https://ria.ru/20240913/obyavleniya-1972628119.html

Белый дом не ждет объявлений по ударам ВСУ после встречи Байдена и Стармера

Белый дом не ждет объявлений по ударам ВСУ после встречи Байдена и Стармера - РИА Новости, 13.09.2024

Белый дом не ждет объявлений по ударам ВСУ после встречи Байдена и Стармера

Никаких объявлений о разрешении на использование ВСУ дальнобойных западных ракет вглубь российской территории по итогам предстоящих переговоров президента США... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T22:30

2024-09-13T22:30

2024-09-13T22:36

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ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Никаких объявлений о разрешении на использование ВСУ дальнобойных западных ракет вглубь российской территории по итогам предстоящих переговоров президента США Джо Байдена и премьера Великобритании Кира Стармера ожидать не стоит, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер."Я не ожидаю, что будут какие-либо объявления по этому (вопросу) по итогам встречи. Изменения в политике нет", - сообщила она журналистам в ответ на вопрос, стоит ли по итогам встречи Байдена и Стармера ждать решения разрешить Украине использовать западные ракеты для ударов вглубь РФ.В пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление президента РФ Владимира Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно чёткое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".

https://ria.ru/20240909/zapad-1971452506.html

https://ria.ru/20240910/ssha-1971695624.html

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в мире, россия, вооруженные силы украины, кир стармер, дмитрий песков, нато, великобритания, сша, джо байден