https://ria.ru/20240913/opros-1972623178.html

Большая часть греков выступают против поддержки Украины, показал опрос

Большая часть греков выступают против поддержки Украины, показал опрос - РИА Новости, 13.09.2024

Большая часть греков выступают против поддержки Украины, показал опрос

Большинство греков (58,2%) высказались против поддержки Грецией Украины, свидетельствуют данные опроса, проверенного компанией Data Consultants по заказу газеты РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T21:51

2024-09-13T21:51

2024-09-13T21:51

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АФИНЫ, 13 сен - РИА Новости. Большинство греков (58,2%) высказались против поддержки Грецией Украины, свидетельствуют данные опроса, проверенного компанией Data Consultants по заказу газеты "Пелопоннес" и ее сайта pelop.gr. Респондентам был задан вопрос о том, правильно ли, по их мнению, поступает Греция, поддерживая Украину в конфликте с Россией. "Большинство греков не согласны с тем, что наша страна поддерживает Украину", - резюмирует портал, ссылаясь на результаты опроса. Уточняется, что несогласие с поддержкой Украины выразили 58,2% респондентов, согласие - менее трети (32,3%). Еще 9,5% респондентов не знали, что ответить на этот вопрос, или не захотели отвечать. Отмечается, что среди тех, кто считает, что Греция не должна поддерживать Украину, пропорционально больше людей среднего возраста и сторонников левых сил. Среди тех, кто считает, что Греция права, поддерживая Украину, больше молодых людей, избирателей правящей партии "Новая демократия" и правоцентристов. Опрос проводился со 2 по 11 сентября методом телефонных интервью на репрезентативной выборке из 1143 избирателей, мужчин и женщин в возрасте 17 лет и старше.

https://ria.ru/20240912/opros-1972401623.html

https://ria.ru/20240730/opros-1963029485.html

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в мире, украина, греция, россия