодействия различным образцам западного оружия и тактикой ведения современного боя, мы готовы делиться этим опытом с нашими партнерами", - сказал Фомин, выступая на XI Пекинском Сяншаньском форуме по безопасности.
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Вчера, 07:14
Сяншаньский форум по безопасности проходит в Пекине 12-14 сентября. Фомин возглавляет российскую делегацию на форуме.
 
БезопасностьРоссияПекинАлександр Фомин
 
 
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