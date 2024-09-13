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Небензя рассказал о последствиях применения Украиной дальнобойного оружия - РИА Новости, 13.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:12 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/nebenzya-1972601809.html
Небензя рассказал о последствиях применения Украиной дальнобойного оружия
Небензя рассказал о последствиях применения Украиной дальнобойного оружия - РИА Новости, 13.09.2024
Небензя рассказал о последствиях применения Украиной дальнобойного оружия
Применение Украиной дальнобойного оружия вглубь РФ, если подобное разрешит Запад, "в принципиальном плане" не изменит отношений Москвы и Киева, заявил... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T19:12
2024-09-13T19:12
специальная военная операция на украине
россия
киев
украина
василий небензя
кир стармер
джо байден
вооруженные силы украины
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ООН, 13 сен – РИА Новости. Применение Украиной дальнобойного оружия вглубь РФ, если подобное разрешит Запад, "в принципиальном плане" не изменит отношений Москвы и Киева, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. "Собственно, в отношениях с Киевом это для нас в принципиальном плане ничего не меняет. Неонацистский режим давно бьет по нашей территории за пределами зоны боевых действий, устраивает теракты в отношении мирного населения и гражданской инфраструктуры нашей страны", – сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН. Тем не менее, подобное развитие ситуации изменит отношение РФ с западными лагерем, добавил он. Небензя отметил, что Россия "никогда не уклонялась от переговоров" и всегда готова была обсуждать с Киевом и его западными хозяевами "устранение причин, вынудивших нас начать СВО". Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер проведет в пятницу в Вашингтоне двусторонние переговоры с президентом США Джо Байденом. Западные СМИ сообщали, что лидеры, как ожидается, примут решение о возможности снять действующий запрет на удары ВСУ западным дальнобойным оружием вглубь РФ.
https://ria.ru/20240909/zapad-1971452506.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, киев, украина, василий небензя, кир стармер, джо байден, вооруженные силы украины, оон
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Украина, Василий Небензя, Кир Стармер, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, ООН
Небензя рассказал о последствиях применения Украиной дальнобойного оружия

Небензя: применение Украиной дальнобойного оружия не изменит отношений с РФ

© МИД РФ | Перейти в медиабанкВасилий Небензя
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© МИД РФ
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Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 13 сен – РИА Новости. Применение Украиной дальнобойного оружия вглубь РФ, если подобное разрешит Запад, "в принципиальном плане" не изменит отношений Москвы и Киева, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
"Собственно, в отношениях с Киевом это для нас в принципиальном плане ничего не меняет. Неонацистский режим давно бьет по нашей территории за пределами зоны боевых действий, устраивает теракты в отношении мирного населения и гражданской инфраструктуры нашей страны", – сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Россия поможет Западу понять, что он вновь проиграл
9 сентября, 08:00
Тем не менее, подобное развитие ситуации изменит отношение РФ с западными лагерем, добавил он.
Небензя отметил, что Россия "никогда не уклонялась от переговоров" и всегда готова была обсуждать с Киевом и его западными хозяевами "устранение причин, вынудивших нас начать СВО".
Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер проведет в пятницу в Вашингтоне двусторонние переговоры с президентом США Джо Байденом. Западные СМИ сообщали, что лидеры, как ожидается, примут решение о возможности снять действующий запрет на удары ВСУ западным дальнобойным оружием вглубь РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевУкраинаВасилий НебензяКир СтармерДжо БайденВооруженные силы УкраиныООН
 
 
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