https://ria.ru/20240913/nebenzya-1972601809.html

Небензя рассказал о последствиях применения Украиной дальнобойного оружия

Небензя рассказал о последствиях применения Украиной дальнобойного оружия - РИА Новости, 13.09.2024

Небензя рассказал о последствиях применения Украиной дальнобойного оружия

Применение Украиной дальнобойного оружия вглубь РФ, если подобное разрешит Запад, "в принципиальном плане" не изменит отношений Москвы и Киева, заявил... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T19:12

2024-09-13T19:12

2024-09-13T19:12

специальная военная операция на украине

россия

киев

украина

василий небензя

кир стармер

джо байден

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919202099_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_bec1e6f00e1710f8cedc9bd592c083d5.jpg

ООН, 13 сен – РИА Новости. Применение Украиной дальнобойного оружия вглубь РФ, если подобное разрешит Запад, "в принципиальном плане" не изменит отношений Москвы и Киева, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. "Собственно, в отношениях с Киевом это для нас в принципиальном плане ничего не меняет. Неонацистский режим давно бьет по нашей территории за пределами зоны боевых действий, устраивает теракты в отношении мирного населения и гражданской инфраструктуры нашей страны", – сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН. Тем не менее, подобное развитие ситуации изменит отношение РФ с западными лагерем, добавил он. Небензя отметил, что Россия "никогда не уклонялась от переговоров" и всегда готова была обсуждать с Киевом и его западными хозяевами "устранение причин, вынудивших нас начать СВО". Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер проведет в пятницу в Вашингтоне двусторонние переговоры с президентом США Джо Байденом. Западные СМИ сообщали, что лидеры, как ожидается, примут решение о возможности снять действующий запрет на удары ВСУ западным дальнобойным оружием вглубь РФ.

https://ria.ru/20240909/zapad-1971452506.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, киев, украина, василий небензя, кир стармер, джо байден, вооруженные силы украины, оон