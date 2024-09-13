https://ria.ru/20240913/obminenie-1972615548.html
США обвинили RT в нехватке поддержки Украины и ввели санкции против "РС"
США обвинили RT в нехватке поддержки Украины и ввели санкции против "РС" - РИА Новости, 13.09.2024
США обвинили RT в нехватке поддержки Украины и ввели санкции против "РС"
США обвинили телеканал RT в недостаточной поддержке Украины в мире и ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня". РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T20:44
2024-09-13T20:44
2024-09-13T23:12
в мире
энтони блинкен
сша
джо байден
маргарита симоньян
санкции сша против "россии сегодня" и rt
youtube
телеканал rt
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ВАШИНГТОН, 13 сен — РИА Новости. США обвинили телеканал RT в недостаточной поддержке Украины в мире и ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня"."Одна из причин, по которой большая часть мира не так сильно поддерживает Украину, как можно было бы подумать, заключается в широком охвате и сфере влияния RT", — заявили в Госдепе.Как утверждает глава ведомства Энтони Блинкен, Вашингтон получил новые данные, согласно которым RT якобы обладает возможностями и участвовал в тайных операциях по вмешательству в дела других стран, а также в военных закупках. Такую информацию, по его словам, якобы предоставили сами сотрудники телеканала.На этом фоне США, Великобритания и Канада начинают совместную дипломатическую кампанию, чтобы объединить партнеров для ответа на "угрозу со стороны RT и других российских инструментов влияния и дезинформации", объявил чиновник.Он указал, что американские дипломаты по всему миру получили инструкции: они должны предоставить союзникам "доказательства" того, какими возможностями якобы обладает RT и как телеканал их "использует" в разных государствах.Правительства стран будут самостоятельно решать, как отвечать на эту угрозу, но США, подчеркнул Блинкен, призывают воспринимать деятельность телеканала так же, как "они воспринимают другую разведывательную активность России в своих границах".Кроме того, чиновник заявил о введении санкций против трех структур и двух человек за "скрытые глобальные операции Москвы по влиянию, включая вмешательство в демократию и предстоящие выборы в Молдавии". При этом каких-либо свидетельств и доказательств этого он не привел.Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, в свою очередь, допустила, что власти США примут и другие меры противодействия RT в будущем.Министерство финансов США, в свою очередь, объявило о введении ограничительных мер против "России сегодня" и ее гендиректора Дмитрия Киселева. Ведомство выпустило генеральную лицензию, предписав завершить финансовые операции с медиагруппой до 13 ноября.Кампания США против RT и "России сегодня"На минувшей неделе американский Минфин ввел санкции против главного редактора "России сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян и некоторых топ-менеджеров.Тогда же Госдепартамент ужесточил условия работы медиагруппы и ее дочерних предприятий (РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly) в Соединенных Штатах, определив их статус как "зарубежные миссии". Согласно местному закону, от них потребуется информировать ведомство о работающем в США персонале и имуществе.Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз людям, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом Госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули эти ограничения. Помимо этого, Минюст США опубликовал заявление, в котором обвинил сотрудников RT Константина Калашникова и Елену Афанасьеву в создании схемы по тайному финансированию производства видео в соцсетях, которые набирали миллионы просмотров.Утверждается, что они якобы направили почти десять миллионов долларов некоей фирме, которая договаривалась с блогерами с большим количеством подписчиков. Те, в свою очередь, опубликовали почти две тысячи роликов, которые набрали более 16 миллионов просмотров на YouTube.По данным издания Daily Beast, к числу таких инфлюенсеров относятся Тим Пул, Бенни Джонсон и Дейв Рубин. Сами они заявили, что не знали о "российском следе" в деятельности компании, на которую работали.Блогеры также подчеркнули, что никакие внешние силы не влияли на их контент, сообщила радиостанция NPR.
https://ria.ru/20240913/propaganda-1972630828.html
https://ria.ru/20240913/simonyan-1972623539.html
https://ria.ru/20240911/rt-1972175913.html
https://ria.ru/20240913/gosdep-1972623843.html
https://ria.ru/20240911/smi-1972185301.html
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в мире, энтони блинкен, сша, джо байден, маргарита симоньян, санкции сша против "россии сегодня" и rt, youtube, телеканал rt, дмитрий киселев, государственный департамент сша, россия, франция, аргентина, молдавия, германия, канада, великобритания
В мире, Энтони Блинкен, США, Джо Байден, Маргарита Симоньян, Санкции США против "России сегодня" и RT, YouTube, Телеканал RT, Дмитрий Киселев, Государственный департамент США, Россия, Франция, Аргентина, Молдавия, Германия, Канада, Великобритания
ВАШИНГТОН, 13 сен — РИА Новости. США обвинили телеканал RT в недостаточной поддержке Украины в мире и ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня".
