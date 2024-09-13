https://ria.ru/20240913/oon-1972609650.html
Призывы разрешить ВСУ бить вглубь России не приведут к миру, заявили в ООН
Призывы разрешить ВСУ бить вглубь России не приведут к миру, заявили в ООН - РИА Новости, 13.09.2024
Призывы разрешить ВСУ бить вглубь России не приведут к миру, заявили в ООН
Риторика о разрешении Киеву использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь России не приближает мир к окончанию украинского конфликта, заявил представитель... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T19:59
2024-09-13T19:59
2024-09-13T20:02
в мире
россия
оон
вооруженные силы украины
стефан дюжаррик
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960312706_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_b3343a8b2be28ea697625f55d275a97a.jpg
ООН, 13 сен - РИА Новости. Риторика о разрешении Киеву использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь России не приближает мир к окончанию украинского конфликта, заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик."Я думаю, что риторика, которую мы слышим, то, что мы видим на местах, является еще одним свидетельством того, что мы не продвигаемся к завершению этого конфликта так, как нам хотелось бы - в рамках международного права и устава (ООН - ред.)", - сказал он в ходе брифинга для журналистов.
https://ria.ru/20240913/ssha-1972600001.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960312706_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_56a241c2ea070626021088e6ccd470db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, оон, вооруженные силы украины, стефан дюжаррик
В мире, Россия, ООН, Вооруженные силы Украины, Стефан Дюжаррик
Призывы разрешить ВСУ бить вглубь России не приведут к миру, заявили в ООН
Офис генсека ООН: риторика о дальних ударах по РФ не приближает мир на Украине