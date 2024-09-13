https://ria.ru/20240913/obstrel-1972455521.html

ВСУ нанесли ракетный удар по ДНР, есть погибшие

ВСУ нанесли ракетный удар по ДНР, есть погибшие - РИА Новости, 13.09.2024

ВСУ нанесли ракетный удар по ДНР, есть погибшие

Три человека погибли при ракетном обстреле украинскими восками в четверг производственного участка Новотроицкого рудоуправления в Волновахском районе ДНР,... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T11:06

2024-09-13T11:06

2024-09-13T11:25

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

денис пушилин

волновахский район

происшествия

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ДОНЕЦК, 13 сен – РИА Новости. Три человека погибли при ракетном обстреле украинскими восками в четверг производственного участка Новотроицкого рудоуправления в Волновахском районе ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале."Вчера, 12 сентября, в 21:15 (совпадает с мск - ред.) в поселке Новотроицкое Волновахского муниципального округа в результате обстрела производственного участка Новотроицкого рудоуправления высокоточными ракетами HIMARS, ракетами М30А1 (шрапнельные) погибли трое мужчин – 1978, 1981 и 1985 годов рождения", - написал он.Пушилин отметил, что повреждена также строительная техника.

https://ria.ru/20240904/ssha-1970365714.html

донецкая народная республика

волновахский район

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донецкая народная республика, денис пушилин, волновахский район, происшествия