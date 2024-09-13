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Названа причина, по которой растут мировые цены на нефть - РИА Новости, 13.09.2024
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07:42 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/neft-1972426958.html
Названа причина, по которой растут мировые цены на нефть
Названа причина, по которой растут мировые цены на нефть - РИА Новости, 13.09.2024
Названа причина, по которой растут мировые цены на нефть
Мировые цены на нефть растут в пятницу утром, готовясь завершить неделю в плюсе, в ожидании действий ОПЕК+ для сохранения своей доли рынка, свидетельствуют... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T07:42
2024-09-13T07:42
экономика
цены на нефть
опек
brent
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости/Прайм. Мировые цены на нефть растут в пятницу утром, готовясь завершить неделю в плюсе, в ожидании действий ОПЕК+ для сохранения своей доли рынка, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 7.21 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,56%, до 72,36 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов WTI - на 0,61%, до 69,39 доллара. С начала недели цена нефти марки Brent выросла на 1,77%, а WTI - на 2,45%. При этом стоимость этого сырья вернулась к уровням 2021 года, так на неделе цена нефти марки Brent опустилась ниже 69 долларов за баррель, впервые с 1 декабря 2021 года. "Главными темами на оставшуюся часть года будут ослабление китайского спроса и последующая стратегия ОПЕК+ потенциальной "защиты" доли рынка в условиях низкого спроса", - заявил агентству Блумберг аналитик Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар (Vivek Dhar). Днем ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) снизило прогноз роста спроса на нефть в мире на текущий год на 70 тысяч баррелей в сутки, до 900 тысяч, и теперь ожидает спрос на уровне почти 103 миллиона баррелей в день. Также трейдеры ожидают публикации американской нефтегазовой сервисной компанией Baker Hughes Company недельной статистики действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 6 сентября их число составило 483 агрегата.
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экономика, цены на нефть, опек, brent, wti (нефть)
Экономика, Цены на нефть, ОПЕК, Brent, WTI (нефть)
Названа причина, по которой растут мировые цены на нефть

Цены на нефть растут в ожидании действий ОПЕК+

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяная качалка. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости/Прайм. Мировые цены на нефть растут в пятницу утром, готовясь завершить неделю в плюсе, в ожидании действий ОПЕК+ для сохранения своей доли рынка, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 7.21 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,56%, до 72,36 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов WTI - на 0,61%, до 69,39 доллара.
Работа нефтяных станков-качалок - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
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С начала недели цена нефти марки Brent выросла на 1,77%, а WTI - на 2,45%. При этом стоимость этого сырья вернулась к уровням 2021 года, так на неделе цена нефти марки Brent опустилась ниже 69 долларов за баррель, впервые с 1 декабря 2021 года.
"Главными темами на оставшуюся часть года будут ослабление китайского спроса и последующая стратегия ОПЕК+ потенциальной "защиты" доли рынка в условиях низкого спроса", - заявил агентству Блумберг аналитик Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар (Vivek Dhar).
Днем ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) снизило прогноз роста спроса на нефть в мире на текущий год на 70 тысяч баррелей в сутки, до 900 тысяч, и теперь ожидает спрос на уровне почти 103 миллиона баррелей в день.
Также трейдеры ожидают публикации американской нефтегазовой сервисной компанией Baker Hughes Company недельной статистики действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 6 сентября их число составило 483 агрегата.
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10 сентября, 18:50
 
ЭкономикаЦены на нефтьОПЕКBrentWTI (нефть)
 
 
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