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ВСУ выпустили по Белгородской области 20 беспилотников за сутки - РИА Новости, 13.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:13 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/obstrel-1972445370.html
ВСУ выпустили по Белгородской области 20 беспилотников за сутки
ВСУ выпустили по Белгородской области 20 беспилотников за сутки - РИА Новости, 13.09.2024
ВСУ выпустили по Белгородской области 20 беспилотников за сутки
ВСУ за прошедшие сутки выпустили по 10 муниципалитетам Белгородской области не менее 20 беспилотников, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T10:13
2024-09-13T10:13
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгородский район
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 13 сен - РИА Новости. ВСУ за прошедшие сутки выпустили по 10 муниципалитетам Белгородской области не менее 20 беспилотников, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, 12 сентября украинские войска обстреляли 20 населенных пунктов. В общей сложности было выпущено 45 снарядов и зафиксировано 20 атак с использованием беспилотников. Различные разрушения выявлены в одном многоквартирном доме, 7 частных домовладениях, 8 автомобилях, а также в помещениях на территории двух сельхозпредприятий. "В Борисовском районе село Берёзовка атаковано одним БПЛА... В Валуйском городском округе по сёлам Бирюч, Логачевка и Новопетровка выпущены 2 боеприпаса в ходе одного обстрела и 2 беспилотника… В Грайворонском городском округе посёлок Чапаевский и село Козинка атакованы с помощью 2 боеприпасов в ходе одного обстрела и двух БПЛА", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе семь населенных пунктов атакованы с помощью 30 боеприпасов и 3 беспилотников. Как подчеркнул губернатор, система ПВО сбила по одному беспилотнику над Белгородом, Корочанским, Чернянским районами и Старооскольским городским округом. "В Краснояружском районе сёла Вязовое и Колотиловка подверглись одному обстрелу, в ходе которого выпущено 4 боеприпаса. Также по сёлам выпущено 3 беспилотника. Без пострадавших и повреждений. В Шебекинском городском округе по сёлам Муром, Новая Таволжанка и хуторам Марьино и Панков выпущено 7 боеприпасов в ходе двух обстрелов и совершены атаки с помощью 5 беспилотников", - уточнил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, белгородский район, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгородский район, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ выпустили по Белгородской области 20 беспилотников за сутки

Гладков: ВСУ выпустили по Белгородской области 20 беспилотников за сутки

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкРазбитое окно
Разбитое окно - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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БЕЛГОРОД, 13 сен - РИА Новости. ВСУ за прошедшие сутки выпустили по 10 муниципалитетам Белгородской области не менее 20 беспилотников, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, 12 сентября украинские войска обстреляли 20 населенных пунктов. В общей сложности было выпущено 45 снарядов и зафиксировано 20 атак с использованием беспилотников. Различные разрушения выявлены в одном многоквартирном доме, 7 частных домовладениях, 8 автомобилях, а также в помещениях на территории двух сельхозпредприятий.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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"В Борисовском районе село Берёзовка атаковано одним БПЛА... В Валуйском городском округе по сёлам Бирюч, Логачевка и Новопетровка выпущены 2 боеприпаса в ходе одного обстрела и 2 беспилотника… В Грайворонском городском округе посёлок Чапаевский и село Козинка атакованы с помощью 2 боеприпасов в ходе одного обстрела и двух БПЛА", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе семь населенных пунктов атакованы с помощью 30 боеприпасов и 3 беспилотников. Как подчеркнул губернатор, система ПВО сбила по одному беспилотнику над Белгородом, Корочанским, Чернянским районами и Старооскольским городским округом.
"В Краснояружском районе сёла Вязовое и Колотиловка подверглись одному обстрелу, в ходе которого выпущено 4 боеприпаса. Также по сёлам выпущено 3 беспилотника. Без пострадавших и повреждений. В Шебекинском городском округе по сёлам Муром, Новая Таволжанка и хуторам Марьино и Панков выпущено 7 боеприпасов в ходе двух обстрелов и совершены атаки с помощью 5 беспилотников", - уточнил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБелгородский районБелгородВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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