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СБ ООН обсудит поставки западного оружия Киеву - РИА Новости, 13.09.2024
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00:29 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/oon-1972404379.html
СБ ООН обсудит поставки западного оружия Киеву
СБ ООН обсудит поставки западного оружия Киеву - РИА Новости, 13.09.2024
СБ ООН обсудит поставки западного оружия Киеву
Совет Безопасности ООН по запросу России в пятницу обсудит поставки западного оружия Киеву. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T00:29
2024-09-13T00:29
в мире
россия
киев
сша
джо байден
кир стармер
владимир путин
вооруженные силы украины
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ООН, 13 сен - РИА Новости. Совет Безопасности ООН по запросу России в пятницу обсудит поставки западного оружия Киеву. День в день с обсуждением Советом украинского кризиса на ту же тему проведут переговоры президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Если миссия РФ в ООН на заседаниях подобного рода предупреждает об опасной эскалации из-за накачивания Киева западным оружием, то Байден и Стармер, напротив, обсудят разрешение ВСУ наносить удары по РФ дальнобойным оружием. Британия, как утверждает газета Guardian, уже решила разрешить Киеву использовать Storm Shadow для ударов вглубь РФ. В США же, как сообщала New York Times, не ожидают скорого изменения подхода к ограничениям на использование Киевом американского оружия для атак на территорию России. Также Совет Безопасности обсудит поставки оружия киевскому режиму на фоне продолжающейся атаки ВСУ на Курскую область. Заседание пройдет в 10.00 по Нью-Йорку (17.00 мск). Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
https://ria.ru/20240909/zapad-1971452506.html
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в мире, россия, киев, сша, джо байден, кир стармер, владимир путин, вооруженные силы украины, оон, нато, совет безопасности оон
В мире, Россия, Киев, США, Джо Байден, Кир Стармер, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, ООН, НАТО, Совет Безопасности ООН
СБ ООН обсудит поставки западного оружия Киеву

Совет Безопасности ООН в пятницу обсудит поставки западного оружия Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаседание Совета безопасности ООН в Нью-Йорке
Заседание Совета безопасности ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заседание Совета безопасности ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 13 сен - РИА Новости. Совет Безопасности ООН по запросу России в пятницу обсудит поставки западного оружия Киеву.
День в день с обсуждением Советом украинского кризиса на ту же тему проведут переговоры президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Если миссия РФ в ООН на заседаниях подобного рода предупреждает об опасной эскалации из-за накачивания Киева западным оружием, то Байден и Стармер, напротив, обсудят разрешение ВСУ наносить удары по РФ дальнобойным оружием.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
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Британия, как утверждает газета Guardian, уже решила разрешить Киеву использовать Storm Shadow для ударов вглубь РФ. В США же, как сообщала New York Times, не ожидают скорого изменения подхода к ограничениям на использование Киевом американского оружия для атак на территорию России.
Также Совет Безопасности обсудит поставки оружия киевскому режиму на фоне продолжающейся атаки ВСУ на Курскую область.
Заседание пройдет в 10.00 по Нью-Йорку (17.00 мск).
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
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В миреРоссияКиевСШАДжо БайденКир СтармерВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныООННАТОСовет Безопасности ООН
 
 
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