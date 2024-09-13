https://ria.ru/20240913/nti-1972427598.html

В России разработали уникальную технологию внесения удобрений

В России разработали уникальную технологию внесения удобрений - РИА Новости, 13.09.2024

В России разработали уникальную технологию внесения удобрений

В России разработали систему "Умное сельское хозяйство", она позволяет вносить удобрения, используя информацию с космических снимков, а также данные по типам... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T07:49

2024-09-13T07:49

2024-09-13T07:49

экономика

технологии

россия

национальная технологическая инициатива (нти)

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. В России разработали систему "Умное сельское хозяйство", она позволяет вносить удобрения, используя информацию с космических снимков, а также данные по типам почв и погодных условий, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ). "Команда российских разработчиков создала автоматизированную систему "Умное сельское хозяйство" на основе искусственного интеллекта для дифференцированного внесения удобрений с использованием космических снимков, анализом данных по типам почв, погодных условий", - рассказали в НТИ. Как отметил лидер проекта Алексей Олифиренко, эта система формирует специальные карты-задания для сельскохозяйственной техники, и это позволяет в нужном месте и в нужном количестве вносить удобрения. Процессом внесения вещества управляет компьютер. Такой подход помогает аграриям повышать урожайность и минимизировать потери. "Мы успешно реализовали пилотный проект в крупном агрохолдинге в Краснодарском крае. В рамках этого проекта были достигнуты значительные результаты: экономия удобрений составила 20%, а урожайность на экспериментальных полях увеличилась на 23%, достигнув 96 центнеров с гектара. В результате агрохолдинг принял решение масштабировать проект на своих полях с 3 до 10 тысяч гектаров в течение следующих трех лет", - уточнил Олифиренко. Сейчас команда разработчиков планирует расширить автоматизированную систему на другие регионы и агрооперации, включая дифференцированный посев и дифференцированное внесение средств защиты растений с использованием беспилотников.

https://ria.ru/20240906/import-1970951840.html

https://ria.ru/20240819/evrosoyuz-1967182132.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, россия, национальная технологическая инициатива (нти)