https://ria.ru/20240913/nebenzya-1972601809.html
Небензя рассказал о последствиях применения Украиной дальнобойного оружия
Небензя рассказал о последствиях применения Украиной дальнобойного оружия - РИА Новости, 13.09.2024
Небензя рассказал о последствиях применения Украиной дальнобойного оружия
Применение Украиной дальнобойного оружия вглубь РФ, если подобное разрешит Запад, "в принципиальном плане" не изменит отношений Москвы и Киева, заявил... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T19:12
2024-09-13T19:12
2024-09-13T19:12
специальная военная операция на украине
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джо байден
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ООН, 13 сен – РИА Новости. Применение Украиной дальнобойного оружия вглубь РФ, если подобное разрешит Запад, "в принципиальном плане" не изменит отношений Москвы и Киева, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. "Собственно, в отношениях с Киевом это для нас в принципиальном плане ничего не меняет. Неонацистский режим давно бьет по нашей территории за пределами зоны боевых действий, устраивает теракты в отношении мирного населения и гражданской инфраструктуры нашей страны", – сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН. Тем не менее, подобное развитие ситуации изменит отношение РФ с западными лагерем, добавил он. Небензя отметил, что Россия "никогда не уклонялась от переговоров" и всегда готова была обсуждать с Киевом и его западными хозяевами "устранение причин, вынудивших нас начать СВО". Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер проведет в пятницу в Вашингтоне двусторонние переговоры с президентом США Джо Байденом. Западные СМИ сообщали, что лидеры, как ожидается, примут решение о возможности снять действующий запрет на удары ВСУ западным дальнобойным оружием вглубь РФ.
https://ria.ru/20240909/zapad-1971452506.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Украина, Василий Небензя, Кир Стармер, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, ООН
Небензя рассказал о последствиях применения Украиной дальнобойного оружия
Небензя: применение Украиной дальнобойного оружия не изменит отношений с РФ