https://ria.ru/20240913/oon-1972609650.html

Призывы разрешить ВСУ бить вглубь России не приведут к миру, заявили в ООН

Призывы разрешить ВСУ бить вглубь России не приведут к миру, заявили в ООН - РИА Новости, 13.09.2024

Призывы разрешить ВСУ бить вглубь России не приведут к миру, заявили в ООН

Риторика о разрешении Киеву использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь России не приближает мир к окончанию украинского конфликта, заявил представитель... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T19:59

2024-09-13T19:59

2024-09-13T20:02

в мире

россия

оон

вооруженные силы украины

стефан дюжаррик

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ООН, 13 сен - РИА Новости. Риторика о разрешении Киеву использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь России не приближает мир к окончанию украинского конфликта, заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик."Я думаю, что риторика, которую мы слышим, то, что мы видим на местах, является еще одним свидетельством того, что мы не продвигаемся к завершению этого конфликта так, как нам хотелось бы - в рамках международного права и устава (ООН - ред.)", - сказал он в ходе брифинга для журналистов.

https://ria.ru/20240913/ssha-1972600001.html

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в мире, россия, оон, вооруженные силы украины, стефан дюжаррик