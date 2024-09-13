https://ria.ru/20240913/obminenie-1972615548.html

США обвинили RT в нехватке поддержки Украины и ввели санкции против "РС"

США обвинили RT в нехватке поддержки Украины и ввели санкции против "РС" - РИА Новости, 13.09.2024

США обвинили RT в нехватке поддержки Украины и ввели санкции против "РС"

США обвинили телеканал RT в недостаточной поддержке Украины в мире и ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня". РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T20:44

2024-09-13T20:44

2024-09-13T23:12

в мире

энтони блинкен

сша

джо байден

маргарита симоньян

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youtube

телеканал rt

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ВАШИНГТОН, 13 сен — РИА Новости. США обвинили телеканал RT в недостаточной поддержке Украины в мире и ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня"."Одна из причин, по которой большая часть мира не так сильно поддерживает Украину, как можно было бы подумать, заключается в широком охвате и сфере влияния RT", — заявили в Госдепе.Как утверждает глава ведомства Энтони Блинкен, Вашингтон получил новые данные, согласно которым RT якобы обладает возможностями и участвовал в тайных операциях по вмешательству в дела других стран, а также в военных закупках. Такую информацию, по его словам, якобы предоставили сами сотрудники телеканала.На этом фоне США, Великобритания и Канада начинают совместную дипломатическую кампанию, чтобы объединить партнеров для ответа на "угрозу со стороны RT и других российских инструментов влияния и дезинформации", объявил чиновник.Он указал, что американские дипломаты по всему миру получили инструкции: они должны предоставить союзникам "доказательства" того, какими возможностями якобы обладает RT и как телеканал их "использует" в разных государствах.Правительства стран будут самостоятельно решать, как отвечать на эту угрозу, но США, подчеркнул Блинкен, призывают воспринимать деятельность телеканала так же, как "они воспринимают другую разведывательную активность России в своих границах".Кроме того, чиновник заявил о введении санкций против трех структур и двух человек за "скрытые глобальные операции Москвы по влиянию, включая вмешательство в демократию и предстоящие выборы в Молдавии". При этом каких-либо свидетельств и доказательств этого он не привел.Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, в свою очередь, допустила, что власти США примут и другие меры противодействия RT в будущем.Министерство финансов США, в свою очередь, объявило о введении ограничительных мер против "России сегодня" и ее гендиректора Дмитрия Киселева. Ведомство выпустило генеральную лицензию, предписав завершить финансовые операции с медиагруппой до 13 ноября.Кампания США против RT и "России сегодня"На минувшей неделе американский Минфин ввел санкции против главного редактора "России сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян и некоторых топ-менеджеров.Тогда же Госдепартамент ужесточил условия работы медиагруппы и ее дочерних предприятий (РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly) в Соединенных Штатах, определив их статус как "зарубежные миссии". Согласно местному закону, от них потребуется информировать ведомство о работающем в США персонале и имуществе.Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз людям, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом Госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули эти ограничения. Помимо этого, Минюст США опубликовал заявление, в котором обвинил сотрудников RT Константина Калашникова и Елену Афанасьеву в создании схемы по тайному финансированию производства видео в соцсетях, которые набирали миллионы просмотров.Утверждается, что они якобы направили почти десять миллионов долларов некоей фирме, которая договаривалась с блогерами с большим количеством подписчиков. Те, в свою очередь, опубликовали почти две тысячи роликов, которые набрали более 16 миллионов просмотров на YouTube.По данным издания Daily Beast, к числу таких инфлюенсеров относятся Тим Пул, Бенни Джонсон и Дейв Рубин. Сами они заявили, что не знали о "российском следе" в деятельности компании, на которую работали.Блогеры также подчеркнули, что никакие внешние силы не влияли на их контент, сообщила радиостанция NPR.

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https://ria.ru/20240913/simonyan-1972623539.html

https://ria.ru/20240911/rt-1972175913.html

https://ria.ru/20240913/gosdep-1972623843.html

https://ria.ru/20240911/smi-1972185301.html

https://ria.ru/20240909/informatsiya-1971443667.html

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