Запад уже решил позволить Украине бить вглубь России, заявил Небензя
Небензя: Запад, вероятно, уже принял решение о дозволении Киеву бить вглубь РФ
© МИД РФ
Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 13 сен - РИА Новости. Западные страны "с очень высокой степенью вероятности" уже приняли решение разрешить Киеву применять дальнобойное оружие для ударов вглубь России, а сейчас пытаются его легитимизировать в глазах общественности, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
"Сегодня с очень высокой степенью вероятности можно сказать, что решение снять ограничения на использование вооружения большой дальности для ударов по России на Западе уже давно принято. А сейчас мы просто наблюдаем финальный этап его легитимизации в глазах общественного мнения в информационном поле", - сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН.
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Накануне президент России Владимир Путин заявил, что страны НАТО сейчас не просто дискутируют насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Он добавил, что прямое участие стран Запада в украинском конфликте меняет его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.
Ранее Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров называл "игрой с огнем" обсуждение возможного применения Киевом ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории.
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