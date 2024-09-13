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В ЕП осудили разговоры о снятии ограничений на удары ВСУ вглубь России - РИА Новости, 13.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:19 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/ogranicheniya-1972631195.html
В ЕП осудили разговоры о снятии ограничений на удары ВСУ вглубь России
В ЕП осудили разговоры о снятии ограничений на удары ВСУ вглубь России - РИА Новости, 13.09.2024
В ЕП осудили разговоры о снятии ограничений на удары ВСУ вглубь России
Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага считает игрой с огнем обсуждение возможного снятия ограничений со стороны Запада на применение Киевом... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T23:19
2024-09-13T23:19
специальная военная операция на украине
россия
киев
украина
сергей лавров
владимир путин
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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БРАТИСЛАВА, 13 сен - РИА Новости. Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага считает игрой с огнем обсуждение возможного снятия ограничений со стороны Запада на применение Киевом оружия для ударов вглубь российской территории. "Есть вообще еще кто-то, кто не видит, что тут серьезно грозит ядерная война? Американцы обсуждают то, что разрешат украинцам использование своего оружия дальнего радиуса. Ответ Российской Федерации понятен - это означало бы атаку Запада на российскую территорию. В таком случае российская доктрина разрешает подключение ядерного оружия для защиты родины. Кто-то здесь играет с огнем. С ядерным огнем", - написал Блага в своем Telegram-канале в пятницу. Он отметил, что выступает за мир и пообещал сделать все, для нормализации отношений с Россией. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров называл "игрой с огнем" обсуждение возможного применения Киевом ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240909/zapad-1971452506.html
https://ria.ru/20240910/evropa-1971691711.html
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россия, киев, украина, сергей лавров, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы украины, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Украина, Сергей Лавров, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, НАТО, В мире
В ЕП осудили разговоры о снятии ограничений на удары ВСУ вглубь России

Депутат ЕП назвал обсуждение снятия ограничений на удары ВСУ по РФ игрой с огнем

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРАТИСЛАВА, 13 сен - РИА Новости. Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага считает игрой с огнем обсуждение возможного снятия ограничений со стороны Запада на применение Киевом оружия для ударов вглубь российской территории.
"Есть вообще еще кто-то, кто не видит, что тут серьезно грозит ядерная война? Американцы обсуждают то, что разрешат украинцам использование своего оружия дальнего радиуса. Ответ Российской Федерации понятен - это означало бы атаку Запада на российскую территорию. В таком случае российская доктрина разрешает подключение ядерного оружия для защиты родины. Кто-то здесь играет с огнем. С ядерным огнем", - написал Блага в своем Telegram-канале в пятницу.
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Он отметил, что выступает за мир и пообещал сделать все, для нормализации отношений с Россией.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров называл "игрой с огнем" обсуждение возможного применения Киевом ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевУкраинаСергей ЛавровВладимир ПутинДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныНАТОВ мире
 
 
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