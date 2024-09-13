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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 13.09.2024
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска выпустили девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Горловке, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T20:22
2024-09-13T20:22
2024-09-13T20:22
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ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства. Кроме того, ВСУ с 18.10 по 20.05 выпустили семь снарядов калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Горловке. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, донецк, горловка, петровский район, сцкк, вооруженные силы украины, стирол
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Горловка, Петровский район, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Стирол
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили девять снарядов по Петровскому району Донецка и Горловке