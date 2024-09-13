https://ria.ru/20240913/ogranicheniya-1972631195.html

В ЕП осудили разговоры о снятии ограничений на удары ВСУ вглубь России

В ЕП осудили разговоры о снятии ограничений на удары ВСУ вглубь России - РИА Новости, 13.09.2024

В ЕП осудили разговоры о снятии ограничений на удары ВСУ вглубь России

Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага считает игрой с огнем обсуждение возможного снятия ограничений со стороны Запада на применение Киевом... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T23:19

2024-09-13T23:19

2024-09-13T23:19

специальная военная операция на украине

россия

киев

украина

сергей лавров

владимир путин

дмитрий песков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg

БРАТИСЛАВА, 13 сен - РИА Новости. Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага считает игрой с огнем обсуждение возможного снятия ограничений со стороны Запада на применение Киевом оружия для ударов вглубь российской территории. "Есть вообще еще кто-то, кто не видит, что тут серьезно грозит ядерная война? Американцы обсуждают то, что разрешат украинцам использование своего оружия дальнего радиуса. Ответ Российской Федерации понятен - это означало бы атаку Запада на российскую территорию. В таком случае российская доктрина разрешает подключение ядерного оружия для защиты родины. Кто-то здесь играет с огнем. С ядерным огнем", - написал Блага в своем Telegram-канале в пятницу. Он отметил, что выступает за мир и пообещал сделать все, для нормализации отношений с Россией. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров называл "игрой с огнем" обсуждение возможного применения Киевом ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240909/zapad-1971452506.html

https://ria.ru/20240910/evropa-1971691711.html

россия

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, киев, украина, сергей лавров, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы украины, нато, в мире