"Одна из причин, по которой большая часть мира не так сильно поддерживает Украину, как можно было бы подумать, заключается в широком охвате и сфере влияния RT", — заявили в Госдепе.
Как утверждает глава ведомства Энтони Блинкен, Вашингтон получил новые данные, согласно которым RT якобы обладает возможностями и участвовал в тайных операциях по вмешательству в дела других стран, а также в военных закупках. Такую информацию, по его словам, якобы предоставили сами сотрудники телеканала.
На этом фоне США, Великобритания и Канада начинают совместную дипломатическую кампанию, чтобы объединить партнеров для ответа на "угрозу со стороны RT и других российских инструментов влияния и дезинформации", объявил чиновник.
Он указал, что американские дипломаты по всему миру получили инструкции: они должны предоставить союзникам "доказательства" того, какими возможностями якобы обладает RT и как телеканал их "использует" в разных государствах.
Спецпосланник и координатор Центра глобального взаимодействия при Госдепе Джеймс Рубин заявил, что RT якобы используют для влияния на итоги выборов в других странах. Утверждается, что ведомство выявило такие случаи в Аргентине, Германии и Франции.
Если же желаемого результата достичь не удается, то, как заявил Рубин, телеканал якобы используют для манипулирования толпой, разжигания насилия и создания возможности свержения власти.
Никаких конкретных фактов, подтверждающих обвинения, чиновник не предоставил. Россия не раз отмечала, что не вмешивается в избирательные процессы других государств.
Правительства стран будут самостоятельно решать, как отвечать на эту угрозу, но США, подчеркнул Блинкен, призывают воспринимать деятельность телеканала так же, как "они воспринимают другую разведывательную активность России в своих границах".
Кроме того, чиновник заявил о введении санкций против трех структур и двух человек за "скрытые глобальные операции Москвы по влиянию, включая вмешательство в демократию и предстоящие выборы в Молдавии". При этом каких-либо свидетельств и доказательств этого он не привел.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, в свою очередь, допустила, что власти США примут и другие меры противодействия RT в будущем.
Министерство финансов США, в свою очередь, объявило о введении ограничительных мер против "России сегодня" и ее гендиректора Дмитрия Киселева
. Ведомство выпустило генеральную лицензию, предписав завершить финансовые операции с медиагруппой до 13 ноября.
Кампания США против RT и "России сегодня"
На минувшей неделе американский Минфин ввел санкции против главного редактора "России сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян и некоторых топ-менеджеров.
Тогда же Госдепартамент ужесточил условия работы медиагруппы и ее дочерних предприятий (РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly) в Соединенных Штатах, определив их статус как "зарубежные миссии". Согласно местному закону, от них потребуется информировать ведомство о работающем в США персонале и имуществе.
Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз людям, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом Госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули эти ограничения.
Помимо этого, Минюст США
опубликовал заявление, в котором обвинил сотрудников RT Константина Калашникова и Елену Афанасьеву
в создании схемы по тайному финансированию производства видео в соцсетях, которые набирали миллионы просмотров.
Утверждается, что они якобы направили почти десять миллионов долларов некоей фирме, которая договаривалась с блогерами с большим количеством подписчиков. Те, в свою очередь, опубликовали почти две тысячи роликов, которые набрали более 16 миллионов просмотров на YouTube
.
По данным издания Daily Beast, к числу таких инфлюенсеров относятся Тим Пул, Бенни Джонсон и Дейв Рубин. Сами они заявили, что не знали о "российском следе" в деятельности компании, на которую работали.
Блогеры также подчеркнули, что никакие внешние силы не влияли на их контент, сообщила радиостанция NPR.