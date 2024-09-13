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США обвинили RT в нехватке поддержки Украины и ввели санкции против "РС" - РИА Новости, 13.09.2024
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20:44 13.09.2024 (обновлено: 23:12 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/obminenie-1972615548.html
США обвинили RT в нехватке поддержки Украины и ввели санкции против "РС"
США обвинили RT в нехватке поддержки Украины и ввели санкции против "РС" - РИА Новости, 13.09.2024
США обвинили RT в нехватке поддержки Украины и ввели санкции против "РС"
США обвинили телеканал RT в недостаточной поддержке Украины в мире и ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня". РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T20:44
2024-09-13T23:12
в мире
энтони блинкен
сша
джо байден
маргарита симоньян
санкции сша против "россии сегодня" и rt
youtube
телеканал rt
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ВАШИНГТОН, 13 сен — РИА Новости. США обвинили телеканал RT в недостаточной поддержке Украины в мире и ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня"."Одна из причин, по которой большая часть мира не так сильно поддерживает Украину, как можно было бы подумать, заключается в широком охвате и сфере влияния RT", — заявили в Госдепе.Как утверждает глава ведомства Энтони Блинкен, Вашингтон получил новые данные, согласно которым RT якобы обладает возможностями и участвовал в тайных операциях по вмешательству в дела других стран, а также в военных закупках. Такую информацию, по его словам, якобы предоставили сами сотрудники телеканала.На этом фоне США, Великобритания и Канада начинают совместную дипломатическую кампанию, чтобы объединить партнеров для ответа на "угрозу со стороны RT и других российских инструментов влияния и дезинформации", объявил чиновник.Он указал, что американские дипломаты по всему миру получили инструкции: они должны предоставить союзникам "доказательства" того, какими возможностями якобы обладает RT и как телеканал их "использует" в разных государствах.Правительства стран будут самостоятельно решать, как отвечать на эту угрозу, но США, подчеркнул Блинкен, призывают воспринимать деятельность телеканала так же, как "они воспринимают другую разведывательную активность России в своих границах".Кроме того, чиновник заявил о введении санкций против трех структур и двух человек за "скрытые глобальные операции Москвы по влиянию, включая вмешательство в демократию и предстоящие выборы в Молдавии". При этом каких-либо свидетельств и доказательств этого он не привел.Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, в свою очередь, допустила, что власти США примут и другие меры противодействия RT в будущем.Министерство финансов США, в свою очередь, объявило о введении ограничительных мер против "России сегодня" и ее гендиректора Дмитрия Киселева. Ведомство выпустило генеральную лицензию, предписав завершить финансовые операции с медиагруппой до 13 ноября.Кампания США против RT и "России сегодня"На минувшей неделе американский Минфин ввел санкции против главного редактора "России сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян и некоторых топ-менеджеров.Тогда же Госдепартамент ужесточил условия работы медиагруппы и ее дочерних предприятий (РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly) в Соединенных Штатах, определив их статус как "зарубежные миссии". Согласно местному закону, от них потребуется информировать ведомство о работающем в США персонале и имуществе.Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз людям, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом Госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули эти ограничения. Помимо этого, Минюст США опубликовал заявление, в котором обвинил сотрудников RT Константина Калашникова и Елену Афанасьеву в создании схемы по тайному финансированию производства видео в соцсетях, которые набирали миллионы просмотров.Утверждается, что они якобы направили почти десять миллионов долларов некоей фирме, которая договаривалась с блогерами с большим количеством подписчиков. Те, в свою очередь, опубликовали почти две тысячи роликов, которые набрали более 16 миллионов просмотров на YouTube.По данным издания Daily Beast, к числу таких инфлюенсеров относятся Тим Пул, Бенни Джонсон и Дейв Рубин. Сами они заявили, что не знали о "российском следе" в деятельности компании, на которую работали.Блогеры также подчеркнули, что никакие внешние силы не влияли на их контент, сообщила радиостанция NPR.
https://ria.ru/20240913/propaganda-1972630828.html
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в мире, энтони блинкен, сша, джо байден, маргарита симоньян, санкции сша против "россии сегодня" и rt, youtube, телеканал rt, дмитрий киселев, государственный департамент сша, россия, франция, аргентина, молдавия, германия, канада, великобритания
В мире, Энтони Блинкен, США, Джо Байден, Маргарита Симоньян, Санкции США против "России сегодня" и RT, YouTube, Телеканал RT, Дмитрий Киселев, Государственный департамент США, Россия, Франция, Аргентина, Молдавия, Германия, Канада, Великобритания

США обвинили RT в нехватке поддержки Украины и ввели санкции против "РС"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтудия телеканала RT
Студия телеканала RT - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВАШИНГТОН, 13 сен — РИА Новости. США обвинили телеканал RT в недостаточной поддержке Украины в мире и ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня".
"Одна из причин, по которой большая часть мира не так сильно поддерживает Украину, как можно было бы подумать, заключается в широком охвате и сфере влияния RT", — заявили в Госдепе.
Офис телеканала RT в Москве - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
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Вчера, 23:07
Как утверждает глава ведомства Энтони Блинкен, Вашингтон получил новые данные, согласно которым RT якобы обладает возможностями и участвовал в тайных операциях по вмешательству в дела других стран, а также в военных закупках. Такую информацию, по его словам, якобы предоставили сами сотрудники телеканала.
На этом фоне США, Великобритания и Канада начинают совместную дипломатическую кампанию, чтобы объединить партнеров для ответа на "угрозу со стороны RT и других российских инструментов влияния и дезинформации", объявил чиновник.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Симоньян отреагировала на новые санкции США против RT
Вчера, 21:54
Он указал, что американские дипломаты по всему миру получили инструкции: они должны предоставить союзникам "доказательства" того, какими возможностями якобы обладает RT и как телеканал их "использует" в разных государствах.

Спецпосланник и координатор Центра глобального взаимодействия при Госдепе Джеймс Рубин заявил, что RT якобы используют для влияния на итоги выборов в других странах. Утверждается, что ведомство выявило такие случаи в Аргентине, Германии и Франции.

Если же желаемого результата достичь не удается, то, как заявил Рубин, телеканал якобы используют для манипулирования толпой, разжигания насилия и создания возможности свержения власти.

Никаких конкретных фактов, подтверждающих обвинения, чиновник не предоставил. Россия не раз отмечала, что не вмешивается в избирательные процессы других государств.

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К сотруднице RT в Майами пришли с обыском 20 агентов ФБР
11 сентября, 20:51
Правительства стран будут самостоятельно решать, как отвечать на эту угрозу, но США, подчеркнул Блинкен, призывают воспринимать деятельность телеканала так же, как "они воспринимают другую разведывательную активность России в своих границах".
Кроме того, чиновник заявил о введении санкций против трех структур и двух человек за "скрытые глобальные операции Москвы по влиянию, включая вмешательство в демократию и предстоящие выборы в Молдавии". При этом каких-либо свидетельств и доказательств этого он не привел.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, в свою очередь, допустила, что власти США примут и другие меры противодействия RT в будущем.
Министерство финансов США, в свою очередь, объявило о введении ограничительных мер против "России сегодня" и ее гендиректора Дмитрия Киселева. Ведомство выпустило генеральную лицензию, предписав завершить финансовые операции с медиагруппой до 13 ноября.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Госдеп рассказал о судьбе российских СМИ после введения санкций
Вчера, 21:57

Кампания США против RT и "России сегодня"

На минувшей неделе американский Минфин ввел санкции против главного редактора "России сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян и некоторых топ-менеджеров.
Тогда же Госдепартамент ужесточил условия работы медиагруппы и ее дочерних предприятий (РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly) в Соединенных Штатах, определив их статус как "зарубежные миссии". Согласно местному закону, от них потребуется информировать ведомство о работающем в США персонале и имуществе.
Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз людям, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом Госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули эти ограничения.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
В США Симоньян назвали королевой российских информационных войн
11 сентября, 22:36
Помимо этого, Минюст США опубликовал заявление, в котором обвинил сотрудников RT Константина Калашникова и Елену Афанасьеву в создании схемы по тайному финансированию производства видео в соцсетях, которые набирали миллионы просмотров.
Утверждается, что они якобы направили почти десять миллионов долларов некоей фирме, которая договаривалась с блогерами с большим количеством подписчиков. Те, в свою очередь, опубликовали почти две тысячи роликов, которые набрали более 16 миллионов просмотров на YouTube.
По данным издания Daily Beast, к числу таких инфлюенсеров относятся Тим Пул, Бенни Джонсон и Дейв Рубин. Сами они заявили, что не знали о "российском следе" в деятельности компании, на которую работали.
Блогеры также подчеркнули, что никакие внешние силы не влияли на их контент, сообщила радиостанция NPR.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
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В миреЭнтони БлинкенСШАДжо БайденМаргарита СимоньянСанкции США против "России сегодня" и RTYouTubeТелеканал RTДмитрий КиселевГосударственный департамент СШАРоссияФранцияАргентинаМолдавияГерманияКанадаВеликобритания
 
 
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