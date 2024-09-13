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Большая часть греков выступают против поддержки Украины, показал опрос - РИА Новости, 13.09.2024
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21:51 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/opros-1972623178.html
Большая часть греков выступают против поддержки Украины, показал опрос
Большая часть греков выступают против поддержки Украины, показал опрос - РИА Новости, 13.09.2024
Большая часть греков выступают против поддержки Украины, показал опрос
Большинство греков (58,2%) высказались против поддержки Грецией Украины, свидетельствуют данные опроса, проверенного компанией Data Consultants по заказу газеты РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T21:51
2024-09-13T21:51
в мире
украина
греция
россия
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АФИНЫ, 13 сен - РИА Новости. Большинство греков (58,2%) высказались против поддержки Грецией Украины, свидетельствуют данные опроса, проверенного компанией Data Consultants по заказу газеты "Пелопоннес" и ее сайта pelop.gr. Респондентам был задан вопрос о том, правильно ли, по их мнению, поступает Греция, поддерживая Украину в конфликте с Россией. "Большинство греков не согласны с тем, что наша страна поддерживает Украину", - резюмирует портал, ссылаясь на результаты опроса. Уточняется, что несогласие с поддержкой Украины выразили 58,2% респондентов, согласие - менее трети (32,3%). Еще 9,5% респондентов не знали, что ответить на этот вопрос, или не захотели отвечать. Отмечается, что среди тех, кто считает, что Греция не должна поддерживать Украину, пропорционально больше людей среднего возраста и сторонников левых сил. Среди тех, кто считает, что Греция права, поддерживая Украину, больше молодых людей, избирателей правящей партии "Новая демократия" и правоцентристов. Опрос проводился со 2 по 11 сентября методом телефонных интервью на репрезентативной выборке из 1143 избирателей, мужчин и женщин в возрасте 17 лет и старше.
https://ria.ru/20240912/opros-1972401623.html
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5
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353
60
353
60
в мире, украина, греция, россия
В мире, Украина, Греция, Россия
Большая часть греков выступают против поддержки Украины, показал опрос

Data Consultants: 58,2% греков высказались против поддержки Украины

© РИА Новости / Костис Нтантамис | Перейти в медиабанкМолодой человек на холме Акрополь в Афинах
Молодой человек на холме Акрополь в Афинах - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Костис Нтантамис
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Молодой человек на холме Акрополь в Афинах. Архивное фото
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 13 сен - РИА Новости. Большинство греков (58,2%) высказались против поддержки Грецией Украины, свидетельствуют данные опроса, проверенного компанией Data Consultants по заказу газеты "Пелопоннес" и ее сайта pelop.gr.
Респондентам был задан вопрос о том, правильно ли, по их мнению, поступает Греция, поддерживая Украину в конфликте с Россией.
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"Большинство греков не согласны с тем, что наша страна поддерживает Украину", - резюмирует портал, ссылаясь на результаты опроса.
Уточняется, что несогласие с поддержкой Украины выразили 58,2% респондентов, согласие - менее трети (32,3%). Еще 9,5% респондентов не знали, что ответить на этот вопрос, или не захотели отвечать.
Отмечается, что среди тех, кто считает, что Греция не должна поддерживать Украину, пропорционально больше людей среднего возраста и сторонников левых сил. Среди тех, кто считает, что Греция права, поддерживая Украину, больше молодых людей, избирателей правящей партии "Новая демократия" и правоцентристов.
Опрос проводился со 2 по 11 сентября методом телефонных интервью на репрезентативной выборке из 1143 избирателей, мужчин и женщин в возрасте 17 лет и старше.
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