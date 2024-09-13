Рейтинг@Mail.ru
Белый дом не ждет объявлений по ударам ВСУ после встречи Байдена и Стармера - РИА Новости, 13.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:30 13.09.2024 (обновлено: 22:36 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/obyavleniya-1972628119.html
Белый дом не ждет объявлений по ударам ВСУ после встречи Байдена и Стармера
Белый дом не ждет объявлений по ударам ВСУ после встречи Байдена и Стармера - РИА Новости, 13.09.2024
Белый дом не ждет объявлений по ударам ВСУ после встречи Байдена и Стармера
Никаких объявлений о разрешении на использование ВСУ дальнобойных западных ракет вглубь российской территории по итогам предстоящих переговоров президента США... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T22:30
2024-09-13T22:36
в мире
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
кир стармер
дмитрий песков
нато
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841752559_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e40cb8c0ec57bcfe021c87dd5bbceaa9.jpg
ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Никаких объявлений о разрешении на использование ВСУ дальнобойных западных ракет вглубь российской территории по итогам предстоящих переговоров президента США Джо Байдена и премьера Великобритании Кира Стармера ожидать не стоит, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер."Я не ожидаю, что будут какие-либо объявления по этому (вопросу) по итогам встречи. Изменения в политике нет", - сообщила она журналистам в ответ на вопрос, стоит ли по итогам встречи Байдена и Стармера ждать решения разрешить Украине использовать западные ракеты для ударов вглубь РФ.В пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление президента РФ Владимира Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно чёткое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
https://ria.ru/20240909/zapad-1971452506.html
https://ria.ru/20240910/ssha-1971695624.html
россия
великобритания
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841752559_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9e387494c320cc207443f7090306b10c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, вооруженные силы украины, кир стармер, дмитрий песков, нато, великобритания, сша, джо байден
В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Кир Стармер, Дмитрий Песков, НАТО, Великобритания, США, Джо Байден
Белый дом не ждет объявлений по ударам ВСУ после встречи Байдена и Стармера

Белый дом не ждет заявлений про удары ВСУ по РФ после встречи Байдена и Стармера

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Никаких объявлений о разрешении на использование ВСУ дальнобойных западных ракет вглубь российской территории по итогам предстоящих переговоров президента США Джо Байдена и премьера Великобритании Кира Стармера ожидать не стоит, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Я не ожидаю, что будут какие-либо объявления по этому (вопросу) по итогам встречи. Изменения в политике нет", - сообщила она журналистам в ответ на вопрос, стоит ли по итогам встречи Байдена и Стармера ждать решения разрешить Украине использовать западные ракеты для ударов вглубь РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Россия поможет Западу понять, что он вновь проиграл
9 сентября, 08:00
В пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление президента РФ Владимира Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно чёткое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Доллар или бомбы: США готовят планете ультиматум
10 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВооруженные силы УкраиныКир СтармерДмитрий ПесковНАТОВеликобританияСШАДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала