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Запад уже решил позволить Украине бить вглубь России, заявил Небензя - РИА Новости, 13.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:15 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/nebenzya-1972587372.html
Запад уже решил позволить Украине бить вглубь России, заявил Небензя
Запад уже решил позволить Украине бить вглубь России, заявил Небензя - РИА Новости, 13.09.2024
Запад уже решил позволить Украине бить вглубь России, заявил Небензя
Западные страны "с очень высокой степенью вероятности" уже приняли решение разрешить Киеву применять дальнобойное оружие для ударов вглубь России, а сейчас... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T18:15
2024-09-13T18:15
специальная военная операция на украине
россия
киев
владимир путин
василий небензя
дмитрий песков
оон
вооруженные силы украины
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ООН, 13 сен - РИА Новости. Западные страны "с очень высокой степенью вероятности" уже приняли решение разрешить Киеву применять дальнобойное оружие для ударов вглубь России, а сейчас пытаются его легитимизировать в глазах общественности, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. "Сегодня с очень высокой степенью вероятности можно сказать, что решение снять ограничения на использование вооружения большой дальности для ударов по России на Западе уже давно принято. А сейчас мы просто наблюдаем финальный этап его легитимизации в глазах общественного мнения в информационном поле", - сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН. Накануне президент России Владимир Путин заявил, что страны НАТО сейчас не просто дискутируют насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Он добавил, что прямое участие стран Запада в украинском конфликте меняет его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее. Ранее Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров называл "игрой с огнем" обсуждение возможного применения Киевом ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории.
https://ria.ru/20240910/ssha-1971695624.html
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россия, киев, владимир путин, василий небензя, дмитрий песков, оон, вооруженные силы украины, нато, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Владимир Путин, Василий Небензя, Дмитрий Песков, ООН, Вооруженные силы Украины, НАТО, В мире, Украина
Запад уже решил позволить Украине бить вглубь России, заявил Небензя

Небензя: Запад, вероятно, уже принял решение о дозволении Киеву бить вглубь РФ

© МИД РФ | Перейти в медиабанкВасилий Небензя
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© МИД РФ
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Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 13 сен - РИА Новости. Западные страны "с очень высокой степенью вероятности" уже приняли решение разрешить Киеву применять дальнобойное оружие для ударов вглубь России, а сейчас пытаются его легитимизировать в глазах общественности, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
"Сегодня с очень высокой степенью вероятности можно сказать, что решение снять ограничения на использование вооружения большой дальности для ударов по России на Западе уже давно принято. А сейчас мы просто наблюдаем финальный этап его легитимизации в глазах общественного мнения в информационном поле", - сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Доллар или бомбы: США готовят планете ультиматум
10 сентября, 08:00
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что страны НАТО сейчас не просто дискутируют насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Он добавил, что прямое участие стран Запада в украинском конфликте меняет его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.
Ранее Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров называл "игрой с огнем" обсуждение возможного применения Киевом ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Лондон и Киев пьют шампанское. Зря
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевВладимир ПутинВасилий НебензяДмитрий ПесковООНВооруженные силы УкраиныНАТОВ миреУкраина
 
 
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