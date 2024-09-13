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В России разработали уникальную технологию внесения удобрений - РИА Новости, 13.09.2024
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07:49 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/nti-1972427598.html
В России разработали уникальную технологию внесения удобрений
В России разработали уникальную технологию внесения удобрений - РИА Новости, 13.09.2024
В России разработали уникальную технологию внесения удобрений
В России разработали систему "Умное сельское хозяйство", она позволяет вносить удобрения, используя информацию с космических снимков, а также данные по типам... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T07:49
2024-09-13T07:49
экономика
технологии
россия
национальная технологическая инициатива (нти)
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. В России разработали систему "Умное сельское хозяйство", она позволяет вносить удобрения, используя информацию с космических снимков, а также данные по типам почв и погодных условий, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ). "Команда российских разработчиков создала автоматизированную систему "Умное сельское хозяйство" на основе искусственного интеллекта для дифференцированного внесения удобрений с использованием космических снимков, анализом данных по типам почв, погодных условий", - рассказали в НТИ. Как отметил лидер проекта Алексей Олифиренко, эта система формирует специальные карты-задания для сельскохозяйственной техники, и это позволяет в нужном месте и в нужном количестве вносить удобрения. Процессом внесения вещества управляет компьютер. Такой подход помогает аграриям повышать урожайность и минимизировать потери. "Мы успешно реализовали пилотный проект в крупном агрохолдинге в Краснодарском крае. В рамках этого проекта были достигнуты значительные результаты: экономия удобрений составила 20%, а урожайность на экспериментальных полях увеличилась на 23%, достигнув 96 центнеров с гектара. В результате агрохолдинг принял решение масштабировать проект на своих полях с 3 до 10 тысяч гектаров в течение следующих трех лет", - уточнил Олифиренко. Сейчас команда разработчиков планирует расширить автоматизированную систему на другие регионы и агрооперации, включая дифференцированный посев и дифференцированное внесение средств защиты растений с использованием беспилотников.
https://ria.ru/20240906/import-1970951840.html
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экономика, технологии, россия, национальная технологическая инициатива (нти)
Экономика, Технологии, Россия, Национальная технологическая инициатива (НТИ)
В России разработали уникальную технологию внесения удобрений

НТИ: разработана технология внесения удобрений с анализом снимков из космоса

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Уборка урожая пшеницы . Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. В России разработали систему "Умное сельское хозяйство", она позволяет вносить удобрения, используя информацию с космических снимков, а также данные по типам почв и погодных условий, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).
"Команда российских разработчиков создала автоматизированную систему "Умное сельское хозяйство" на основе искусственного интеллекта для дифференцированного внесения удобрений с использованием космических снимков, анализом данных по типам почв, погодных условий", - рассказали в НТИ.
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Как отметил лидер проекта Алексей Олифиренко, эта система формирует специальные карты-задания для сельскохозяйственной техники, и это позволяет в нужном месте и в нужном количестве вносить удобрения. Процессом внесения вещества управляет компьютер. Такой подход помогает аграриям повышать урожайность и минимизировать потери.
"Мы успешно реализовали пилотный проект в крупном агрохолдинге в Краснодарском крае. В рамках этого проекта были достигнуты значительные результаты: экономия удобрений составила 20%, а урожайность на экспериментальных полях увеличилась на 23%, достигнув 96 центнеров с гектара. В результате агрохолдинг принял решение масштабировать проект на своих полях с 3 до 10 тысяч гектаров в течение следующих трех лет", - уточнил Олифиренко.
Сейчас команда разработчиков планирует расширить автоматизированную систему на другие регионы и агрооперации, включая дифференцированный посев и дифференцированное внесение средств защиты растений с использованием беспилотников.
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ЭкономикаТехнологииРоссияНациональная технологическая инициатива (НТИ)
 
 
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