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СК обвинил генерала ВСУ Красильникова в преступлениях в Курской области - РИА Новости, 13.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:02 13.09.2024 (обновлено: 17:10 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/obvinenie-1972531765.html
СК обвинил генерала ВСУ Красильникова в преступлениях в Курской области
СК обвинил генерала ВСУ Красильникова в преступлениях в Курской области - РИА Новости, 13.09.2024
СК обвинил генерала ВСУ Красильникова в преступлениях в Курской области
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении командира ВФУ генерал-майора Дмитрия Красильникова, причастного к совершению преступлений в... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T15:02
2024-09-13T17:10
россия
следственный комитет россии (ск рф)
специальная военная операция на украине
курская область
владимир путин
украина
дмитрий красильников
валерий герасимов
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении командира ВФУ генерал-майора Дмитрия Красильникова, причастного к совершению преступлений в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Главным военным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в отношении командира оперативно-тактического управления "Северск" вооруженных формирований Украины генерал-майора Дмитрия Красильникова", - говорится в сообщении.Он обвиняется по статьям об убийстве и покушении на убийство, об умышленном повреждении чужого имущества, о незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, о незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, а также взрывных устройств, о посягательстве на жизнь правоохранителя, применении насилия в отношении представителя власти и незаконном пересечении госграницы.По данным следствия, под руководством Красильникова военнослужащие 22 отдельной механизированной бригады, 80 отдельной десантно-штурмовой бригады и 61 отдельной механизированной бригады, а также других подразделений ВФУ 6 августа незаконно пересекли госграницу РФ и произвели ракетные удары, подрывы с помощью БПЛА жилых домов, объектов гражданской инфраструктуры и гражданского автотранспорта. Кроме того, на автодорогах они разместили взрывные устройства, чтобы помешать эвакуации мирных граждан из районов боевых действий в Курской области.Подчеркивается, что из-за преступных действий Красильникова погибли и ранены мирные жители, уничтожены и повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, а также автотранспорт. Кроме того, проживающие в Курской области люди были вынуждены покинуть места своего постоянного жительства."Красильников объявлен в розыск. Хамовническим районным судом Москвы по ходатайству следствия ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавляется в сообщении.Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 13 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 12,7 тысячи военных, 108 танков.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240904/ataka-1970294304.html
https://ria.ru/20240830/kursk-1969326854.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), курская область, владимир путин, украина, дмитрий красильников, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Специальная военная операция на Украине, Курская область, Владимир Путин, Украина, Дмитрий Красильников, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
СК обвинил генерала ВСУ Красильникова в преступлениях в Курской области

СК РФ обвинил генерал-майора ВСУ Красильникова в преступлениях в Курской области

CC BY 2.5 / Настя Федченко / Новинарня / Дмитрий Красильников
Дмитрий Красильников - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
CC BY 2.5 / Настя Федченко / Новинарня /
Дмитрий Красильников. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении командира ВФУ генерал-майора Дмитрия Красильникова, причастного к совершению преступлений в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"Главным военным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в отношении командира оперативно-тактического управления "Северск" вооруженных формирований Украины генерал-майора Дмитрия Красильникова", - говорится в сообщении.
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Он обвиняется по статьям об убийстве и покушении на убийство, об умышленном повреждении чужого имущества, о незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, о незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, а также взрывных устройств, о посягательстве на жизнь правоохранителя, применении насилия в отношении представителя власти и незаконном пересечении госграницы.
По данным следствия, под руководством Красильникова военнослужащие 22 отдельной механизированной бригады, 80 отдельной десантно-штурмовой бригады и 61 отдельной механизированной бригады, а также других подразделений ВФУ 6 августа незаконно пересекли госграницу РФ и произвели ракетные удары, подрывы с помощью БПЛА жилых домов, объектов гражданской инфраструктуры и гражданского автотранспорта. Кроме того, на автодорогах они разместили взрывные устройства, чтобы помешать эвакуации мирных граждан из районов боевых действий в Курской области.
Подчеркивается, что из-за преступных действий Красильникова погибли и ранены мирные жители, уничтожены и повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, а также автотранспорт. Кроме того, проживающие в Курской области люди были вынуждены покинуть места своего постоянного жительства.
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"Красильников объявлен в розыск. Хамовническим районным судом Москвы по ходатайству следствия ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавляется в сообщении.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 13 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 12,7 тысячи военных, 108 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Курская областьВладимир ПутинУкраинаДмитрий КрасильниковВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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