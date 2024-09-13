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Призывы разрешить ВСУ бить вглубь России не приведут к миру, заявили в ООН - РИА Новости, 13.09.2024
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19:59 13.09.2024 (обновлено: 20:02 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/oon-1972609650.html
Призывы разрешить ВСУ бить вглубь России не приведут к миру, заявили в ООН
Призывы разрешить ВСУ бить вглубь России не приведут к миру, заявили в ООН - РИА Новости, 13.09.2024
Призывы разрешить ВСУ бить вглубь России не приведут к миру, заявили в ООН
Риторика о разрешении Киеву использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь России не приближает мир к окончанию украинского конфликта, заявил представитель... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T19:59
2024-09-13T20:02
в мире
россия
оон
вооруженные силы украины
стефан дюжаррик
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ООН, 13 сен - РИА Новости. Риторика о разрешении Киеву использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь России не приближает мир к окончанию украинского конфликта, заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик."Я думаю, что риторика, которую мы слышим, то, что мы видим на местах, является еще одним свидетельством того, что мы не продвигаемся к завершению этого конфликта так, как нам хотелось бы - в рамках международного права и устава (ООН - ред.)", - сказал он в ходе брифинга для журналистов.
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в мире, россия, оон, вооруженные силы украины, стефан дюжаррик
В мире, Россия, ООН, Вооруженные силы Украины, Стефан Дюжаррик
Призывы разрешить ВСУ бить вглубь России не приведут к миру, заявили в ООН

Офис генсека ООН: риторика о дальних ударах по РФ не приближает мир на Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Организации объединенных наций в Нью-Йорке
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 13 сен - РИА Новости. Риторика о разрешении Киеву использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь России не приближает мир к окончанию украинского конфликта, заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"Я думаю, что риторика, которую мы слышим, то, что мы видим на местах, является еще одним свидетельством того, что мы не продвигаемся к завершению этого конфликта так, как нам хотелось бы - в рамках международного права и устава (ООН - ред.)", - сказал он в ходе брифинга для журналистов.
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
США заявили, что всерьез восприняли предупреждения об ударах ВСУ по России
Вчера, 19:03
 
В миреРоссияООНВооруженные силы УкраиныСтефан Дюжаррик
 
 
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