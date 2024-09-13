https://ria.ru/20240913/obstrel-1972621059.html

При обстреле ДНР пострадали два мирных жителя

При обстреле ДНР пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 13.09.2024

При обстреле ДНР пострадали два мирных жителя

Два мирных жителя пострадали при эвакуации близ Новогродовки в ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T21:32

2024-09-13T21:32

2024-09-13T21:32

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

денис пушилин

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали при эвакуации близ Новогродовки в ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил глава региона Денис Пушилин. "В районе ж/д станции Желанная близ Новогродовки при эвакуации во время обстрела со стороны украинских боевиков пострадали мужчины 1959 и 1988 годов рождения, им оказана необходимая медицинская помощь", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. Он также сообщил, что ВСУ за сутки атаковали территорию ДНР семь раз, выпустив более пятнадцати боеприпасов. Ранее в пятницу Минобороны РФ сообщали, что подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки освободили населенные пункты Новогродовка, Калиново, Мемрик, Галицыновка и Долиновка в ДНР.

https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html

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донецкая народная республика, россия, денис пушилин, вооруженные силы украины, происшествия