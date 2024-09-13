СБ ООН обсудит поставки западного оружия Киеву
Совет Безопасности ООН в пятницу обсудит поставки западного оружия Украине
Заседание Совета безопасности ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 13 сен - РИА Новости. Совет Безопасности ООН по запросу России в пятницу обсудит поставки западного оружия Киеву.
День в день с обсуждением Советом украинского кризиса на ту же тему проведут переговоры президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Если миссия РФ в ООН на заседаниях подобного рода предупреждает об опасной эскалации из-за накачивания Киева западным оружием, то Байден и Стармер, напротив, обсудят разрешение ВСУ наносить удары по РФ дальнобойным оружием.
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Британия, как утверждает газета Guardian, уже решила разрешить Киеву использовать Storm Shadow для ударов вглубь РФ. В США же, как сообщала New York Times, не ожидают скорого изменения подхода к ограничениям на использование Киевом американского оружия для атак на территорию России.
Также Совет Безопасности обсудит поставки оружия киевскому режиму на фоне продолжающейся атаки ВСУ на Курскую область.
Заседание пройдет в 10.00 по Нью-Йорку (17.00 мск).
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
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