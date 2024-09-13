ВСУ выпустили по Белгородской области 20 беспилотников за сутки
Гладков: ВСУ выпустили по Белгородской области 20 беспилотников за сутки
Разбитое окно. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 13 сен - РИА Новости. ВСУ за прошедшие сутки выпустили по 10 муниципалитетам Белгородской области не менее 20 беспилотников, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, 12 сентября украинские войска обстреляли 20 населенных пунктов. В общей сложности было выпущено 45 снарядов и зафиксировано 20 атак с использованием беспилотников. Различные разрушения выявлены в одном многоквартирном доме, 7 частных домовладениях, 8 автомобилях, а также в помещениях на территории двух сельхозпредприятий.
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"В Борисовском районе село Берёзовка атаковано одним БПЛА... В Валуйском городском округе по сёлам Бирюч, Логачевка и Новопетровка выпущены 2 боеприпаса в ходе одного обстрела и 2 беспилотника… В Грайворонском городском округе посёлок Чапаевский и село Козинка атакованы с помощью 2 боеприпасов в ходе одного обстрела и двух БПЛА", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе семь населенных пунктов атакованы с помощью 30 боеприпасов и 3 беспилотников. Как подчеркнул губернатор, система ПВО сбила по одному беспилотнику над Белгородом, Корочанским, Чернянским районами и Старооскольским городским округом.
"В Краснояружском районе сёла Вязовое и Колотиловка подверглись одному обстрелу, в ходе которого выпущено 4 боеприпаса. Также по сёлам выпущено 3 беспилотника. Без пострадавших и повреждений. В Шебекинском городском округе по сёлам Муром, Новая Таволжанка и хуторам Марьино и Панков выпущено 7 боеприпасов в ходе двух обстрелов и совершены атаки с помощью 5 беспилотников", - уточнил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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