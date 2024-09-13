https://ria.ru/20240913/oon-1972404379.html

СБ ООН обсудит поставки западного оружия Киеву

СБ ООН обсудит поставки западного оружия Киеву - РИА Новости, 13.09.2024

СБ ООН обсудит поставки западного оружия Киеву

Совет Безопасности ООН по запросу России в пятницу обсудит поставки западного оружия Киеву. РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T00:29

2024-09-13T00:29

2024-09-13T00:29

в мире

россия

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джо байден

кир стармер

владимир путин

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ООН, 13 сен - РИА Новости. Совет Безопасности ООН по запросу России в пятницу обсудит поставки западного оружия Киеву. День в день с обсуждением Советом украинского кризиса на ту же тему проведут переговоры президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Если миссия РФ в ООН на заседаниях подобного рода предупреждает об опасной эскалации из-за накачивания Киева западным оружием, то Байден и Стармер, напротив, обсудят разрешение ВСУ наносить удары по РФ дальнобойным оружием. Британия, как утверждает газета Guardian, уже решила разрешить Киеву использовать Storm Shadow для ударов вглубь РФ. В США же, как сообщала New York Times, не ожидают скорого изменения подхода к ограничениям на использование Киевом американского оружия для атак на территорию России. Также Совет Безопасности обсудит поставки оружия киевскому режиму на фоне продолжающейся атаки ВСУ на Курскую область. Заседание пройдет в 10.00 по Нью-Йорку (17.00 мск). Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".

https://ria.ru/20240909/zapad-1971452506.html

https://ria.ru/20240910/ssha-1971695624.html

россия

киев

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в мире, россия, киев, сша, джо байден, кир стармер, владимир путин, вооруженные силы украины, оон, нато, совет безопасности оон