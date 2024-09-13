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В Госдуму внесли проект о платном образовании для мигрантов - РИА Новости, 13.09.2024
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10:30 13.09.2024 (обновлено: 10:32 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/obrazovanie-1972448956.html
В Госдуму внесли проект о платном образовании для мигрантов
В Госдуму внесли проект о платном образовании для мигрантов - РИА Новости, 13.09.2024
В Госдуму внесли проект о платном образовании для мигрантов
Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР внесли на рассмотрение парламента законопроект, которым предлагается установить для иностранных граждан право на получение... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T10:30
2024-09-13T10:32
общество
россия
ярослав нилов
госдума рф
лдпр
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР внесли на рассмотрение парламента законопроект, которым предлагается установить для иностранных граждан право на получение российского образования на платной основе за счет средств физических и юридических лиц в соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг, документ доступен в думской базе данных. "Законопроектом предлагается внести изменение в статью 78 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", согласно которому иностранные граждане имеют право на получение дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в пределах освоения образовательной программы среднего общего образования на платной основе за счет средств физических лиц и юридических лиц в соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. Согласно действующему законодательству, иностранные граждане обладают равными с гражданами РФ правами на получение дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в пределах освоения образовательной программы среднего общего образования на общедоступной и бесплатной основе. В тексте документа уточняется, что бесконтрольное увеличение числа детей мигрантов в российских детских садах и школах приводит к нехватке в них мест, в настоящее время в российских школах не хватает около 900 тысяч мест. Кроме того, в законопроекте отмечается, что необходимо предусмотреть создание адаптационных классов, которые были бы обязательной частью образовательного процесса для детей мигрантов, а не факультативной, при этом увеличение нагрузки на преподавателя означает необходимость повышения его зарплаты. Как ранее пояснял журналистам один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР), в большинстве случаев дети мигрантов слабо владеют или вообще не знают русский язык, это, по его мнению, усугубляется тем, что порой в классах иностранных школьников больше, чем российских. Парламентарий добавлял, что если родители-иностранцы хотят, то пусть устраивают своих детей в российские образовательные учреждения на коммерческой основе.
https://ria.ru/20240722/deportatsiya-1961107340.html
https://ria.ru/20240818/rosobrnadzor-1966838911.html
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общество, россия, ярослав нилов, госдума рф, лдпр, образование - общество
Общество, Россия, Ярослав Нилов, Госдума РФ, ЛДПР, Образование - Общество
В Госдуму внесли проект о платном образовании для мигрантов

Депутаты от ЛДПР внесли в ГД проект о платном образовании для иностранцев в РФ

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Госдумы
Здание Госдумы - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР внесли на рассмотрение парламента законопроект, которым предлагается установить для иностранных граждан право на получение российского образования на платной основе за счет средств физических и юридических лиц в соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг, документ доступен в думской базе данных.
"Законопроектом предлагается внести изменение в статью 78 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", согласно которому иностранные граждане имеют право на получение дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в пределах освоения образовательной программы среднего общего образования на платной основе за счет средств физических лиц и юридических лиц в соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
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Согласно действующему законодательству, иностранные граждане обладают равными с гражданами РФ правами на получение дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в пределах освоения образовательной программы среднего общего образования на общедоступной и бесплатной основе.
В тексте документа уточняется, что бесконтрольное увеличение числа детей мигрантов в российских детских садах и школах приводит к нехватке в них мест, в настоящее время в российских школах не хватает около 900 тысяч мест.
Кроме того, в законопроекте отмечается, что необходимо предусмотреть создание адаптационных классов, которые были бы обязательной частью образовательного процесса для детей мигрантов, а не факультативной, при этом увеличение нагрузки на преподавателя означает необходимость повышения его зарплаты.
Как ранее пояснял журналистам один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР), в большинстве случаев дети мигрантов слабо владеют или вообще не знают русский язык, это, по его мнению, усугубляется тем, что порой в классах иностранных школьников больше, чем российских. Парламентарий добавлял, что если родители-иностранцы хотят, то пусть устраивают своих детей в российские образовательные учреждения на коммерческой основе.
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