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При обстреле ДНР пострадали два мирных жителя
При обстреле ДНР пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 13.09.2024
При обстреле ДНР пострадали два мирных жителя
Два мирных жителя пострадали при эвакуации близ Новогродовки в ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T21:32
2024-09-13T21:32
2024-09-13T21:32
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происшествия
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ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали при эвакуации близ Новогродовки в ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил глава региона Денис Пушилин. "В районе ж/д станции Желанная близ Новогродовки при эвакуации во время обстрела со стороны украинских боевиков пострадали мужчины 1959 и 1988 годов рождения, им оказана необходимая медицинская помощь", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. Он также сообщил, что ВСУ за сутки атаковали территорию ДНР семь раз, выпустив более пятнадцати боеприпасов. Ранее в пятницу Минобороны РФ сообщали, что подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки освободили населенные пункты Новогродовка, Калиново, Мемрик, Галицыновка и Долиновка в ДНР.
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донецкая народная республика, россия, денис пушилин, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При обстреле ДНР пострадали два мирных жителя
Пушилин: из-за обстрела ДНР во время эвакуации пострадали два мирных жителя