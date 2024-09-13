Рейтинг@Mail.ru
ВСУ нанесли ракетный удар по ДНР, есть погибшие - РИА Новости, 13.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:06 13.09.2024 (обновлено: 11:25 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/obstrel-1972455521.html
ВСУ нанесли ракетный удар по ДНР, есть погибшие
ВСУ нанесли ракетный удар по ДНР, есть погибшие - РИА Новости, 13.09.2024
ВСУ нанесли ракетный удар по ДНР, есть погибшие
Три человека погибли при ракетном обстреле украинскими восками в четверг производственного участка Новотроицкого рудоуправления в Волновахском районе ДНР,... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T11:06
2024-09-13T11:25
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
волновахский район
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972455627_0:0:817:460_1920x0_80_0_0_924d21f7408024b03fe46955193de028.jpg
ДОНЕЦК, 13 сен – РИА Новости. Три человека погибли при ракетном обстреле украинскими восками в четверг производственного участка Новотроицкого рудоуправления в Волновахском районе ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале."Вчера, 12 сентября, в 21:15 (совпадает с мск - ред.) в поселке Новотроицкое Волновахского муниципального округа в результате обстрела производственного участка Новотроицкого рудоуправления высокоточными ракетами HIMARS, ракетами М30А1 (шрапнельные) погибли трое мужчин – 1978, 1981 и 1985 годов рождения", - написал он.Пушилин отметил, что повреждена также строительная техника.
https://ria.ru/20240904/ssha-1970365714.html
донецкая народная республика
волновахский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972455627_12:0:781:577_1920x0_80_0_0_e621c24a2f1e21a0450df8e18c293858.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, денис пушилин, волновахский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Волновахский район, Происшествия
ВСУ нанесли ракетный удар по ДНР, есть погибшие

Пушилин: при ракетном обстреле ДНР в четверг погибли три человека

© Фото : Пушилин Д.В./TelegramПоследствия украинского удара в поселке Новотроицкое в ДНР
Последствия украинского удара в поселке Новотроицкое в ДНР - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© Фото : Пушилин Д.В./Telegram
Последствия украинского удара в поселке Новотроицкое в ДНР
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 13 сен – РИА Новости. Три человека погибли при ракетном обстреле украинскими восками в четверг производственного участка Новотроицкого рудоуправления в Волновахском районе ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале.
"Вчера, 12 сентября, в 21:15 (совпадает с мск - ред.) в поселке Новотроицкое Волновахского муниципального округа в результате обстрела производственного участка Новотроицкого рудоуправления высокоточными ракетами HIMARS, ракетами М30А1 (шрапнельные) погибли трое мужчин – 1978, 1981 и 1985 годов рождения", - написал он.
Пушилин отметил, что повреждена также строительная техника.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
США приказали Зеленскому убить как можно больше русских
4 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВолновахский районПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала